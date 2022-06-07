Такой день. Отмена масочного режима в Алтайском крае и возросшее число лесных пожаров

Действие масочного режима с 7 июня приостановлено в Алтайском крае. Так, маски больше не нужно носить в транспорте, в местах массового пребывания людей, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать маски людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.

Новости

Здоровье На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок

Синоптик регионального Гидрометцентра Дмитрий Савин рассказал, каким будет лето в Алтайском крае. По его словам, в июне среднемесячная температура воздуха составит +14...+19 градусов, что около нормы. Во второй декаде месяца ночью ожидаются колебания от +12...+17 до +6...+11°С, днём — от +23 до +28°С, местами до +23.

В третьей декаде будет теплее: ночью — до +14...+19°С, днём — до +28...+33°С. Месячное количество осадков ожидается меньше нормы.

Новости

Общество Синоптики рассказали о том, какой будет погода летом в Алтайском крае

Почти три тысячи ландшафтных пожаров вне лесного фонда и 227 возгораний в лесах было зарегистрировано в Алтайском крае с начала 2022 года. Это больше, чем за тот же период прошлого года, на 15 и 20% соответственно.

За время действия особого противопожарного режима (который завершился 6 июня) пресекли более 38 тысяч правонарушений по использованию открытого огня. К административной ответственности привлекли 1119 граждан, выдано 2828 предостережений.

Кроме того, проведено 509 внеплановых проверок в 1080 населённых пунктах края, по результатам которых составлено 220 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.