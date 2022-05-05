В Алтайском крае за два месяца снизилось число безработных

Число безработных в Алтайском крае за последние два месяца продолжает снижаться, пишет «Толк» со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

Если в конце февраля в крае было зарегистрировано 16,1 тысячи безработных, а уровень безработицы составлял 1,5%, то уже на 27 апреля таковых в регионе насчитывалось 13,3 тысячи человек, или 1,2%.

При этом работающих в режиме неполной занятости в регионе насчитывается 545 человек против 885 в начале года.

Также организации региона заявили о намерении высвободить 695 сотрудников, но в таких случаях работодатель, как правило, трудоустраивает своих людей на новые места, и массовых сокращений не происходит, объяснили в ведомстве.

Ранее Алтайкрайстат опубликовал данные о зарплатах работников сфер образования, науки и медицины в 2021 году.