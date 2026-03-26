В парке "Изумрудный" отключат освещение для безопасности посетителей
Такое ограничение введут на неопределенной срок
26 марта 2026, 14:30, ИА Амител
В Барнауле на территории парка "Изумрудный" с четверга, 26 марта, отключат освещение, сообщается в Telegram-канал "Друзья парка "Изумрудный".
«В интересах безопасности посетителей парка отключение продлится весь период интенсивного таяния снега. Просим отнестись с пониманием. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Барнаула готовятся к резкому потеплению до +17 градусов и "затоплению" улиц. Еще с начала марта в городе ведутся работы по очистке ливнеприемных колодцев.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды. Критическая ситуация во время первой волны паводка может сложиться еще в нескольких населенных пунктах Алтайского края.
14:31:26 26-03-2026
оригинально
17:25:25 26-03-2026
Гость (14:31:26 26-03-2026) оригинально... умник
14:32:25 26-03-2026
Темнота - друг молодежи! ))))
14:41:42 26-03-2026
Гость (14:32:25 26-03-2026) Темнота - друг молодежи! ))))... Кто в молодости назначал свидания в Меланжевом парке, в 70 лет продолжают практиковать)))
14:47:52 26-03-2026
14:55:15 26-03-2026
17:09:07 26-03-2026
Изоляция проводов? Система водоотведения? Не,не слышали. Можно и после каждого дождя вырубать
22:30:20 26-03-2026
Гость (17:09:07 26-03-2026) Изоляция проводов? Система водоотведения? Не,не слышали. Мож... Может там в парке еще и очистные забубенить, мини-ТЭЦ поставить? А что такого?
02:05:26 28-03-2026
Гость (22:30:20 26-03-2026) Может там в парке еще и очистные забубенить, мини-ТЭЦ постав... Привык в своём захолустье ходить по колено в воде и система водоотведения в парке воспринимается как диво дивное? А ведь у нас она даже в Мизюлинской роще даже реализована пусть и простенько,а вот Изумрудный не заморочился. Поэтому вечно в воде по весне
17:27:23 26-03-2026
Понятно, что отключение из-за электрических кабелей, но темный парк - тоже такое себе с точки зрения безопасности.
17:49:13 26-03-2026
Гость (17:27:23 26-03-2026) Понятно, что отключение из-за электрических кабелей, но темн... Так не ходи туда когда темно.
19:01:01 26-03-2026
А как же в прошлом году? Не таял снег что ли? И дожди сильные. И вот помнится, как затоплен был парк, прям в прошлом году, и свет не отключали. Видимо с экономией это связано, да? А не с безопасностью в темном парке.
23:56:53 28-03-2026
может сделаете нормальную проводку? ну или так и пишите что жителям домов не нравятся поздние посетители парка