«Яндекс. Маркет» запустил продажу подержанных смартфонов

«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные товары, однако пока доступны только смартфоны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса.

Перед продажей продавец обязан оценить состояние устройства и определить его цену, которая может быть до 60% ниже, чем на новую технику. Покупателю также положена гарантия на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой.

В скором времени заказать на маркетплейсе можно будет подержанные детские, спортивные, домашние и другие товары. В «Маркете» считают, что такая мера поможет заместить часть дефицитных товаров и привлечь новую аудиторию.

Ранее сообщалось, что в марте продажи смартфонов в России упали в два раза. Кроме того, люди стали меньше интересоваться топовыми моделями.