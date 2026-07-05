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Алтайский край побил пятилетний антирекорд по смертности на воде

С начала лета в регионе погиб 31 человек

05 июля 2026, 17:05, ИА Амител

Купание запрещено / Купание / Река / Вода / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Купание запрещено / Купание / Река / Вода / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алтайский край побил пятилетний антирекорд по гибели людей на воде. Это стало известно на заседании оперативного штаба регионального ГУ МЧС России. 

По словам исполняющего обязанности начальника управления Ярослава Грабовского, статистика вызывает серьезную тревогу.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет и даже за последние пять лет такого числа погибших у нас не было. К сожалению, гибель детей продолжает иметь место», — отметил он.

Всплеск трагедий, который зафиксировали еще в мае из-за аномального зноя, унес жизни 11 детей. Как уточнил замначальника алтайского Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Александр Глушков, спасатели напрямую связывают рост числа происшествий с установившейся жаркой погодой.

Сейчас ведомство сотрудничает с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском края, проводит профилактические рейды, в том числе с беспилотниками, выставляет мобильные спасательные посты, чтобы снизить количество трагедий. 

Алтайский край Происшествия
       

Комментарии 8

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Гость

17:09:53 05-07-2026

Ну так жара, бесплатные пляжи отсутствовали, вот и результат.

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Незнакомка

17:36:24 05-07-2026

Мало кто умеет плавать хорошо и нарушение техники безопасности на воде при сплавах

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Гость

09:33:53 06-07-2026

Незнакомка (17:36:24 05-07-2026) Мало кто умеет плавать хорошо и нарушение техники безопаснос... Сплавщики как раз обычно хорошо подготовлены, если конечно там не всякое сборище, которые решили попробовать в первый раз. Несколько раз сплавлялся в Горном и предгорьях и не было ни одного, кто не умел бы плавать.

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Незнакомка

17:42:00 05-07-2026

Еще отсутствия контроля детей у взрослых

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Гость

18:39:49 05-07-2026

Кофш затрагивают, лесной пруд не хотят обустраивать.... Цена жизнь

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Гость

19:45:42 05-07-2026

Учитесь плавать, учите детей плавать и следите за здоровьем.

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гость

22:20:07 05-07-2026

Гость (19:45:42 05-07-2026) Учитесь плавать, учите детей плавать и следите за здоровьем.... И учите детей думать головой, кроме учите плавать.

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Гость

00:54:52 06-07-2026

ну тут в основном недосмотр за детьми повсеместный, родители просто не умеют ныне следить за детьми, выросло расхлябанное поколение, для которых отдых - это выпить 2м девукам бутылку виски, Ну и каждый второй пьяный

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