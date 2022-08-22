Жители Алтайского края стали в два раза чаще переезжать за границу

Миграционная убыль в Алтайском крае за первую половину 2022 года составила 5423 человека — это на 66,45% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Согласно подсчетам Алтайкрайстата, за первые шесть месяцев регион приехали 12 036 человек, тогда как уехали 17 459.

Чаще всего люди уезжали в пределах России — 9772 человека. Покинуть Россию решили еще 7687 жителей Алтайского края. 7202 отправились в страны СНГ, еще 485 — в другие зарубежные страны.

По сравнению с прошлым годом упала межрегиональная миграция — тогда она составляла 11 422 человека. Международная миграция же наоборот, выросла почти в два раза — с 3968 до 7687.

В Алтайский край чаще всего мигрировали из других регионов России — 8369 человек. Из зарубежья поток людей оказался значительно меньше — 3501 из стран СНГ и 166 граждан остальных государств.

Внутренняя миграция слегка упала по сравнению с первым полугодием прошлого года — с 18 768 до 17 531.

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Общество В далёкие края. Почему и куда уезжают жители Алтайского края?

Напомним, что ранее Amic.ru поговорил с уехавшими из городов Алтайского края жителями и спросил у них, чем их новые места жительства лучше «родных пенатов». Выяснилось, что жители края едут в сибирские города-миллионники, чаще всего — в Новосибирск и Красноярск. Это самые крупные города СФО, которые конкурируют за звание столицы Сибири.