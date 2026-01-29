Около половины опрошенных россиян скрывают свои покупки, чтобы не ссориться с партнером
Некоторые же считают это соблюдением личных границ
29 января 2026, 14:58, ИА Амител
Согласно исследованиям, опубликованным в "Газете.ru", около половины российских граждан утаивают свои приобретения от супругов или партнеров, дабы избежать возможных разногласий. Наиболее частая категория покупок, совершаемых втайне, — ювелирные изделия.
Зачастую женщины рассматривают подобные приобретения как личные и не требующие отчета. Мужчины же, в свою очередь, больше склонны скрывать сам факт совершения траты: почти половина признались в использовании наличных средств, дополнительных банковских карт или оформлении рассрочки, чтобы транзакция не была видна в совместном бюджете.
Главным мотивом подобного поведения является отнюдь не страх осуждения. Значительная часть опрошенных (34%) заявила, что не желает объяснять свои расходы, а для 29% это вопрос соблюдения личного пространства. Лишь незначительное меньшинство, составляющее 5%, прямо признает, что боится критики со стороны близкого человека.
15:14:20 29-01-2026
Кто деньги зарабатывает - тот их и тратит и не перед кем не отчитывается.
Кому деньги дают - те обязаны отчитаться о тратах.
Так вижу.
15:42:57 29-01-2026
Ну это же классика жанра - "Твои деньги это наши деньги, а мои деньги - мое личное пространство!"
15:44:55 29-01-2026
нафиг такой партнер что смотрит косо
18:54:03 29-01-2026
Гость (15:44:55 29-01-2026) нафиг такой партнер что смотрит косо ... партнёр на рынке любви. Нда