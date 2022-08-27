В Алтайском крае продолжают углублять дно Оби для борьбы с обмелением реки

В Алтайском крае объём дноуглубительных работ на реке Оби выполнен на 85%. Для реализации годового плана речникам осталось изъять около 150 тысяч тонн донного грунта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

По данным ведомства, в Алтайском крае существуют 35 участков с низкой водностью. В этом году их количество увеличилось. Так, на одном из них в Шелаболихинском районе проводят дноуглубительные работы. После проведения мероприятий с помощью земснаряда глубина составит порядка 3,5 метра, что позволит обеспечить безопасность судового хода и полную загруженность флота грузом. На объекте задействован один земснаряд, порядка 15 сотрудников, работы планируется завершить в начале сентября.

«Планы будут выполнены, несмотря на то, что в этом году аномально низкая водность, приточность воды составляет 58% от нормы. Основной задачей является сохранение автомобильных дорог с помощью переориентирования груза на реку, в этом году речным транспортом уже перевезено более 800 тонн», — приводит ведомство слова начальника Барнаульского района водных путей и судоходства Александра Чуприна.

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По его словам, для наращивания объёмов дноуглубительных работ для региона строится специальный земснаряд стоимостью порядка одного миллиарда рублей, технику планируется доставить в 2023 году. Это позволит делать дно в реке более глубоким и не беспокоиться о том, что корабли могут сесть на мель.

Ранее стало известно, что уровень Оби в середине лета был аномально низкий. В некоторых районах реки глубина не превышала полутора метров. Такого в регионе не было в последние 30 лет. Обычно такая обмелевшая река бывает в октябре-ноябре, но никак не в середине июля. По словам Александра Чуприна, обмеление не влияет на объёмы перевозок: в 2021 году в регионе перевезли по рекам около 835 тысяч тонн грузов. Это примерно 30 тысяч грузовиков, что позволило разгрузить оживлённые автомагистрали.

В целом в Алтайском крае действует уникальное соглашение, благодаря ему за шесть лет удалось увеличить грузооборот в 2,2 раза. За это время в речной флот вложили более 300 миллионов рублей. Всего за восемь лет существования программы в регионе удалось нарастить количество перевезённого по воде груза с 300 до 980 тонн в год. В основном по Оби перевозят песок и гравий. Порядка шести миллионов тонн инертных материалов было перенаправлено с основных трасс, это более 500 тысяч грузовиков. Кроме того, в этом году были восстановлены пункты перевалки грузов в трёх районах — Усть-Пристанском, Калманском и Шелаболихинском.