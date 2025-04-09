Почему появились пробки на "выделенке" на проспекте Строителей в Барнауле?

Власти утверждают, что камеры на "выделенках" сейчас работают, однако в марте-апреле у них сменился владелец

09 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Автомобили на выделенной полосе проспекта Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

Камеры на выделенной полосе на проспекте Строителей находятся "в работоспособном состоянии" и фиксируют выезды на нее, на которые ранее жаловались барнаульцы. Все остальные камеры на полосах для общественного транспорта в городе сейчас также функционируют. Об этом amic.ru рассказали в мэрии.

В марте-апреле 2025 года жители Барнаула жаловались на пробки на выделенной полосе на проспекте Строителей (по направлению из центра города), где должна стоять камера видеофиксации. Из-за того что автомобили ехали по выделенной полосе, автобусы на проспекте Строителей также стояли в пробке.

Источник пояснил amic.ru, что камеры на этом участке не работали, так как их переводили с баланса администрации города на баланс "Барнаулгорсвета".

В администрации города amic.ru подтвердили, что в марте-апреле 2025 года камеры на выделенных полосах в Барнауле городские власти действительно передали "в оперативное управление МБУ "Барнаулгорсвет" в целях их дальнейшего содержания и поддержания в надлежащем техническом и санитарном состоянии". И сейчас все они функционируют. Также нарушителей "ловят" инспекторы ДПС.

"Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу на регулярной основе проводится работа по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей транспортных средств, нарушающих требования ПДД на выделенных полосах для движения общественного транспорта", – прокомментировали в городской администрации.

Работали ли камеры во время их передачи на баланс "Барнаулгорсвета" или нет, власти не уточнили.

При этом читатели amic.ru сообщают, что пробка на выделенной полосе на проспекте Строителей все еще появляется, однако "стала меньше, чем раньше", и теперь начинается "на торговом центре "Галактика", а не в районе гостиницы "Барнаул".

Напомним, что выделенные полосы в Барнауле появились в мае 2022 года – перед закрытием на реконструкцию путепровода на Новом рынке. Они нужны были для того, чтобы облегчить движение общественного транспорта. После ремонта моста выделенные полосы в городе решили оставить.