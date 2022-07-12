В Барнауле жители дома перекрыли общий проезд бетонными блоками, назвав дорогу придомовой

В сообществе «Барнаул 22» обсуждают, можно ли перекрывать общие проезды возле жилых домов и являются ли такие дороги придомовой территорией.

В паблике отметили, что жильцы дома №192 по улице Попова самовольно перекрыли дорогу

«Хотел бы поднять больную тему. Жильцы этого дома систематически самовольно перекрывают проезд бетонными блоками. Данный участок дворовой территории ведет к другим соседним домам и не только. По плану дома там имеется проезд и он должен быть. До недавнего времени просто устанавливали искусственную неровность и все были довольны. Подскажите, как бороться с этим?» — написал местный житель.

Бетонные блоки на дороге / Фото: vk.com/barneos22

В комментариях отметили, что нет никаких оснований, позволяющих считать придомовыми территории общего пользования, и особенно это касается общих проездов.

«Лишили жильцов других домов подъезда со стороны улицы Взлетной. Просто внаглую перекрыли. Председатель избегает разговоров. Будем иначе общаться. Сейчас пишется заявление на имя участкового», — предупредил житель соседнего дома №186.

Жильцам соседних домов посоветовали отправить запрос в жилинспекцию на наличие протокола общего собрания собственников «проблемного» дома. Если протокол голосования имеется, то перекрывать двор можно только шлагбаумом, при этом необходим охранник или диспетчер, чтобы открывать шлагбаум. Блоки размещать на дороге запрещено.