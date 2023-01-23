В Алтайском крае 24 января пройдут пожарные учения
Жителей просят сохранять спокойствие
23 января 2023, 11:01, ИА Амител
Плановые пожарно-тактические учения пройдут в Алтайском крае 24 января на территории всех 12 пожарно-спасательных гарнизонов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Тренировки проведут, чтобы определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений. Для этого выбрали социально значимые объекты, места с массовым пребыванием людей, а также образовательные, производственные и лечебные учреждения. "В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом", – отметили в ведомстве.
Так, в Барнауле условный пожар потушат в гипермаркете "Леруа Мерлен", а в Новоалтайске учебную задачу отработают на предприятии "Алтайвагон". Также тренировки проведут в следующих местах:
- ООО "Мис, С" (с. Красногорское Красногорского района);
- Угловская средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Масликова (с. Угловское Угловского района);
- "Сиболиум" (с. Кытманово Кытмановского района);
- Алтайский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов (с. Алтайское Алтайского района);
- Алейский маслосыркомбинат (г. Алейск);
- Панкрушихинская ЦРБ (с. Панкрушиха Панкрушихинского района);
- Табунская ЦРБ (с. Табуны Табунского района);
- Романовская ЦРБ (с. Романово Романовского района);
- "Алтайский пивовар" (с. Родино Родинского района);
- ЖКХ Змеиногорского района (котельная № 10, г. Змеиногорск).
К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Жителей просят сохранять спокойствие.
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