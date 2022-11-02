В Барнауле сбили женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», авария произошла в 14:15 на проспекте Красноармейском, в районе дома №101,

По информации ГИБДД, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз 21102», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход 57-летняя женщина, которая с тяжелыми травмами госпитализирована в городскую больницу №1. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Виновника определит следствие.

Как отмечают очевидцы, женщина решила перебежать дорогу на красный свет светофора. От удара она подлетела в воздух, перевернулась и упала на асфальт. Передняя часть автомобиля была повреждена, а лобовое разбито.