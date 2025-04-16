Огромные пробки сковали движение в центре Барнаула из-за ДТП и дорожных работ

Автомобили буквально стоят на месте на Павловском тракте и проспекте Строителей

16 апреля 2025, 11:04, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Карта: "Яндекс Пробки"

В Барнауле в среду утром, 16 апреля, пробка протяженностью более 2,5 км образовалась на Павловском тракте из-за ДТП. Ситуацию осложняет еще и то, что чуть дальше, на проспекте Строителей, ведутся дорожные работы, в итоге и там возник затор длиной почти в километр.

Как видно на карте, сложности с движением наблюдаются на улицах Власихинской, а также Фурманова и Советской Армии, где водители просто не могут выехать на Павловский тракт.

ДТП произошло напротив торгового центра "Формула М2", столкнулись два автомобиля. В итоге перекрыты средняя и правая полосы.

По данным сервиса "Яндекс", ситуация с пробками в городе оценивается на 6 баллов.