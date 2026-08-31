От 30 букетов до одного. Что за цветы дарят учителям Барнаула на 1 сентября
Родители все чаще выбирают практичные подарки и благотворительность, а флористы отмечают рост интереса к гладиолусам, георгинам и сезонным цветам
31 августа 2026, 07:15, ИА Амител
Перед 1 сентября в Барнауле снова растет спрос на букеты для учителей. Однако традиция постепенно меняется: вместо больших композиций за несколько тысяч рублей родители все чаще выбирают один общий букет от класса, полезные подарки или участие в благотворительных акциях. По оценкам местных флористов, в 2026 году средняя стоимость школьного букета составит около 3,5 тысячи рублей. Примерно на такую сумму рассчитывают родители первоклассников, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Сколько стоят букеты к 1 сентября
Для многих семей цветы остаются обязательной частью первого школьного дня. При этом родители признаются, что не видят необходимости покупать огромные и дорогие композиции.
Мама будущего первоклассника Александра рассказала, что планирует купить обычный букет в цветочном магазине примерно за 3–3,5 тысячи рублей. По ее словам, цветы на линейке — это скорее добрая традиция, которая напоминает о собственном школьном детстве, а не соревнование за самый большой букет.
При этом цены на цветы выросли. По словам преподавателя школы флористики "Красиво" Георгия Сухаржевского, стоимость букетов увеличилась примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.
Он объясняет это общей экономической ситуацией и ростом стоимости некоторых видов цветов. При этом специалисты отмечают, что все больше покупателей обращают внимание на сезонные российские цветы, которые помогают сделать букеты доступнее.
В моду возвращаются "бабушкины цветы"
Несмотря на появление новых трендов, перед Днем знаний сохраняется интерес к цветам, которые многие помнят с детства. Директор сети "Крылья Букетов" Анна Морозова отмечает, что покупатели все чаще выбирают гладиолусы, георгины и другие садовые растения.
"Бабушкины цветы" напоминают о школьных линейках прошлых лет и хорошо сочетаются с современными композициями. По словам флориста, такие букеты покупатели воспринимают как возможность сохранить атмосферу традиционного 1 сентября.
Вместо цветов — бумага и помощь другим детям
При этом часть родителей отказывается от привычных букетов в пользу более практичных решений.
Например, в одном из классов, где учится дочь PR-менеджера медиагруппы "ФМ-Продакшн" Дарьи Шмаковой, учитель сам попросил не дарить ему цветы. Вместо этого родители собирают деньги и покупают бумагу для принтера, которой дети пользуются весь учебный год.
Такой подарок, по словам Дарьи, помогает обеспечить класс необходимыми материалами для учебы и приносит пользу не один день.
Еще один вариант — благотворительная акция "Дети вместо цветов". Ее участники отказываются от большого количества букетов, а сэкономленные средства направляют на помощь детям, которым нужна поддержка при подготовке к школе.
В Барнауле к акции присоединяются целые классы. Мама школьницы Галина Шабанова рассказала, что родители уже несколько лет подряд договариваются покупать один цветок от каждого ребенка, а остальные деньги перечисляют в благотворительный фонд. В результате учитель получает большой красивый букет, а дети помогают другим школьникам.
Учителя: большие букеты чаще нужны для фотографии
Педагоги отмечают, что отношение к цветам на 1 сентября действительно меняется. Учитель начальных классов Валентина рассказала, что для первоклассников букет остается важным атрибутом праздника. Родителям хочется, чтобы ребенок пришел на первую линейку с цветами и это осталось на фотографиях.
Однако в дальнейшем интерес к большим букетам постепенно снижается. Вместо них появляются более практичные варианты: съедобные букеты, композиции из канцелярских принадлежностей, карандашей или линеек.
По словам педагога, когда в классе 30 учеников и каждый приносит букет, учителю сложно забрать домой все цветы. Обычно несколько композиций остаются в кабинете, часть педагог может раздать коллегам. В итоге роскошный букет на 1 сентября сегодня чаще становится символом праздника и красивой фотографии, чем практичным подарком для учителя.
07:33:53 31-08-2026
родительская ярмарка тщеславия, бесполезная..
купите что-то учителям, жкх оплатите,ТО на СТО оплатите - не нужные никому эти цветы.
11:56:06 31-08-2026
воротить нос от цветов? верх неуважения. деньгами?? да сфигали загуляли
15:29:48 31-08-2026
Мне нравится идея с покупкой расходников для класса. Лучше потратить деньги что-то нужное, чем оплачивать мусор. Сама из семьи педагогов и прекрасно знаю, что учителя максимум заберут парочку самых красивых букетов домой, а те, что попроще выбросят на помойку. Неуважение здесь проявляют только те дебилы, которые прут огромные бесполезные букеты прекрасно зная размер учительской заплаты.
15:34:32 31-08-2026
Расходники для класса оплачиваются из бюджета школы.
15:42:30 31-08-2026
Гость (15:34:32 31-08-2026) Расходники для класса оплачиваются из бюджета школы.... бугога!!!!