Столичный уровень. Барнаульский застройщик "Т-Строй" возводит уютный дом у реки в Бийске

ЖК "Зеленый берег" сочетает продуманные планировки, закрытую территорию и комфортные решения

31 августа 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGHrek9

ЖК "Зеленый берег" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Барнаульская компания "Т-Строй" возводит новый жилой комплекс "Зеленый берег" в районе Зеленый Клин города Бийска. Проект призван задать новый уровень комфорта для местного рынка недвижимости: на ранних этапах строительства здесь доступны квартиры по привлекательным ценам, а сам дом создается с учетом современных требований к безопасности, благоустройству и удобству жителей. Девятиэтажный ЖК рассчитан всего на 69 квартир — это будет камерное жилое пространство с закрытой территорией, зонами отдыха и продуманной инфраструктурой для повседневной жизни.

Дом, где продумана каждая деталь

ЖК "Зеленый берег" строят в развивающемся районе Бийска на улице Советской, 172. Дом возводится по монолитно-кирпичной технологии. В комплексе предусмотрены квартиры разных форматов, а благодаря небольшому количеству помещений создается более спокойная и камерная атмосфера по сравнению с крупными жилыми массивами.

Территория вокруг дома будет закрытой от посторонних. Внутри оборудуют пространства для отдыха и активного досуга: для детей — современную игровую площадку, для любителей спорта — зону воркаута. В доме предусмотрены удобные решения для повседневных задач: колясочная, кладовые помещения, лапомойки для домашних животных и зона с консьержем.

ЖК "Зеленый берег" расположен рядом с природной зоной, поэтому жители смогут сочетать городскую инфраструктуру с возможностью гулять и отдыхать на свежем воздухе.

Отдельное внимание в проекте уделили безопасности и надежности. Из-за близости к реке при проектировании специалисты учитывали особенности территории и высокий уровень грунтовых вод.

Как рассказали в компании "Т-Строй", для защиты конструкций предусмотрены специальные инженерные решения: используется бетон с повышенной водонепроницаемостью в подземной части здания, выполняется комплексная гидроизоляция фундаментной плиты и стен, а также тщательно прорабатываются узлы ввода коммуникаций.

"Территория рядом с рекой может вызывать сомнения в защищенности от подтоплений. Но несколько лет назад город реализовал необходимые защитные мероприятия. Кроме того, мы дополнительно учли особенности участка при проектировании дома. Надежность фундамента и защита от влаги были одними из главных вопросов на этапе разработки проекта", — уточнила руководитель отдела продаж Анастасия Бадрова.

Планировки в ЖК "Зеленый берег" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Новые стандарты для Бийска

Выход на рынок Бийска стал для барнаульской компании "Т-Строй" новым этапом развития. Решение строить в наукограде связано с перспективностью города и возможностью предложить жителям новый формат жилья.

"Бийск — перспективный город для развития строительства. Здесь есть спрос на современные жилые проекты, а мы хотели привнести свой подход: не просто построить дом, а создать комфортную среду для людей", — рассказали в компании.

В отличие от некоторых привычных форматов массовой застройки, ЖК "Зеленый берег" делает акцент на деталях, которые влияют на повседневный быт. Это небольшое количество квартир, закрытая территория, дополнительные помещения для хранения, удобное благоустройство и сервисные решения внутри дома. Теперь и в Бийске появляются современные проекты столичного уровня.

"Сегодня покупатели смотрят не только на площадь квартиры. Им важно, что будет вокруг дома: где гулять с детьми, куда поставить коляску, где оставить велосипед или зайти после прогулки с питомцем", — отмечают представители "Т-Строй".

ЖК "Зеленый берег" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

ЖК "Зеленый берег"

Офис продаж "Т-Строй": Барнаул, проспект Комсомольский, 120

Тел.: +7 (923) 006-05-57, +7 (3852) 57-00-67Застройщик ЖК "Зеленый берег" — ООО СЗ "Т-СТРОЙ", ИНН 2223633610, ОГРН: 1202200022310. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2029 года.

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