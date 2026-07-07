В Барнауле спасатели выловили мужчину, пытавшегося переплыть Обь

Пловец утверждал, что регулярно преодолевает такие дистанции

07 июля 2026, 09:55, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru

В Барнауле спасатели помогли мужчине, который решил переплыть Обь в районе Речного вокзала. Об инциденте рассказали "Вести Алтай". Инспекторы МЧС и специалисты управления ГОЧС заметили нарушителя во время профилактического рейда. Сам мужчина заявил, что регулярно устраивает такие заплывы.

При этом участок Оби возле Речного вокзала категорически не подходит для купания. Там активно движется речной транспорт, а сильное течение может унести человека прямо под судно — пловец рискует не заметить опасность или не справиться с потоком воды.

Для контроля за безопасностью на воде спасатели используют не только катера, но и беспилотники. С помощью дронов, в частности, удалось обнаружить несанкционированный пляж, где отдыхали в том числе и дети.



