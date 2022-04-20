Такой день. Задержание экс-главы мэрии Барнаула и апрельский снег в алтайских районах

Бывшего замглавы администрации Юрия Еремеева задержали правоохранительные органы. Силовики прибыли к экс-чиновнику домой — «визит» к нему совершили сотрудники ФСБ, которые также провели обыск в его доме. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Новости

Политика Экс-замглавы администрации Барнаула Юрий Еремеев задержан

Снег выпал в районе Славгорода и Мамонтовского района Алтайского края. Как сообщают очевидцы, уже ушедшая зима напомнила о себе и накрыла землю, деревья и дороги «белым покрывалом».

Новости

Погода Зима не хочет уходить. Снег выпал в нескольких районах Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко призвал алтайских чиновников не сыпать отчётами о росте зарплат, а подтверждать свои данные понятными аргументами. Так глава региона отреагировал на доклад начальника управления по труду и занятости Надежды Капуры во время совещания по итогам социально-экономического развития региона в 2021 году. Она сообщила, что реальные зарплаты жителей региона за год выросли, несмотря на инфляцию в 7,9%. Томенко заметил, что эти данные вряд ли можно подтвердить ощущениями людей.

Новости

Экономика «Наработались и уработались». Томенко «подверг сомнению» данные о росте зарплат в Алтайском крае

В Алтайском крае с 20 апреля начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Участки рек, на которых сейчас нельзя ловить рыбу, назвала пресс-служба регионального Минприроды.