Власти Алтайского края готовятся к нашествию саранчи. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Из-за хороших условий для зимовки численность насекомых может серьёзно возрасти. Под ударом окажутся сразу десять районов Алтайского края, которые находятся на границе с Казахстаном.

По данным казахстанского Минсельхоза, площадь с личинками саранчи на Алтае в сравнении с 2020 годом выросла на 18%, с самым опасным итальянским прусом — на 5%.

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На данный момент власти Алтайского края зарезервировали на борьбу с вредителем от 3,5 до 5 млн рублей. В федеральном резерве находится 890 литров инсектицида на 12 тыс. гектаров земли.

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По подсчётам экспертов, этого должно хватить, чтобы в регионе не повторилось нашествие саранчи 2000 года.

Напомним, что накануне в Алтайском крае началась посевная кампания. Первыми аграрии начали сеять многолетние травы, чтобы создать запас кормов для сельхозживотных.