Уголовное дело экс-главы Новосибирского облсуда рассмотрят в Барнауле

Центральный районный суд Барнаула в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела Риммы Шатовкиной. До 2018 года она занимала должность председателя Новосибирского облсуда. В 2021 году в отношении неё возбудили уголовное дело: следствие считает, что Шатовкина превысила служебные полномочия. Подробности — в материале amic.ru.

Дискредитация судебной власти

Рассматривать дело Шатовкиной будет судья Марина Новикова. Она известна тем, что ранее вынесла приговор бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Савинцев получил четыре года условно. Отметим, что гособвинение просило для экс-градоначальника пять лет реального срока.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемая добыла документы об уголовном деле о мошенничестве в отношении главы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, а также о подготовке обысков по делу. Шатовкина передала материалы подозреваемым, в результате чего часть доказательств преступления была уничтожена. Кроме того, узнав о предстоящих обысках в судебном управлении, Шатовкина предупредила об этом правительство региона и направила документы в обладминистрацию. По версии следствия, таким образом был упущен фактор внезапности, а действия Шатовкиной привели к возможности сокрытия важных для дела улик.

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Дело в отношении Шатовкиной возбудили в январе 2021 года после ходатайства председателя СК России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

В ноябре 2021 года экс-начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей региона Виктор Чиркунов был признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Другие фигуранты дела — замначальника управления, отвечающий за госконтракты, Сергей Соколов и директор компании «Маленгрупп» Максим Фишер — также получили условные сроки.

Экс-председатель суда утверждала, что у следствия нет необходимых доказательств, в том числе и возможных указаний на конфликт интересов, связанных с её бывшей должностью. Однако в прокуратуре отмечали, что действия Шатовкиной нарушили интересы общества и государства, сделав невозможным установление обстоятельств для уголовного преследования фигурантов дела, а также дискредитировали судебную власть.

Перенесли процесс подальше от Новосибирска

Полномочия Шатовкиной на посту председателя Новосибирского областного суда истекли в октябре 2018 года. Однако уголовное дело в отношении неё не заводили более двух лет: это произошло только в январе 2021 года. Речь идёт о ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

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Материалы уголовного дела в отношении Шатовкиной передали в Новосибирский областной суд в начале декабря 2021 года. Однако затем прокуратура подала ходатайство о смене территориальной подсудности. В итоге Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) удовлетворил ходатайство и материалы передали в Центральный районный суд Барнаула. В качестве представителя потерпевшего в судебном процессе заявлено УФСБ по Новосибирской области. Адвокат Шатовкиной также представляет другой регион.

Верховный суд ещё в 2017 году предложил менять территориальную подсудность уголовного дела в том случае, если возникают сомнения в беспристрастности его рассмотрения, в 2018 году закон вступил в силу. Случаи, когда Верховный суд менял подсудность по уголовным делам, касаются в основном крупных бизнесменов, руководителей регионов или криминальных авторитетов — лиц, у которых есть широкие связи в региональных властных кругах.

Сама Шатовкина пыталась до последнего обжаловать решение о переносе её дела в Барнаул. Апелляцию её адвокаты подавали вплоть до Верховного суда РФ, но безрезультатно. Примечательно, что в мае 2021 года Совет судей России приостановил полномочия Римме Шатовкиной, а формально работать судьёй в областном суде — рассматривать уголовные дела — она перестала раньше. Несмотря на приостановление полномочий, Шатовкина остаётся судьей и получает ежемесячное денежное вознаграждение, писал портал precedent.tv.