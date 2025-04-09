Почему появились пробки на "выделенке" на проспекте Строителей в Барнауле?
Власти утверждают, что камеры на "выделенках" сейчас работают, однако в марте-апреле у них сменился владелец
09 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Камеры на выделенной полосе на проспекте Строителей находятся "в работоспособном состоянии" и фиксируют выезды на нее, на которые ранее жаловались барнаульцы. Все остальные камеры на полосах для общественного транспорта в городе сейчас также функционируют. Об этом amic.ru рассказали в мэрии.
В марте-апреле 2025 года жители Барнаула жаловались на пробки на выделенной полосе на проспекте Строителей (по направлению из центра города), где должна стоять камера видеофиксации. Из-за того что автомобили ехали по выделенной полосе, автобусы на проспекте Строителей также стояли в пробке.
Источник пояснил amic.ru, что камеры на этом участке не работали, так как их переводили с баланса администрации города на баланс "Барнаулгорсвета".
В администрации города amic.ru подтвердили, что в марте-апреле 2025 года камеры на выделенных полосах в Барнауле городские власти действительно передали "в оперативное управление МБУ "Барнаулгорсвет" в целях их дальнейшего содержания и поддержания в надлежащем техническом и санитарном состоянии". И сейчас все они функционируют. Также нарушителей "ловят" инспекторы ДПС.
"Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу на регулярной основе проводится работа по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей транспортных средств, нарушающих требования ПДД на выделенных полосах для движения общественного транспорта", – прокомментировали в городской администрации.
Работали ли камеры во время их передачи на баланс "Барнаулгорсвета" или нет, власти не уточнили.
При этом читатели amic.ru сообщают, что пробка на выделенной полосе на проспекте Строителей все еще появляется, однако "стала меньше, чем раньше", и теперь начинается "на торговом центре "Галактика", а не в районе гостиницы "Барнаул".
Напомним, что выделенные полосы в Барнауле появились в мае 2022 года – перед закрытием на реконструкцию путепровода на Новом рынке. Они нужны были для того, чтобы облегчить движение общественного транспорта. После ремонта моста выделенные полосы в городе решили оставить.
06:51:00 09-04-2025
Источник дохода для очередной муниципальной конторы, лучше бы таи инспектора в час пик стояли
07:13:34 09-04-2025
с каждым годом ситуация будет усложняться, и нет пока выхода из неё! давайте уже тоннель начинайте строить, года через три может полегче станет!
07:15:58 09-04-2025
3-х полос и так не хватает в часы пик на Павлике, а выделенка лишь дополнительно создает условия для пробок, поскольку забирает треть трафика автомобилей на оставшихся 2-х, где, соответственно, он увеличивается
09:41:03 09-04-2025
Бгг (07:15:58 09-04-2025) 3-х полос и так не хватает в часы пик на Павлике, а выделен... там их 4
11:33:09 09-04-2025
Гость (09:41:03 09-04-2025) там их 4... ага, которые потом превращаются в 3 под мостом.. Это, по вашему, ускоряет трафик?
07:35:16 09-04-2025
Для «Бгг» и прочих таких же: пассажиропоток на личных авто - порядка 3 000 человек в час, в ОТ - 10 000 человек в тот же час. Есть разница? И еще один факт: в России ОТ пользуется 77% людей. Данные августа 2023 года. Еще вопросы по выделенке есть?
08:21:45 09-04-2025
Гость (07:35:16 09-04-2025) Для «Бгг» и прочих таких же: пассажиропоток на личных авто -... У них же были данные что 146% за Путина ?
20:57:09 11-04-2025
Гость (07:35:16 09-04-2025) Для «Бгг» и прочих таких же: пассажиропоток на личных авто -... Есть вопрос то есть тот кто едет в ОТ лучше того кто ездит на автомобиле. Так получается? Все должны стоять в пробке. И не какие выделенные полосы не нужны дороги надо строить шире и перераспределять трафик.
08:00:02 09-04-2025
Так почему пробки появились там?
08:10:52 09-04-2025
Пробки лоббируются нефтяными олигархами. Если вы добираетесь до дома за 2 часа, то тратите, условно, 5 литров бензина. А если за 15 минут, то всего один литр.
08:53:34 09-04-2025
Russkiy (08:10:52 09-04-2025) Пробки лоббируются нефтяными олигархами. Если вы добираетесь... Бред
09:07:50 09-04-2025
При чём тут видеокамеры?
Пробка на строителей создаётся из за того, что водители объезжают четыре полосы дороги по автостоянке "ГАЛАКСИ". То есть едут пятой полосой! А потом вклиниваются перед светофором опять на дорогу! Всего лишь надо поставить бетонные чушки на эту пятую полосу, так чтобы была возможность заехать на стоянку и выехать на четвёртую полосу!
09:49:07 09-04-2025
гость (09:07:50 09-04-2025) При чём тут видеокамеры?Пробка на строителей создаётся и... Видимо отвечающие за организацию дорожного движения сами там ездят по парковке. Иных объяснений у меня просто нет. Уже столько лет прошло после строительства Галактики и ничего не сделано, чтобы по парковкам не ездили, просто бардак.
09:42:50 09-04-2025
Нет власти в городе - вот и все объяснение. Не должно так быть что не работают камеры и водители массово нарушают правила. Поставьте значит полицейских.
12:16:25 09-04-2025
Поставили бы на ул. Строителей три камеры. И нарушители бы обеспечивали финансирование ремонта дорог.
14:38:05 09-04-2025
"Всего лишь надо поставить бетонные чушки на эту пятую полосу, так чтобы была возможность заехать на стоянку и выехать на четвёртую полосу!"
При чём никаких трат городу делать не нужно - просто обязать сделать это владельца Торгового центра. Написать предписание надеюсь чиновники смогут? Или это очень сложно?