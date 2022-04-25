В Мамонтовском районе в холода завершили отопительный сезон

В Мамонтовском районе с 19 апреля завершился отопительный сезон. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на информацию от местных жителей и руководителей соцучреждений. Эту информацию также подтвердил представитель теплоснабжающей организации.

Директор Мамонтовской школы Нина Гроо сообщила, что глава района выпустил распоряжение, по которому с 19 апреля отопительный сезон объявили завершённым. Она отмечает, что 22 апреля отопление снова заработало.

По словам начмеда Мамонтовской ЦРБ Алексея Федотова, больница сейчас отапливается только в ночное время. Днём 22 апреля в больнице температура воздуха была в пределах 20-22 градусов.

Новости

Общество Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в Барнауле

Главный бухгалтер МУП «ЖКХ Мамонтовское» Марина Камышникова сообщила изданию, что в организацию распоряжение о завершении отопительного сезона поступило 18 апреля. После жалоб местных жителей котельная снова заработала в ночь на 22 апреля.

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев 21 апреля заявил журналистам, что отопительный сезон ещё ни в одном муниципалитете края не завершали. Он отметил, что он может завершиться только в случае превышения среднесуточной температуры воздуха на улице восьми градусов пять суток подряд.

Ранее энергетики опубликовали график отключения горячей воды в Барнауле. По их словам, время проведения ремонтов и гидравлических испытаний в этом году сократится.