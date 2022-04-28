В Госдуме предложили ввести запрет на продажу алкоголя 9 мая по всей стране

Запрет на продажу алкоголя в День Победы должен действовать по всей стране. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщают РИА Новости.

По словам парламентария, потребление алкоголя влечёт за собой «бытовые конфликты, драки и поножовщину». Депутат считает, что в общество нужно направлять «правильный» посыл о бережном отношении к этой дате, истории и к ветеранам. Кроме того, ограничение позволит защитить здоровье граждан от негативных и вредных проявлений употребления алкоголя.

Отмечается, что такие запреты уже введены в Кемеровской, Воронежской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком АО, Пермском крае и Тыве. Кроме того, некоторые субъекты принимают свои законы, в которых запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни. Среди них Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области.

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Хамзаев сообщил, что всем губернаторам в России направлены запросы, чтобы потом при поддержке регионов можно было выступить с предложением о запрете продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в Барнауле также запретят продажу алкоголя 9 мая. Магазины города не смогут продавать горячительные напитки с 09:00 до 21:00.