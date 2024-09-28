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На отца погибших от дихлофоса детей в Красноярском крае могут завести дело

Мужчина признался, что сам распылил инсектицид и плохо проветрил дом

28 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru
Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru

Отцу погибших от дихлофоса детей из поселка Красная Сопка Красноярского края грозит статья о причинении смерти по неосторожности, пишет Shot.

На допросе 34-летний мужчина признался, что распылил средство от насекомых "Варан" во всех комнатах и плохо проветрил дом.

После этого он, беременная супруга и четверо детей почувствовали недомогание. При этом таблетку от живота выпил только глава семейства.

В итоге дети скончались в больнице, родители остались в живых, их уже выписали. Через несколько дней после трагедии рядом с домом также нашли мертвого котенка семьи со следами вещества из состава "Варана".

Все дихлофосы в магазинах поселка изъяли. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.

Происшествия Красноярский край

Комментарии 14

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Бдыщ

15:33:53 28-09-2024

Ни хрена себе... Варан.. Мужик не виноват... Производитель этой дряни че то туда набулькал...

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Гость

16:14:22 28-09-2024

Бдыщ (15:33:53 28-09-2024) Ни хрена себе... Варан.. Мужик не виноват... Производитель э... Инструкцию слабо читать. Там написано как пользоваться. Не проветрил. всех угробил.

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Гость

16:14:36 28-09-2024

Это ж какая доза должна быть?
Тут что-то не чисто. Либо он весь бутылек в еду вылил. Но как тогда ели, неужели вкус не изменился? От простого распыления еще никто не умирал. Ну, предположим, тошнота, головокружение, но не смерть пятерых же.

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Читатель

04:26:32 29-09-2024

Гость (16:14:36 28-09-2024) Это ж какая доза должна быть? Тут что-то не чисто. Либо ... Он дихлофос только по названию, на самом деле это пиретроид, причем два в одном. Разобрались бы сначало коментаторы...

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Катерина

16:45:20 28-09-2024

А если нет! Вы разве еще не поняли, что это далеко не несчастный случай! Можно подумать, что этим средством никто никогда не пользовался! Пользуются люди и представьте форточки не открывают! И еще никто не отравился НИКОГДА, а тем более не умер! Можно подумать, что дети младенцы, и надышались! Это явно сделано с умыслом! А вот сознался, потому, что если начнут дальше копать, то найдут много интересного. и тогда уже статья за убийство умышленное, будет нааамного другая и сидеть ему придется долго! А это в его планы не входит. Тварь он поганая, за убийство 4 человек ему надо пожизненно

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Гость

17:01:56 28-09-2024

Теперь стало страшно покупать Варан.

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ВВП

17:20:54 28-09-2024

Дихлофос в 90 е в пиво пшикали, так и называлось три пшиха, а тук трупы?

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Гость

13:02:27 29-09-2024

ВВП (17:20:54 28-09-2024) Дихлофос в 90 е в пиво пшикали, так и называлось три пшиха, ... зачем пшикали в пиво???

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Гость

22:28:59 29-09-2024

Гость (13:02:27 29-09-2024) зачем пшикали в пиво???... чтоб захмелеть с малого количества. не слушай их. эти и омыватель пьют и прочую дрянь

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Гость

19:54:11 28-09-2024

Значит Алтайская курица не виновата!

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Олег

20:46:29 28-09-2024

А изьяли из магазина зачем?

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Гость

22:29:29 29-09-2024

Олег (20:46:29 28-09-2024) А изьяли из магазина зачем?... поесть

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Гость

21:17:13 28-09-2024

раньше школота дихлофос брызгали в пакеты и надевали на голову и никто не умирал, а если и были случаи то от тупости просто задыхались от нехватки воздуха.

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Гость

02:57:50 30-09-2024

До смешного ( если не было бы так страшно ) , ага - Омезом вылечился от отравления .

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