В Алтайском крае 24 января пройдут пожарные учения

Жителей просят сохранять спокойствие

23 января 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Плановые пожарно-тактические учения пройдут в Алтайском крае 24 января на территории всех 12 пожарно-спасательных гарнизонов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тренировки проведут, чтобы определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений. Для этого выбрали социально значимые объекты, места с массовым пребыванием людей, а также образовательные, производственные и лечебные учреждения. "В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом", – отметили в ведомстве.

Так, в Барнауле условный пожар потушат в гипермаркете "Леруа Мерлен", а в Новоалтайске учебную задачу отработают на предприятии "Алтайвагон". Также тренировки проведут в следующих местах:

ООО "Мис, С" (с. Красногорское Красногорского района);

Угловская средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Масликова (с. Угловское Угловского района);

"Сиболиум" (с. Кытманово Кытмановского района);

Алтайский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов (с. Алтайское Алтайского района);

Алейский маслосыркомбинат (г. Алейск);

Панкрушихинская ЦРБ (с. Панкрушиха Панкрушихинского района);

Табунская ЦРБ (с. Табуны Табунского района);

Романовская ЦРБ (с. Романово Романовского района);

"Алтайский пивовар" (с. Родино Родинского района);

ЖКХ Змеиногорского района (котельная № 10, г. Змеиногорск).

К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Жителей просят сохранять спокойствие.