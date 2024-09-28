На отца погибших от дихлофоса детей в Красноярском крае могут завести дело

Мужчина признался, что сам распылил инсектицид и плохо проветрил дом

28 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru

Отцу погибших от дихлофоса детей из поселка Красная Сопка Красноярского края грозит статья о причинении смерти по неосторожности, пишет Shot.

На допросе 34-летний мужчина признался, что распылил средство от насекомых "Варан" во всех комнатах и плохо проветрил дом.

После этого он, беременная супруга и четверо детей почувствовали недомогание. При этом таблетку от живота выпил только глава семейства.

В итоге дети скончались в больнице, родители остались в живых, их уже выписали. Через несколько дней после трагедии рядом с домом также нашли мертвого котенка семьи со следами вещества из состава "Варана".

Все дихлофосы в магазинах поселка изъяли. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.