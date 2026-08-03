Отец вундеркинда Тепляковой устроил скандал в МГУ из-за отказа "зачислить в магистратуру"

Мужчину не пустили в кабинет приемной комиссии, и, так как он не реагировал на просьбы прекратить видеосъемку, вызвали полицию

03 августа 2026, 16:32, ИА Амител

Евгений Тепляков / Фото: Новости на Первом канале / YouTube

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. По данным портала Voice, мужчина пытался добиться зачисления своей 14‑летней дочери Алисы в магистратуру, а также решить вопрос с обучением 12‑летнего сына Хеймдалля.

Ситуация обострилась, когда Теплякова не пустили в кабинет приемной комиссии. По его словам, дверь закрыли прямо перед ним, а сотрудники вуза будто бы в панике разбегались.

«Мужчина продолжал снимать происходящее, не реагировал на просьбы прекратить видеосъемку и не предпринимать попыток проникнуть в помещение», — отмечает издание.

Кроме того, ему указали на то, что дети остались без присмотра. В итоге сотрудники университета вызвали полицию.

Замдекана по учебной работе факультета психологии Артем Ковалев заявил, что действия сотрудников вуза соответствовали закону, а со стороны Теплякова имели место оскорбления и угрозы.

Он также разъяснил, что зачисление в магистратуру МГУ в 14 лет невозможно по действующим правилам. Ковалев напомнил, что в 2022 году Алиса Теплякова не смогла завершить обучение на первом курсе из‑за высокой сложности программы.