Очень редкий алый гриб сфотографировали на Алтае

Саркосцифа алая съедобна, но её внешний вид и маленький размер отпугивают людей

21 мая 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: Ирина Баева

Алтайские грибники нашли в лесу саркосцифу алую – редкий гриб, который имеет очень примечательный вид. Снимок опубликовали в сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края".

Саркосцифа алая растёт в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке и в Австралии. Этот гриб съедобен, но своим внешним видом и маленьким размером он отпугивает людей.

В медицине гриб использовали коренные американские племена, а в Англии его использовали в качестве красителя.