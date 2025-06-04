Лишь один торговый центр по чистой прибыли ушел в большой минус

04 июня 2025, 12:15, ИА Амител

ТРЦ "Пионер" / Фото: amic.ru

В Барнауле среди ТРЦ самую большую выручку в 2024 году получили "Пионер", "Алтай" и "Сити-центр", а по чистой прибыли лидируют "Европа", "Алтай" и "Пионер", сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные из открытых источников.

Выручка ТРЦ Барнаула за 2024 год

ТРЦ "Пионер" – 368,5 млн рублей (+17% к 2023 году)

Площадь: 74 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Малл инвест" (учредители: Гарри Шония – 39,68%, Нодар Шония – 39,68%, Олег Глотов – 6,88%, Татьяна Филимонцева – 6,88%, Галина Жданова – 6,88%).

ТЦ "Алтай" – 222,4 млн рублей (+9% к 2023 году)

Площадь: 63 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Торговый центр "Алтай", зарегистрировано в Москве (учредитель: Лайла Музаева).

ТРК "Сити-центр" – 220,7 млн рублей (+10% к 2023 году)

Площадь: 20,8 тыс. кв. м

собственник: ООО Торговый дом "ДВС" (учредители: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" – 46,7%, Сергей Сипягин – 16,8%, Ирина Шереметьева – 16,8%, Евгения Тихонова – 7%, Александр Локтев – 6,3%, Кирилл Локтев – 6,3%).

ТРЦ "Весна!" – 170,6 млн рублей (+26% к 2023 году)

Площадь: 30 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Сибирь проперти" (учредитель: Роман Халилов).

Центр встреч и развлечений "Огни" – 158,6 млн рублей (+12% к 2023 году)

Площадь: 25 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Золотой глобус" (учредители: Артем Рейзбих – 25%, Наталья Сергеева – 25%, Иван Рейзбих – 25%, Галина Илларионова – 25%).

ТРЦ "Европа" – 140,6 млн рублей (+10% к 2023 году)

Площадь: 70 тыс. кв.м;

собственник: ООО "Олимп" (учредитель: Александр Ткаченко).

ТВЦ "Республика" – 42,7 млн рублей (+38% к 2023 году)

Площадь: 42,5 тыс. кв. м;

собственник: ООО "СБК Республика", зарегистрировано в Нарьян-Маре (учредитель: ООО "Весна 64" – 100%).

ТЦ "Первомайский" – 28,5 млн рублей (-1% к 2023 году)

Площадь: 7,5 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Первомайский" (учредители: Сергей Лямин – 42,7%, Сергей Немчинов – 19,6%, Татьяна Стрыжак – 15%, Игорь Дублей – 14,7%, Илья Бухтояров – 7%, Наталья Савина – 1%).

ТЦ "Бум" – 25,1 млн рублей (+4% к 2023 году)

Площадь: 7,6 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Альвента" (учредители: Артем Грушецкий – 80%, ООО "Фабер" – 20%).

ТД Ultra – 19,5 млн рублей (+8% к 2023 году)

Площадь: 7 тыс. кв. м;

собственник: ООО ТД "Ультра" (учредители: Максим Банных – 44%, Елена Голяшкина – 22%, Ирина Коршунова – 22%, Наталья Козлова – 12%).

ТЦ "Юность" – 15,7 млн рублей (+33% к 2023 году)

Площадь: 5,6 тыс. кв. м;

собственник: ООО "Юность" (учредители: Михаил Макаров – 55%, Нина Макарова – 22,5%, доля ООО в уставном капитале – 22,5%).

Чистая прибыль барнаульских ТРЦ за 2024 год

ТРЦ "Европа" – 102,6 млн рублей (+5% к 2023 году).

ТЦ "Алтай" – 87,4 млн рублей (+33% к 2023 году).

ТРЦ "Пионер" – 76 млн рублей (+166% к 2023 году).

ТЦ "Бум" – 22,4 млн рублей (+117% к 2023 году).

ТРК "Сити-центр" – 12 млн рублей -15% к 2023 году).

ТЦ "Первомайский" – 11,5 млн рублей (+5% к 2023 году).

ТД Ultra – 8,6 млн рублей (-47% к 2023 году).

ТРЦ "Весна!" – 2,4 млн рублей (+17% к 2023 году).

Центр встреч и развлечений "Огни" – 1,3 млн рублей (+110% к 2023 году).

ТЦ "Юность" – 1,2 млн рублей (+5% к 2023 году).

ТВЦ "Республика" – минус 25,3 млн рублей (-1630% к 2023 году).