В Барнауле возведут новый цех хлебокомбината за 500 млн рублей

Замглавы администрации города Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун совместно с председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальей Кротовой посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома». Как сообщает пресс-центр мэрии, там планируют возвести новый современный цех.

Хлебокомбинат — одно из предприятий группы «Алтайские закрома», в которую входят 4 производственных комплекса: ООО «Хлебокомбинат «Алтайские Закрома», ООО «Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома», ООО «АгроЛад», «АгроМельник».

Хлебокомбинат — один из первых участников федеральной программы «Повышение производительности труда». По словам Константина Тернового, агропромышленная компания — одна из немногих, кто обеспечивает сотрудникам достойные условия труда, возможности профессионального и карьерного роста, реализует социальные программы, предусматривающие гарантии и льготы.

Директор агропромышленной группы Константин Терновой рассказал о реализации крупного инвестиционного проекта на территории города — строительстве нового современного производственного цеха по выпечке хлебобулочных изделий мощностью 50 тонн в сутки, площадью более 1000 квадратных метров. Процесс производства будет полностью автоматизирован, что позволит увеличить объемы производства и сократить трудозатраты.

Сам цех будет возведен в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Министерства экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития». На новый цех компания направит более 500 млн рублей, а реализовать его собираются за три года.