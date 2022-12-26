Три года на возмужание. Почему Шойгу выступил за более поздний призыв в армию и что об этом говорят эксперты

Эксперты оценили уровень боевой подготовки молодежи и напомнили исторические традиции

26 декабря 2022, 06:21, ИА Амител

Иллюстративное фото из архива amic.ru

Предложение министра обороны России Сергея Шойгу о постепенном повышении возраста призыва в ряды Вооруженных сил стало неожиданным для общественности. Во всяком случае такого рода инициативы обычно становятся результатом обсуждения вопросов военного строительства и вариантов их решения. В данном случае глава военного ведомства, видимо, руководствовался служебными аналитическими материалами, широкой публике не представленными и подготовленными в ходе продолжающейся СВО на Украине.

О возможных причинах повышения призывного возраста в стране, сроках реализации инициативы главы минобороны РФ и социальном значении связанных с этим перемен, задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Депутаты уже готовы

Поэтапно повысить призывной возраст Сергей Шойгу предложил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», — сказал он.

Российские законодатели уже отреагировали на предложение главы оборонного ведомства. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил ТАСС, что принять необходимые нормативные акты Госдума может уже в 2023 году. По его словам, реализация нововведений осуществима только в случае изменений в действующее законодательство. Он заверил, что депутаты Госдумы «готовы к этой работе».

По мнению Картаполова, необходимые изменения могут быть осуществлены в течение 2023 года. Он добавил, что думский комитет по обороне ждет официальных предложений военного ведомства по данному вопросу.

Зампред оборонного комитета ГД Юрий Швыткин в интервью изданию «Газета. Ру» назвал предложение главы минобороны «абсолютно правильным» и предположил, что оно связано с намерением привлечь в армию зрелых людей. «Хочу отметить, что сейчас призыв с 18 до 27 лет, поэтапно предлагается с 21 до 30 лет. Безусловно, это говорит о том, что ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование. Поэтому только послужит укреплению обороноспособности в целом, повышению военного потенциала людского ресурса вооруженных сил РФ», — заявил депутат.

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил ТАСС, что отсрочка для студентов будет сохранена, ее никто не отменял. Он также согласился с повышением возраста призывников, поскольку «изменилась боевая техника, условия ведения боевых действий», а «люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ».

Армии нужны зрелые люди

Военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин указывает, что сегодня 18-летний парень еще не всегда доучивается в школе или среднем специальном учебном заведении.

«Поэтому нет ничего плохого, если призывной возраст сдвинут, дав человеку возможность доучиться, может быть, поработать где-то. Кроме того, сегодня в 18 лет призывник чаще всего еще мальчишка, это пока не мужчина — он социально незрелый человек — особенно в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах, где условия жизни достаточно комфортные. И получается, скажем, что в 18-летнем возрасте парень „сделать“ ребенка может, но стать настоящим отцом этому ребенку, создать семью и нести за нее ответственность — далеко не всегда», — заявил Литовкин amic.ru.

Он добавил, что в плане комфорта за последние годы жизнь стала намного лучше.

«Я вырос в столице Азербайджана, городе Баку, но все равно, такого уровня удобств, как, скажем, в наши дни в Москве тогда не было. Это сейчас человеку доступна в любое время горячая и холодная вода, а когда я пришел служить в армию в 1964 году дело обстояло несколько иначе», — рассказал собеседник, заметив, что в прежний период сельского населения в стране было больше.

«В армию часто приходили ребята, как говорили, рукастые, знавшие, что такое сельскохозяйственный труд. Сегодня же приходящие в армию вчерашние школьники не то, что автомата не видели, но и не держали в руках ничего тяжелее авторучки или пульта от телевизора. Нужно дать время им созреть, как говорится», — подчеркнул Литовкин.

Собеседник убежден, что сегодня армии нужны грамотные ребята, имеющие гражданскую специальность, которые уже вполне осознанно могут после начала службы подписывать контракт, предусматривающий различные преимущества в материальном и социальном плане.

Он также напомнил, что увеличение регулярной численности Вооруженных сил РФ до миллиона человек — мера своевременная, тем более в условиях вхождения в состав страны новых регионов — Донецкой, Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Все это, убежден Виктор Литовкин, «даст возможность нашей армии более эффективно выполнять возложенные на нее задачи».

Вернуть НВП, ДОСААФ и военные вузы

Президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров обратил внимание, что недавнее заявление министра обороны касается не только поднятия планки призывного возраста, но и общей численности вооруженных сил страны.

«Причиной предложенных министром обороны изменений стала, конечно, наша специальная военная операция на Украине. Она показала, что усилий контрактной армии, на которую поначалу была сделана ставка, недостаточно. Данная армия — не показатель боевой мощи государства», — сообщил он amic.ru.

Собеседник также заметил, что нынешние призывники заметно отличаются от своих сверстников в советский период:

«Сегодняшним 18-летним юнцам, сформировавшим свои представления о мире с помощью сомнительных телевизионных и интернет-кумиров, конечно же, требуется дополнительное время, чтобы стать мужчинами. Поэтому это вполне адекватное решение — в 21 год человек уже станет более устоявшимся, крепким, будет способен пройти нормальное обучение воинской специальности, — констатировал Гончаров.

По его словам, в условиях перехода к новому призывному возрасту будет крайне важно решить вопрос насчет ребят, поступивших в вузы, с аспирантами. Что касается верхней планки призыва, то некоторые потенциальные военнослужащие к 30 годам уже имеют несколько детей, что не должно оставаться без внимания государства. Впрочем, оптимизм внушает поэтапность преобразований, замечает эксперт.

Разумеется, данное решение основано на оценке реальной ситуации, однако в ходе его реализации следует учесть упомянутые нюансы, чтобы они не превратились в болезненные проблемы, — заключил Сергей Гончаров.

Среди позитивных моментов, которые пойдут на пользу российской армии, он выделил возвращение в школьную программу уроков начальной военной подготовки.

«Но этого недостаточно, требуется вернуть отлично функционировавшую ранее систему ДОСААФ, в рамках которой ребята могли бесплатно получить специальность, скажем, водителя, научиться управлять авиационными средствами и так далее. Наконец, важно восстановить работу военных учебных заведений в нужно объеме», — заключил эксперт.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин полагает, что увеличение призывного возраста может быть вызвано желанием руководства армии заключать контракты с более зрелыми молодыми людьми.

«К 21-му году человек более опытен, нежели в 18 и предложение заключить контракт воспринимает осознанно. Не исключено, что к такому решению министерство обороны подтолкнуло общее состояние здоровья призывников», — сообщил эксперт amic.ru.

Он напомнил, что в Советском Союзе до реформы 1967 года молодых людей призывали с 19 лет, а в сталинский период призывной возраст составлял 21 год, как и в дореволюционный период.

«Человек к 21 году окрепнет, получит набор знаний, навыков, жизненного опыта. Не зря же у нас водку разрешено продавать с этого возраста», — напомнил собеседник.