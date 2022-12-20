Платные туалеты и пирожки. Валерий Покорняк рассказал, как в Алтайском крае начинался бизнес

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Мы всё равно вас в бараний рог свернём»

— Вот ты такой городской, капиталист, приехал в Поспелиху. Глава администрации — коммунист. Как строились отношения?

— Да, Краутер Владимир Фёдорович был главой. Непросто строились отношения, как у ужа с ежом. Настолько непросто, что мы уходили оттуда на несколько лет. Я пришёл и сказал: «Владимир Фёдорович, вы понимаете, что такое экономика?» Он говорит: «Я понимаю». Я: «Нет, вы не понимаете. Вот сейчас мы налоги платим такие-то. Теперь этих налогов не будет». Он: «Почему?» Я: «Потому что я имею право перерегистрировать предприятие, и часть налогов уйдёт». Он: «Ну давай, мне наплевать. Мы всё равно вас в бараний рог свернём».

Жёстко поговорили и мы ушли. Но надо отдать должное Владимиру Фёдоровичу, при его коммунистической партийности он был человек умный и тактичный. Я потом вернулся и мы, в общем-то, друзья.

Все районы были коммунистические — главы, директора. Они были убеждены, это была не дань моде, как сейчас: оба, давай вступлю в партию и на выборах проскачу.

«Мы пропустили торговые сети»

— У тебя не было планов производить ещё что-то, кроме макарон?

— Мы пытались. Крупы были, но не зашли. Наверное, не очень хорошо ими занимались. Может быть, была ошибка в том, что выпустили под тем же брендом Granmulino. Иногда под брендом есть смысл делать линейку, а иногда нужно делать другой бренд. Если другая группа продуктов, надо делать так.

Я в какой-то мере консервативный человек, но я отвлекался, если честно. Была франшиза «Пятёрочки», были проекты за пределами России. Это мне дорого обошлось.

Мы пропустили торговые сети. Я думал, всё это будет происходить медленно. Сети зарождались в европейской части России, а у нас здесь было много работы — в Сибири, на Дальнем Востоке.

Сети ввели свои требования. Штрихкод на каждую позицию, а у нас было 24 вида макарон. Пока не появилась современная флексография, это было дорого. Пошли требования по продвижению продукции и так далее. Сейчас у нас 16 прямых контрактов с федеральными сетями. И у каждой из них свои правила, даже как организовать палетную выкладку макарон.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«Производство аминокислот — это импортозамещение»

— Что ты думаешь о глубокой переработке зерна? Разговоры о её необходимости ведутся, но с места ничего не сдвигается.

— Это перспективная тема. Производство аминокислот — это импортозамещение, субстанции для фармацевтической промышленности, добавки для пищевой промышленности, в корма для животных. Но эти заводы как всегда иностранные, недешёвые. В деньгах до 24 февраля — от двух миллиардов рублей до десяти.

Я считаю, что их нужно строить. Мы находимся в середине России, у нас проблема с логистикой. А такой завод производит продукцию, которую можно возить самолётами. Тогда бы логистика для нас никакой роли не играла.

«Для меня это законченное блюдо»

— Насколько макароны сегодня популярны в России?

— Потребление макарон подрастает, качество становится лучше. Где-то от шести с половиной до восьми килограммов на человека в год в зависимости от региона. В регионах, где едят больше мяса, больше едят и лапши. Абсолютно.

Много это или мало? Всё познаётся в сравнении. В США — 12 килограммов, в Италии — до 40 на юге, 30 — на севере.

Но внимание! В Евросоюзе запрещено делать макароны из мягких сортов.

Моё мнение — макароны должны быть инновационными. Можно туда что-то добавлять и получать великолепное разнообразие. Макароны — очень простой и диетический продукт. Это перемолотая пшеница и вода. Мы начинаем делать макароны с добавками, в 2023 году появится целая линейка. Например, макароны с йодом, потому что в России йододефицит.

— Йод разве не пропадает при варке?

— Хороший вопрос. Йод летуч, при температуре 40 градусов его уже нет. Но в Сколково сделали уникальную разработку на клеточном уровне, к молочной сыворотке добавили органический йод, и он держит температуру 308 градусов, хранится 24 месяца, без цвета и без запаха. Можно добавлять куда хотите. И недорогой, дешевле американского.

Рецепт от Покорняка. Как варить макароны?

— Варю недолго — три-четыре минуты, альденте. При варке добавляю капочку, пол-ложки оливкового масла, итальянцы южные так делают, немножко чеснока, к соли у меня привязанности нет. Ещё добавляю какую-нибудь алтайскую травку, какая есть. Почему? Я эту воду выливаю не в раковину, а в стаканчик и потом выпиваю. Потому что когда мы отвариваем макароны, в воде остаётся много ценных микроэлементов. Я уже лет двадцать пять такой бульон пью.

Сварил макароны, добавил оливкового масла, можно любого другого растительного, немного сыра, желательно твёрдого. Дальше я добавляю ещё какие-то семечки всегда. Самый простой вариант — наши подсолнечные семечки. Лучше — тыквенные. Иногда кедровые или грецкие орехи. По большому счёту всё. Для меня это законченное блюдо.

«Что завод, что ресторан — те же трудозатраты»

— Почему ты поменял название и формат ресторана?

— Мы уже давно в аренду всё сдали. Romero steak — это не мой ресторан. У меня же управляли иностранцы в Granmulino, греки много лет. Потом они уехали, лет уже восемь назад. Это очень хлопотный бизнес. Что завод, что ресторан — те же трудозатраты.

— А почему ты не стал масштабировать этот бизнес?

— Это моя ошибка. Я занялся франшизой «Пятёрочки». Хотя мне те же греки говорили: «Масштабируй, идеальный бизнес». Я даже по городу его не масштабировал, вот в чём беда. Это проблема, головной мозг не так сработал. Сегодня можно было бы говорить о сети заведений с хорошей доходностью. Не сделал. Ошибка.

— С гостиницей то же самое?

— Гостиницы масштабировать — это дорогое удовольствие. Одно дело ресторан, ты вкладываешь 100 тысяч долларов, если арендованное помещение. А гостиница — это от пяти до десяти миллионов долларов. Мы же с вами не в Америке, где длинные кредиты на это даются. Окупаемость ресторанного бизнеса: очень хорошая — два года, три-четыре считается средней. А гостиничного — десять лет. Без помощи государства этого не сделать.

«Сказки — это хорошая ниша»

— О твоих увлечениях спрошу. Я знаю о сказках, астрологии и Востоке. Может, ещё что-то есть?

— Нет.

— Откуда увлечение сказками взялось? Ты же даже сам сочинял?

— Нет. Все сказки написаны по моим сценариям, все рисунки сделаны по моим сценариям. Но я сам не писал, целая команда работала. 14 книг есть, выпущено три.

— А кто писал?

— У меня договор, коммерческая тайна, к сожалению. Антон Робин — это псевдоним.

Сказки — это из детства. Почти до девятого класса я любил сказки. Дело в том, что я родился не очень здоровым, с больным сердцем. До 11 лет, если сложить все, полтора года я пролежал в разных больницах. Один раз пролежал пять с половиной месяцев. Это жутковатая история. А когда ты лежишь в больнице, что ещё, кроме сказок?

Веры же у детей не может быть, тем более в советское время мы были все атеисты. Сказки — это была такая хорошая ниша.

И потом взрослым я стал собирать сказки народов мира. Мне один человек посоветовал: «Поедешь в какую-то страну, прежде прочитай их сказки. И ты поймёшь суть этих людей». Взял проверил — так оно и есть. Коллекцию потом раздал детям — в детские дома и в библиотеку.

«Почему у меня с некоторыми людьми хорошо получается, а с некоторыми плохо?»

— Со сказками понятно. А увлечение астрологией откуда?

— Я аналитик по жизни. И я стал задумываться, почему у меня с некоторыми людьми хорошо получается, а с некоторыми плохо? Я рванул в психологию — Фрейд, Юнг. Перелопатил и понял: я никогда не разберусь. Психология — это травма ребёнка. Все наши «тараканы» в голове с детства. Любой хороший психолог вам объяснит, чтобы помочь взрослому человеку, нужно вернуться в его детство и оттуда начать его вытягивать. Я понял, что это не моя работа.

А астрология — это наука. Мне все говорят, что это не так. Я говорю: «Хорошо. А что такое астрономия?» Люди вспоминают: «Ну, да-да-да, что-то там о движении звёзд». Правильно, это наука о движении звёзд. А астрология — это наука о влиянии звёзд на всё живое. На нас влияет Земля, Луна, а всё остальное в Солнечной системе не влияет? Это же нонсенс!

Я понял, что это наука. Мне важно это для работы, для личной жизни, но больше для работы.

— Помогает?

— На 99,9 процента.

— У тебя переговоры...

— Мне нужно знать, когда человек родился: год, месяц, число и место рождения. Очень важно знать образование, очень важно о семье узнать. Я астрологию совмещаю с психологией и получаю картинку.

Иногда мы сидим за столом и разговариваем, например, на дне рождения. И минут через сорок, когда я начинаю рассказывать о людях, меня спрашивают: «А вы где работаете? Вы разведчик? Вы откуда это узнали?» Я говорю: «Сейчас от вас».

«Вас либо убьют, либо посадят»

— Ну а увлечение Востоком?

— Это карате, я в сборную нашей секции входил.

— Когда ты занимался?

— С 1978 по 1981 год. В конце 1981 года каратист в Новосибирске кого-то убил и всю федерацию СССР закрыли. Но я ушёл тогда тренировать оперотряд завода «Трансмаш» и тренировался сам. Но, конечно, соревнования все закончились.

— Учитывая времена, которые вскоре наступили, мог бы в бандиты пойти.

— Почему нет? Половина ушли. Мне образование не позволяло и интеллект. Я всех спортсменов, которые туда пошли, предупредил: «Вас либо убьют, либо посадят». Так и получилось. Кто-то погиб, кого-то посадили, кто-то смог обелиться.

— Не жалеешь, что не уехал с партнёрами в Москву? Большие дела бы там сейчас вёл.