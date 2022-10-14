Такой день. Подробности кражи драгоценностей из барнаульского ТЦ и первая партия металлоконструкций для моста

В прокуратуре рассказали подробности многомиллионной кражи из барнаульского ТЦ «Ультра». В ведомстве отметили, что мужчина, который устроился охранником и совершил кражу, отправится под стражу.

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Происшествия В прокуратуре рассказали подробности многомиллионной кражи из барнаульского ТЦ

В третьей декаде октября в Барнаул доставят первую партию металлоконструкций для нового путепровода на проспекте Ленина. На следующей неделе подрядчик ООО «ДСУ № 4» непосредственно на заводе-изготовителе «Тюменьстальмост» проведёт технический контроль металлоконструкций.

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Новости Барнаула Барнаул ожидает первую партию металлоконструкций для моста возле Нового рынка

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении сотрудника городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

По данным следствия, с сентября 2020 по март 2022 года подозреваемый получал деньги через посредника от бизнесмена, занимающегося грузоперевозками на тяжеловесном и крупногабаритном транспорте.

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Происшествия В Барнауле задержали работника транспортного комитета за «лояльное отношение» к перевозчику

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина показала то, что она увидела в лагере для мобилизованных в Омске. Вместе со специалистами министерства она отправилась в омский учебный центр по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Делегация работает в лагере с 13 октября.

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Общество Что не попало в СМИ. Алтайский министр показала, что на самом деле увидела в лагере мобилизованных в Омске

Барнаульский водоканал устранил аварию на водопроводной сети диаметром 400 мм по адресу Димитрова, 66. Как сообщает пресс-центр мэрии, специалисты нашли продольную трещину на чугунной трубе длиной около двух метров и заменили участок водовода.