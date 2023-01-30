Омичи довели птицефабрику на Алтае до банкротства

Местное предприятие выступало в качестве поручителя для омской компании

30 января 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайское ОАО "Птицефабрика "Благовещенская" признано банкротом. Об этом сообщает "Коммерсант".

Наблюдать за компанией начали в 2022 году из-за долга перед Сбербанком в 5,2 млн рублей. Предприятие было поручителем омской фирмы "Птицевод", ранее уже признанной банкротом. Всё это принадлежало руководителю ООО "Исилькульская инкубаторно-птицеводческая станция "Птицевод" Павлу Ермоле.

Благовещенскую птицефабрику Ермола купил в 2013 году за 7,9 млн рублей. Предприниматель планировал развивать производство. Имущество "Птицевода" ранее продали на торгах за 18,6 млн рублей.