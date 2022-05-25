Ранняя и дорогая. На улицах Барнаула в мае начали продавать садовую клубнику

Первая клубника в этом году в Алтайском крае появилась раньше обычного — в третьей декаде мая. Барнаульские садоводы уже неделю торгуют «первой ягодкой» на улицах города. Цена вопроса: 200 рублей за пластиковый стаканчик (примерно 300 граммов). Уверяют, что вся ягода с личного участка. Сорт «Королева Елизавета II», который дает по два урожая ягод за сезон, заверила корреспондента amic.ru продавец в районе Социалистического проспекта.

При этом клубнику, по ее словам, она выращивала в домашней теплице, которая отапливается искусственно.

В июле 2021 года пол-литровый контейнер садовой клубники в Барнауле стоит 150 рублей. Но это когда ягодный сезон был уже в самом разгаре. В июне 2020 года полулитровый стакан виктории обходился так же в 130-150 рублей. А в 2019-м такой контейнер стоил почти в два раза дешевле: 70-100 рублей.