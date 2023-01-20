В Херсонской области хотят построить новый город, "чем-то схожий с египетским"

Город будет деловым центром и местом расположения административных органов

20 января 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Херсонской области планируют построить новый город, рассчитанный на 30 тысяч человек, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, город будет чем-то схож с египетским Порт-Саидом, построенным на песчаной косе, а также с Анапой или Евпаторией.

"Новый город на Арабатской стрелке будет в первую очередь не курортом, а деловым центром и местом расположения административных органов", – уточнил Сальдо.

Арабатская стрелка – это протяжённая коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.