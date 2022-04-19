Власти Барнаула увеличат до 5 млн рублей затраты на «раскрутку» предпринимательства

Администрация Барнаула в 2022 году потратит 5,2 млн рублей на проведение мероприятий по популяризации и развитию предпринимательства, пишет «Банкфакс». Это примерно на 1,7 млн рублей больше, чем мэрия израсходовала на эти цели годом ранее.

Стоимость выросла «в связи со сложившейся ситуацией на международном рынке», в том числе с ростом цен на полиграфию. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства» действует в Барнауле с 2015 года. В её рамках проходят различные форумы, обучающие мероприятия, издаются печатные материалы и т. д.

Так, в 2022 году город за 700 тысяч рублей закажет изготовление и тиражирование трёх номеров журнала «Предприниматель Барнаула». Ещё 400 тысяч рублей будет направлено на создание и распространение интернет-сообщений на тему предпринимательства. В 600 тысяч рублей обойдётся проведение конференций и семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, администрация организует выставки-ярмарки за 3 млн рублей и конкурс «Лучший предприниматель» за 500 тысяч рублей.

Добавим, в то время как власть активно занимается рекламой и раскручиванием бизнеса, сами предприниматели и их профильные объединения делать это не торопятся. Ранее amic.ru писал об Алтайском союзе предпринимателей во главе с Юрием Фрицем: за последние годы активность АСП оставляла желать лучшего.