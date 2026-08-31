"Войны, жара, катаклизмы". Грозит ли миру большой голод и коснется ли он России

Нарушение логистики, природные аномалии и геополитика могут увеличить количество недоедающих на десятки миллионов человек

31 августа 2026, 08:15, ИА Амител

Мировой голод / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Геополитические потрясения, климатические невзгоды и военные конфликты грозят усугубить проблему мирового голода, которая, в свою очередь, может стать причиной нового витка напряженности, считают наблюдатели. Мировые цепочки поставок продовольствия нарушаются, что чревато ростом цен на еду и ее дефицитом.

О климатических потрясениях, военных конфликтах, перерезании логистических путей доставки продовольствия и о том, угрожает ли голод России, — в материале amic.ru.

Худший урожай за полвека

В последние месяцы всемирные организации и ведущие СМИ планеты все чаще стали предупреждать об опасности жесткого продовольственного кризиса и даже голода. Буквально на днях об этом высказался профессор Университета Гуэлфа Эван Фрейзер в интервью американской газете The New York Times.

Он указал, что в настоящее время ключевыми элементами мировой системы обеспечения продовольствием являются стабильный климат, доступная энергия и бесперебойная торговля.

"Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется", — заявил Фрейзер.

В Европе и Америке из-за аномальной жары и засухи наблюдается сильное падение урожайности пшеницы, что может спровоцировать рост цен на эту культуру и некоторые другие товары. В Соединенных Штатах также ожидают худший урожай за последние 50 лет.

Другими негативными факторами, по словам профессора, являются боевые действия в Черном море, ситуация вокруг Ормузского пролива и активное противодействие хуситов судоходству в Красном море — все это подрывает глобальную продуктовую логистику. Пожар военных конфликтов вынуждает транспортные компании направлять суда по более длинному маршруту в обход Южной Африки, что сказывается на сроках доставки товаров и их стоимости.

Кроме того, европейская засуха стала причиной падения уровня воды в Рейне и Дунае, к тому же усиливающееся погодное явление Эль-Ниньо делает более рискованной доставку грузов через Панамский канал, говорится в публикации.

Для справки. Эль-Ниньо — природный феномен, при котором в тропической зоне Тихого океана значительно повышается температура воды. Это вызывает изменение направлений воздушных потоков, смещение зон дождей и засух, а также обмеление некоторых участков океана, что затрудняет движение судов.

О том, что нынешнее Эль-Ниньо может стать самым сильным за последние 70 лет и усугубить проблему голода, предупредила ООН, об этом агентство Bloomberg писало еще в начале августа.

"Как ожидается, это погодное явление достигнет своего пика к концу 2026 года, что приведет к экстремальным и непредсказуемым погодным условиям, которые поставят под угрозу урожай и снизят объемы сельскохозяйственного производства, усугубив проблемы с продовольственной безопасностью", — сообщало агентство.

Война за проливы

Все указанные факторы могут привести к тому, что количество недоедающих на планете увеличится по меньшей мере на 49 млн человек — с 225 млн до 274 млн. Такой невеселый прогноз содержится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Главными пострадавшими могут оказаться страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Наряду с государствами этого региона нехватка продовольствия может также ощутимо коснуться ЕС, Индии, Китая и стран Юго-Восточной Азии, считает финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский:

"На экономике государств Латинской Америки, конечно, отразятся проблемы с экспортом удобрений. Некоторое время трудности будут сохраняться в странах Персидского залива, учитывая сложности с логистикой, связанные с Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами".

Все пессимистические прогнозы, содержащиеся в материалах ВПП и прессы, могут стать реальностью, считает экономист, доцент факультета экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

"Можно добавить, что сложности на мировых продовольственных рынках стали возникать еще пять лет назад, с тех пор они только растут. В первую очередь они, конечно, связаны с политикой — это война на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, довольно сильно бьющие по экспорту товаров, связанных с производством продуктов питания. Из-за провокаций украинской стороны было практически остановлено судоходство по Черному морю, американское вмешательство фактически парализовало судоходство в Ормузском проливе", — сообщил он amic.ru.

Напомним, что ранее угрозы мировому снабжению продовольствием в связи с закрытием проливов обозначил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительная доля СПГ. Следующий шаг — подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступным", — заявил он 13 мая в интервью РИА Новости.

Блокирование Ормузского пролива (через который, между прочим, проходит примерно треть мирового экспорта карбамида) уже подстегнуло мировые цены на удобрения, и без того дорожающие после начала боевых действий на Украине. Ситуация с ними только усугубилась, замечает экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников:

"С одной стороны, снижается стоимость фосфатных и калийных удобрений, однако растут в цене азотные и смешанные. Поэтому существует вероятность подорожания культур, выращиваемых с использованием этих видов удобрений. Если принять во внимание структуру питания в ряде стран, можно спрогнозировать снижение объемов производства продуктов питания в странах с невысокими доходами", — рассказал он amic.ru.

Чем дольше пролив будет блокирован, тем выше вероятность, что многим не хватит еды в 2027 году, заявил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй в ходе совещания на уровне министров стран MED9++ (организации из девяти государств Средиземноморья — членов Европейского союза и стран-партнеров).

Сбой логистики и порча урожая

Если ситуация с важнейшими транспортными артериями не разрешится в ближайшем будущем, это приведет не только к голоду, считает Максим Чирков:

"Еды не будет хватать прежде всего жителям Африки, Азии, Ближнего Востока — территориям, где население быстро растет, а вот экономическая ситуация не успевает за этим процессом. Поэтому нельзя исключать политическую нестабильность, потоки беженцев в европейские страны, массовые выступления, а также военные конфликты".

По его словам, нарушения логистики могут оказаться фатальными:

"Если учесть, что сейчас идет сбор урожая, поставки продукции должны быть своевременными. Если график будет нарушен — тогда часть продовольствия просто испортится, поскольку такого количества мест для длительного хранения у экспортеров просто не предусмотрено. А это означает, что товары попросту не дойдут до конечного потребителя и начнутся сложности с питанием у многих нуждающихся".

Алексей Кричевский также напомнил о санкциях Евросоюза в отношении российской продукции:

"Как известно, были введены рестрикции в отношении российских удобрений. Тем не менее у Евросоюза до 20% всего импорта удобрений составляют поставки из России и Белоруссии, а после боевых действий на Ближнем Востоке — около 30%. Все это сказывается на продовольственных ценах и урожайности".

В целом угроза серьезного продовольственного кризиса в мире является вполне реальной, полагает Алексей Кричевский:

"Как правило, такой кризис обусловлен совпадением ряда факторов из следующего набора: климат, стоимость сырья, стоимость удобрений, логистика, геополитика, внутренняя политика какого-то определенного государства или региона. Все это сегодня в наличии. Плюс Эль-Ниньо, очень жаркая погода во многих государствах — поставщиках аграрной продукции, которая негативно отразится на урожае. Наряду с жарой можно ожидать муссонов, наводнений, подтоплений хозяйств", — рассказал он amic.ru.

В то же время России продовольственный кризис не угрожает, замечает Алексей Кричевский:

"В нашей стране ситуация с самообеспечением продовольствием неплохая. Однако стоимость продуктов питания, а также удобрений на внутреннем рынке может подрасти. Впрочем, тут будут играть роль курс доллара, грамотная работа антимонопольной службы и других профильных ведомств".

Действительно, ситуация в России в плане производства продуктов питания и снабжения достаточно стабильная, соглашается Максим Чирков: