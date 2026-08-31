От 30 букетов до одного. Что за цветы дарят учителям Барнаула на 1 сентября

Родители все чаще выбирают практичные подарки и благотворительность, а флористы отмечают рост интереса к гладиолусам, георгинам и сезонным цветам

31 августа 2026, 07:15, ИА Амител

Учительница с букетами цветов / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Перед 1 сентября в Барнауле снова растет спрос на букеты для учителей. Однако традиция постепенно меняется: вместо больших композиций за несколько тысяч рублей родители все чаще выбирают один общий букет от класса, полезные подарки или участие в благотворительных акциях. По оценкам местных флористов, в 2026 году средняя стоимость школьного букета составит около 3,5 тысячи рублей. Примерно на такую сумму рассчитывают родители первоклассников, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сколько стоят букеты к 1 сентября

Для многих семей цветы остаются обязательной частью первого школьного дня. При этом родители признаются, что не видят необходимости покупать огромные и дорогие композиции.

Мама будущего первоклассника Александра рассказала, что планирует купить обычный букет в цветочном магазине примерно за 3–3,5 тысячи рублей. По ее словам, цветы на линейке — это скорее добрая традиция, которая напоминает о собственном школьном детстве, а не соревнование за самый большой букет.

При этом цены на цветы выросли. По словам преподавателя школы флористики "Красиво" Георгия Сухаржевского, стоимость букетов увеличилась примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Он объясняет это общей экономической ситуацией и ростом стоимости некоторых видов цветов. При этом специалисты отмечают, что все больше покупателей обращают внимание на сезонные российские цветы, которые помогают сделать букеты доступнее.

В моду возвращаются "бабушкины цветы"

Несмотря на появление новых трендов, перед Днем знаний сохраняется интерес к цветам, которые многие помнят с детства. Директор сети "Крылья Букетов" Анна Морозова отмечает, что покупатели все чаще выбирают гладиолусы, георгины и другие садовые растения.

"Бабушкины цветы" напоминают о школьных линейках прошлых лет и хорошо сочетаются с современными композициями. По словам флориста, такие букеты покупатели воспринимают как возможность сохранить атмосферу традиционного 1 сентября.

Вместо цветов — бумага и помощь другим детям

При этом часть родителей отказывается от привычных букетов в пользу более практичных решений.

Например, в одном из классов, где учится дочь PR-менеджера медиагруппы "ФМ-Продакшн" Дарьи Шмаковой, учитель сам попросил не дарить ему цветы. Вместо этого родители собирают деньги и покупают бумагу для принтера, которой дети пользуются весь учебный год.

Такой подарок, по словам Дарьи, помогает обеспечить класс необходимыми материалами для учебы и приносит пользу не один день.

Еще один вариант — благотворительная акция "Дети вместо цветов". Ее участники отказываются от большого количества букетов, а сэкономленные средства направляют на помощь детям, которым нужна поддержка при подготовке к школе.

В Барнауле к акции присоединяются целые классы. Мама школьницы Галина Шабанова рассказала, что родители уже несколько лет подряд договариваются покупать один цветок от каждого ребенка, а остальные деньги перечисляют в благотворительный фонд. В результате учитель получает большой красивый букет, а дети помогают другим школьникам.

Учителя: большие букеты чаще нужны для фотографии

Педагоги отмечают, что отношение к цветам на 1 сентября действительно меняется. Учитель начальных классов Валентина рассказала, что для первоклассников букет остается важным атрибутом праздника. Родителям хочется, чтобы ребенок пришел на первую линейку с цветами и это осталось на фотографиях.

Однако в дальнейшем интерес к большим букетам постепенно снижается. Вместо них появляются более практичные варианты: съедобные букеты, композиции из канцелярских принадлежностей, карандашей или линеек.

По словам педагога, когда в классе 30 учеников и каждый приносит букет, учителю сложно забрать домой все цветы. Обычно несколько композиций остаются в кабинете, часть педагог может раздать коллегам. В итоге роскошный букет на 1 сентября сегодня чаще становится символом праздника и красивой фотографии, чем практичным подарком для учителя.