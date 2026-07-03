Опрос показал, какую музыку россияне слушают на даче

Жители страны считают, что музыка делает дачу атмосфернее, а главным жанром для загородного отдыха стал поп

03 июля 2026, 19:22, ИА Амител

Музыка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

"VK Музыка" и лайфстайл‑издание Mindflow изучили, какую роль музыка играет в дачном отдыхе россиян. В опросе поучаствовали свыше двух тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет из разных регионов страны — все они рассматривают дачу как один из вариантов летнего досуга.

Большинство респондентов считают, что без музыки загородный отдых теряет атмосферу: так ответили 77% опрошенных. Для 52% музыка — это фоновое сопровождение дня на даче. На втором месте по популярности — радио (26%), на третьем — разговоры с близкими и друзьями (12%).

Музыка сопровождает россиян почти во всех типичных дачных сценариях. Так, 28% включают любимые треки, когда готовят еду на открытом огне — например, жарят шашлыки. Еще 21% признались, что вспоминают поездки на дачу под музыку, 19% слушают песни просто во время отдыха на участке, а 17% — в компании друзей у костра.

«Среди артистов начала лета лидируют Баста (25%), Icegergert (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), Macan (17%), Гуф (11%) и Jakone (6%). Самый востребованный жанр для дачи — поп: его выбрали 47% респондентов. Далее следуют рэп и хип‑хоп (26 %), рок (14 %), а также лоу‑фай и чил‑музыка (10%). Оставшиеся 3% распределились между другими направлениями», — говорится в исследовании.

Анализ прослушиваний в "VK Музыке" за период с 1 мая по 30 июня показал, какие треки стали эмоциональными маркерами начала лета. Под песню "Плакала надежда" Jakone многие вспоминали прошлые отношения и скучали по бывшим, под "Феникс" Bearwolf — возвращались мыслями к карьерным неудачам, а под хит "Шадэ" By Индия, Xcho, Мот танцевали и устраивали романтические вечера у костра.

Более 120 участников отметили, что одно из самых ярких воспоминаний лета связано с треком Sayan "Мальборо" — чаще всего его слушали в машине по дороге на дачу. Отдельный тренд — популярность трека Mia Boyka "Экспонат": 43% опрошенных не только ставили его на повтор, но и снимали под него видео.

При выборе идеального дачного саундтрека россияне чаще отдают предпочтение проверенным композициям: 56% уверены, что для отдыха за городом лучше всего подходят любимые песни прошлых лет. Новые хиты выбирают 28% респондентов, 12% признаются, что для них важнее всего компания, а не музыка, и лишь 4% подбирают треки под настроение.