Российским выпускникам рассказали, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Каждый российский выпускник может увеличить количество баллов на ЕГЭ при участии в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО». Об этом сообщает «Учительская газета».

В конкурсе действует семь направлений. Среди них «Программирование на Python», «Решение комплексных инженерных задач», «Программная робототехника», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность», «Проектная деятельность» и «Исследовательская деятельность».

Для участия нужно до 31 мая зарегистрироваться на сайте конкурса. После этого абитуриентам предлагается загрузить данные о своих достижениях. Всего учитывается около 900 мероприятий. Среди них — победы в олимпиадах, участие в школьных проектах, конкурсах и онлайн-курсах.

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Общество Стало известно, когда в 2022 году пройдёт ЕГЭ

Победители и призёры конкурса могут заработать до 10 дополнительных баллов для поступления в вузы страны.

Конкурс проводится при поддержке Кружкового движения Национальной технологической инициативы в третий раз. В первый год бонусные баллы смогли получить около 600 абитуриентов, а во второй — около двух тысяч.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2022 году Единый госэкзамен будут сдавать более 11 тысяч человек, из них более 500 — это выпускники прошлых лет.