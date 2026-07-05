Алтайский край побил пятилетний антирекорд по смертности на воде

С начала лета в регионе погиб 31 человек

05 июля 2026, 17:05, ИА Амител

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Алтайский край побил пятилетний антирекорд по гибели людей на воде. Это стало известно на заседании оперативного штаба регионального ГУ МЧС России.

По словам исполняющего обязанности начальника управления Ярослава Грабовского, статистика вызывает серьезную тревогу.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет и даже за последние пять лет такого числа погибших у нас не было. К сожалению, гибель детей продолжает иметь место», — отметил он.

Всплеск трагедий, который зафиксировали еще в мае из-за аномального зноя, унес жизни 11 детей. Как уточнил замначальника алтайского Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Александр Глушков, спасатели напрямую связывают рост числа происшествий с установившейся жаркой погодой.

Сейчас ведомство сотрудничает с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском края, проводит профилактические рейды, в том числе с беспилотниками, выставляет мобильные спасательные посты, чтобы снизить количество трагедий.