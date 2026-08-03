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Отец вундеркинда Тепляковой устроил скандал в МГУ из-за отказа "зачислить в магистратуру"

Мужчину не пустили в кабинет приемной комиссии, и, так как он не реагировал на просьбы прекратить видеосъемку, вызвали полицию

03 августа 2026, 16:32, ИА Амител

Евгений Тепляков / Фото: Новости на Первом канале / YouTube
Евгений Тепляков / Фото: Новости на Первом канале / YouTube

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. По данным портала Voice, мужчина пытался добиться зачисления своей 14‑летней дочери Алисы в магистратуру, а также решить вопрос с обучением 12‑летнего сына Хеймдалля.

Ситуация обострилась, когда Теплякова не пустили в кабинет приемной комиссии. По его словам, дверь закрыли прямо перед ним, а сотрудники вуза будто бы в панике разбегались.

«Мужчина продолжал снимать происходящее, не реагировал на просьбы прекратить видеосъемку и не предпринимать попыток проникнуть в помещение», — отмечает издание.

Кроме того, ему указали на то, что дети остались без присмотра. В итоге сотрудники университета вызвали полицию.

Замдекана по учебной работе факультета психологии Артем Ковалев заявил, что действия сотрудников вуза соответствовали закону, а со стороны Теплякова имели место оскорбления и угрозы.

Он также разъяснил, что зачисление в магистратуру МГУ в 14 лет невозможно по действующим правилам. Ковалев напомнил, что в 2022 году Алиса Теплякова не смогла завершить обучение на первом курсе из‑за высокой сложности программы.

Алиса Теплякова / Фото: YouTube / Учимся с Алисой

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скандалы образование вузы
       

Комментарии 11

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Мусик

16:37:54 03-08-2026

бешеный папашка.
ему б психолога посетить...

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Гость

18:34:02 03-08-2026

Мусик (16:37:54 03-08-2026) бешеный папашка.ему б психолога посетить......
У него теперь дочь - "психолог". Пусть примет папу по скидке XDDD

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Musik

22:09:38 03-08-2026

Гость (18:34:02 03-08-2026) У него теперь дочь - "психолог". Пусть примет папу по ск... У родственников психам лечиться нельзя.

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гость

23:33:53 03-08-2026

Мусик (16:37:54 03-08-2026) бешеный папашка.ему б психолога посетить...... Походу там уже психиатр, а не психолог нужен.

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Гость

16:44:44 03-08-2026

Бедная девочка

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Гость

18:30:08 03-08-2026

Отец вундеркинда- а это точно дочь? она же «Вундеркиндка»

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Гость

20:39:33 03-08-2026

Это клиника.

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Гость

22:42:56 03-08-2026

Интересный эксперимент. Но скорей бы уж дети выросли и вышли из- под влияния отца.

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Гость

08:38:26 04-08-2026

Где же Элина Жгутова, правозащитница? А, она другим занята. Ей некада.

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Гость

08:57:19 04-08-2026

С другой стороны, предполагается, что факультет психологии МГУ готовит лучших психологов страны. Но специалисты университета не нашли «ключика» к папаше, не смогли применить психологические практики на деле, а обратились в полицию.
Вывод: полицейские как психологи дают фору мгушным преподам, в чьей профпригодности теперь приходится сомневаться)))

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Гость

10:50:57 04-08-2026

Гость (08:57:19 04-08-2026) С другой стороны, предполагается, что факультет психологии М...
Есть большая разница между людьми, которым нужен психолог и психиатрическая бригада

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