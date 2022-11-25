Такой день. Рекомендации по тарифу на проезд в Барнауле и алтайский бюджет на 2023 год

В Барнауле координационный совет по ценообразованию установил экономически обоснованные тарифы для пассажироперевозок. Комитетом экономического развития была проведена экспертиза, которая подтвердила рост расходов перевозчиков, однако с учётом социальной значимости вопроса предложено увеличить стоимость проезда только до 30 рублей при оплате за наличный расчёт и банковской картой.

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Новости Барнаула Округлили. В Барнауле определили новую стоимость проезда в общественном транспорте

Депутаты АКЗС после бурных дискуссий всё-таки приняли бюджет на 2023 год в окончательном, втором чтении. «За» проголосовали 38 парламентариев при необходимом минимуме в 35 человек. Обсуждение документа на сессии заняло почти полтора часа и сопровождалось взаимными обвинениями. Особенно досталось фракции КПРФ, которая второй раз подряд выступила против главного финансового документа. Причём критиковали коммунистов не только коллеги по Заксобранию, но и губернатор Виктор Томенко. Народные избранники на этот раз активно цитировали поэта Осипа Мандельштама и экс-министра торговли США Мориса Станса, чтобы усилить свои доводы и доказать правоту. Как прошло обсуждение — читайте в материале amic.ru.

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Политика «Мы живем, под собою не чуя страны». Депутаты АКЗС не без труда приняли бюджет на 2023 год и заслужили критику от губернатора

Хозяин компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков решил временно отказаться от планов возвести 75-метровую высотку на перекрёстке Красноармейского проспекта с улицей Партизанской. Это решение он связывает с политической и экономической неопределённостью в нашей стране.

Власти Барнаула приняли решение сегодня, 25 ноября, расселить аварийный жилой дом, который трещина «разделила» пополам. В настоящее время сотрудниками районной администрации идёт оповещение жителей о принятом решении. Сегодня будут проведены работы по эвакуации населения.