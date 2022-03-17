В ЛДПР заявили о готовности внести на рассмотрение вопрос о возвращении смертной казни
Выход из Совета Европы представители партии считают сбросом «оков чуждых нам ценностей и правил»
17 марта 2022, 04:49, Илья Звягинцев
Представители ЛДПР выступили с готовностью к внесению на рассмотрение в Госдуму вопроса о референдуме для возвращения смертной казни. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
«Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение. Россия покидает Совет Европы, а значит, скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил», — сказано в заявлении партии.
Напомним, Россия приняла решение о выходе из СЕ. Также исключить страну по результатам анонимного голосования решили и представители организации.
Как отмечают юристы, выход из Совета Европы не влечёт за собой автоматического возвращения смертной казни.
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