В Барнауле спасатели выловили мужчину, пытавшегося переплыть Обь
Пловец утверждал, что регулярно преодолевает такие дистанции
07 июля 2026, 09:55, ИА Амител
В Барнауле спасатели помогли мужчине, который решил переплыть Обь в районе Речного вокзала. Об инциденте рассказали "Вести Алтай". Инспекторы МЧС и специалисты управления ГОЧС заметили нарушителя во время профилактического рейда. Сам мужчина заявил, что регулярно устраивает такие заплывы.
При этом участок Оби возле Речного вокзала категорически не подходит для купания. Там активно движется речной транспорт, а сильное течение может унести человека прямо под судно — пловец рискует не заметить опасность или не справиться с потоком воды.
Для контроля за безопасностью на воде спасатели используют не только катера, но и беспилотники. С помощью дронов, в частности, удалось обнаружить несанкционированный пляж, где отдыхали в том числе и дети.
09:58:27 07-07-2026
ктото нарабатывает 400 на ЕГ, ктото проектирует сверхмалые ядерные реакторы в формфакторе морского контейнера, а ктото переплывает Объ.
10:26:13 07-07-2026
Мусик (09:58:27 07-07-2026) ктото нарабатывает 400 на ЕГ, ктото проектирует сверхмалые я... кто то в октябре в районе водозабора переплывает
10:28:59 07-07-2026
учился в ВУЗе с человеком, который с нового моста нырял, мог в день пару раз такое проделать)
недавно видел его, он живой и здоровый
а переплыть Обь не казалось чем-то необычным
14:09:07 07-07-2026
Гость (10:28:59 07-07-2026) учился в ВУЗе с человеком, который с нового моста нырял, мог... Друг отца моего лучшего друга по молодости стоял после проигрышатв карты в фуфайке, а вокруг него кидали ножи, не с целью причинить вред, а сделать миллиметраж. А уж Обь туда-сюда он переплывал раз 20 точно. Дорогу осилит идущий. Директор (правда бывший, ему хорошо за 70), одного из крупнейших предприятий Алтайского края. Красный директор, сейчас обеспеченный пенсионер.
11:17:20 07-07-2026
не мешайте работать естественному отбору