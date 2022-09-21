Жители дома в центре Барнаула пожаловались на зловоние из подвала

Жители дома на ул. Ядринцева, 72, в Барнауле жалуются на идущее из подвала зловоние. По их словам, канализационные стоки топят подвал и запах распространяется по этажам. Однако проверки показывают — канализация в подвале не протекает, а опасения жителей беспочвенны.

Что говорят жители?

Жители дома на ул. Ядринцева, 72, уверяют, что с канализацией в их доме есть проблема, и периодически стоки из неё протекают в подвал.

«Швы трещат, вода стекает под дом, идёт намокание фундамента. Канализационные стоки идут в подвал, а потом запах распространяется по дому. У людей даже появился кашель и аллергия. Сообщали в службы. Сказали, что сырость есть, и попросили сделать проветривание», — отмечают активисты дома.

Дом на ул. Ядринцева, 72 / Фото: Екатерина Смолихина

Жители дома уверяют, что ТСЖ бездействует и не хочет проветривать помещения. Мол, даже подвальные окна в доме сейчас заколочены и воздух туда не поступает. По их словам, в подвале уже завелись клопы, и он является источником антисанитарии.

Что говорит председатель ТСЖ?

Председатель ТСЖ Алла Кожурина отмечает, что в доме всё в порядке и никаких подтоплений в подвале ни сточными, ни канализационными, ни грунтовыми водами нет.

А влажный грунт, на который указывают бдительные жильцы, — это следы от работ по заполнению системы отопления дома.

«У нас летом производятся работы на системах. Мы каждый год проводим такие мероприятия. Грунт был влажный, но влажность была не от канализационных стоков, а от заполнения системы отопления. Система готовится к запуску», — пояснила глава ТСЖ.

Проветривания подвала тоже периодически проводятся, отмечает Алла Кожурина. Постоянно стоять с открытыми окнами он не должен, потому что «подвал в доме сухой», уверяет она.

Председатель ТСЖ уверена: опасения «активистов» беспочвенны, и дом находится в отличном состоянии. Сделан ремонт в подъездах, отремонтирована крыша, каждый год рабочие заделывают межпанельные швы.

Дом на ул. Ядринцева, 72 / Фото: Екатерина Смолихина

Жалобы, по словам председателя ТСЖ, исходят в основном от одного жильца, который «находит себе сторонников». Женщина говорит, что этот жилец её просто «терроризирует».

«Это терроризм самый настоящий, он меня замучил всякими претензиями. Он мне в 6 утра звонил, надиктовывал бредятину на телефон, чтобы я контролировала машины крупногабаритного мусора во дворе. Дом проверяла и жилинспекция, она ничего не нашла. Люди там адекватные, они всё понимают. По моему мнению, это один неадекватный человек», — отметила она.

Что показала проверка?

5 сентября 2022 года дом действительно проверила инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края. Никакого протекания инженерного оборудования (в том числе трубопроводов системы водоотведения и ливневой канализации) не нашла.

«В подвале местами имеются следы подтопления в виде влажного грунта, продух открыт на проветривание», — написано в письме инспекции.

Впрочем, по результатам проверки в адрес ответственной за здание ТСЖ «Наш дом» инспекция направила предостережение о недопустимости протекания системы водоотведения и намокания грунтов оснований и фундаментов в подвале.

Дом на ул. Ядринцева, 72 / Фото: Екатерина Смолихина

Напомним, что недавно в аварийном доме на ул. Эмилии Алексеевой, 11, в Барнауле ограбили квартиру пенсионерки Татьяны Ждановой, в которой она хранила вещи. Неизвестные вынесли из неё имущество и обрезали коммуникации. В последнем женщина винит власти Барнаула.

Однако в комитете по ЖКХ уже отметили, что не ограничивали подачу коммунальных услуг в квартиру. В ЖЭУ № 6 также уверяют, что не имеют никакого отношения к произошедшему. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

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