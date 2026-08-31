ЛДПР в Алтайском крае проводит мониторинг цен в аптеках и наличия лекарств для льготников

Жители жалуются на необоснованно высокие цены на лекарства

31 августа 2026, 08:35, ИА Амител

Мониторинг аптек / Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Алтайское реготделение ЛДПР запустило масштабный мониторинг аптечных сетей региона. Активисты партии обследуют аптеки в городах и селах края, фиксируя стоимость медикаментов и наличие в продаже лекарств из перечня жизненно необходимых. Главная цель — проверить, насколько доступны препараты для льготных категорий граждан.

"Для многих людей, особенно пенсионеров и семей с детьми, стоимость лекарств — большая нагрузка на бюджет. А если нужного препарата еще и нет в аптеке, ситуация становится критической. Мониторинг покажет реальную картину: где есть дефицит, а где завышены цены. Только так можно добиться системных решений и защитить права граждан", — отметил координатор реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Улица Барнаула / Фото из архива amic.ru

Партийцы уже прошли по аптекам Бийска, Барнаула, Рубцовска. В некоторых из них сотрудники не желали отвечать на вопросы. Но сами жители отмечают, что цены зашкаливают, и порой лекарство купить сложно: его может не быть в этой аптеке.

По итогам мониторинга партия сформирует отчет и направит депутатские запросы в профильные ведомства. В партии подчеркивают: доступность медикаментов — базовое право жителей, и ЛДПР будет отстаивать интересы граждан на всех уровнях.

Агитационный материал. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Избирательное объединение "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России". Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 28.08.2026 г. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России".