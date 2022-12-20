Платные туалеты и пирожки. Валерий Покорняк рассказал, как в Алтайском крае начинался бизнес
Владелец компании «Алтан» в 80-х торговал компьютерами, а в 90-х бросил этот сверхприбыльный бизнес и стал производить макароны
20 декабря 2022, 07:15, ИА Амител
35 лет назад, в 1987 году, в Советском Союзе разрешили создавать кооперативы. С этого времени берёт отсчёт современный российский бизнес. О том, как это было, amic.ru и Дмитрий Негреев поговорили с одним их первых алтайских кооператоров, владельцем компании, выпускающей макароны, Валерием Покорняком. Он рассказал, почему в СССР не было хороших макарон, как расстался с партнёрами, «проморгал» появление торговых сетей. А также поделился своим собственным рецептом приготовления пасты.
Кто такой Валерий Покорняк?
Покорняк Валерий Павлович родился 20 сентября 1962 года в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «машины и аппараты пищевых производств». Учился в аспирантуре Московского технологического института пищевой промышленности. В одном из университетов США получил степень DBA (Doctor of Business Administration). В 1988 году с друзьями создал рекламно-информационный кооператив «Алтан». В настоящее время собственник и директор ряда компаний, среди которых — АО «Научно-производственная фирма «Алтан» и ООО «Торговый дом «Алтан», занимающиеся производством и реализацией макарон под брендом Granmulino. В собственности Покорняка также находится гостиница «Улитка» в Барнауле.
— Ты хочешь, чтобы я улетел в прошлое на тридцать с лишним лет назад. У нас занимался этим Баварин (Баварин Владимир Николаевич, председатель Барнаульского горисполкома в 1986 — 1990 годах, председатель Барнаульского городского Совета в 1990 — 1991 годах, глава администрации Барнаула в 1991 — 2003 годах, — прим. ред.) лично. Он сразу организовал отдел, возглавляла его женщина. В отделе было два человека — она и помощник.
Кооператоры повели себя сразу не очень хорошо. Это были пирожки, платные туалеты. И вообще всё платное, что можно. Как в «12 стульях»: платный вход в провал. И сразу, конечно, негатив был серьёзнейший.
Кооперативы появились в 1987 году, а мы родились в 1988 году. Мы в кооперативном техникуме на Ленина, 38, открыли бесплатное обучение работе на компьютерах. Директор техникума Меркулова (Нина Кузьминична Меркулова была директором Барнаульского кооперативного техникума в 1988 — 2007 годах, — прим. ред.) дала нам помещение. Купили советские компьютеры «Электроника» Д3-28 и приставки к ним и стали обучать студентов и людей со стороны. И говорим: «Давайте Владимиру Николаевичу покажем, что кооператоры могут вносить такую лепту». И помню, что Баварин, как всегда, пешочком пришёл. Он посмотрел на класс и говорит: «Молодцы! Знаете, у меня начинает меняться отношение к кооператорам. Это не только платные туалеты и пирожки».
— Сколько вас тогда было человек?
— Трое родили компанию, тогда она называлась рекламно-информационный кооператив «Алтан». Сергей Недорослев (в настоящее время собственник компании ООО «Группа КАСКОЛ», Москва, совладелец ООО «АМГ-Инвест», работающего в области авиации и космонавтики, — прим. ред.), Алексей Аболымов (известен по истории «барнаульского разлома», офисного здания на углу пр. Ленина и ул. Партизанской в Барнауле, которое Аболымов и его партнёр Нейл Смит распилили на две части, — прим. ред.) и я. Потом добавились ещё люди, но они уже работали по найму. Мы издавали две газеты — рекламную и афганскую, «Шурави». Я не воевал в Афганистане, но много друзей у меня воевало, многие не пришли, многие пришли, к счастью. Сделали видеостудию, снимали фильмы для заводов.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
«Может быть, какой-то магнит здесь на Алтае»
— Ну и компьютерами торговали?
— Компьютерами, да. С чем мы столкнулись? Мы же создали компьютерный класс, было несколько программистов, с которыми мы работали. Приходили к директорам заводов, говорили: «Мы готовы делать вам программы». Они отвечали: «Какие программы? На чём? Где работать-то будем? Где техника?»
Мы занялись компьютерами, потому что у заводов не было техники и персонала.
— А как закупали компьютеры за границей? Когда у частников появилось право вести внешнеэкономическую деятельность?
— У нас страна по кооперации сделала шаг вперёд, два шага назад. Кооператорам сначала разрешили внешнеэкономическую деятельность, а потом запретили. Правительство Советского Союза хотело, чтобы мы обувь чинили, шили что-нибудь — служба быта по большому счёту.
В общем, кооперации это было запрещено, а разрешено комсомолу, и пошёл переток. Мы, говоря сегодняшним языком, сделали совместное предприятие с комсомольскими организациями и стали возить в основном через Прибалтику.
«Нужна макаронная крупка»
— Почему ты бросил торговать компьютерами? Рынок ведь был не наполнен?
— Да, рынок был гигантский. Я даже не знаю. Может быть, я из семьи такой — отец строитель, дед строитель. Тогда казалось, что нужно что-то производить самому. Когда началась приватизация, можно было взять предприятие — их было много — и что-то с этим сделать.
Команда распалась в 1990 году, ещё в советское время. Они пошли в тему внешнеэкономической деятельности очень серьёзно — Недорослев, Аболымов и Рашид Мурсекаев (был совладельцем ряда компаний, по разным причинам ликвидированных, в том числе авиакомпании «ВИМ-АВИА», признанной банкротом, — прим. ред.). Они считали, что Алтайский край вообще не перспективный, маленький и уехали в Москву.
Не знаю, почему я это сделал. В то время с точки зрения экономики это было максимально невыгодно. «Алтан» тогда была очень богатая компания с огромным оборотом. Но у меня даже тени сомнения не было. Может быть, какой-то магнит здесь на Алтае. В итоге я сказал: «Хорошо, я пошёл. У вас своя дорога, у меня своя».
— Хороший вопрос. Потому что не было мельниц — пять на всю страну. Пшеницу отправляли на экспорт и делали немного макарон.
Мы купили Поспелихинский мелькомбинат, провели реконструкцию — из мельницы для мягкой пшеницы сделали мельницу для твёрдой — и два года поставляли крупку всем макаронным фабрикам. И я понял, что можно делать макароны и самим. Первая линия появилась в 1997 году.
Когда мы начали заниматься твёрдой пшеницей в 1993 году, её сеяли на двенадцати тысячах гектаров, а в 1989 году было приблизительно полмиллиона гектаров. Её вывели из оборота. В советское время был закупщик один — государство. А после 1991 года закупщиков не стало. Хозяйства начали на этих площадях сеять мягкую пшеницу, потому что из неё можно сделать муку, которая нужна всем.
Анатолий Филиппович Курьянов, председатель колхоза «Сибирь» в Третьяковском районе, один из лучших, выращивал твёрдую пшеницу. Ему не дали Героя Соцтруда, потому что его дядя получил Героя. Ему дали орден Ленина. Я пришёл к Курьянову, покланялся, сказал, что мы решили реконструировать мельницу, и попросил помочь сохранить твёрдую пшеницу. Он возглавил нашу ассоциацию. Я ему очень благодарен.
— Нисколько. Я очень рад, что все 34 года моя компания создавала что-то нужное для людей здесь, в Алтайском крае. В конце концов, это и есть счастье, когда твоя работа кому-то нужна.
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