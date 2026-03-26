В парке "Изумрудный" отключат освещение для безопасности посетителей

Такое ограничение введут на неопределенной срок

26 марта 2026, 14:30, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на территории парка "Изумрудный" с четверга, 26 марта, отключат освещение, сообщается в Telegram-канал "Друзья парка "Изумрудный".

«В интересах безопасности посетителей парка отключение продлится весь период интенсивного таяния снега. Просим отнестись с пониманием. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула готовятся к резкому потеплению до +17 градусов и "затоплению" улиц. Еще с начала марта в городе ведутся работы по очистке ливнеприемных колодцев.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды. Критическая ситуация во время первой волны паводка может сложиться еще в нескольких населенных пунктах Алтайского края.