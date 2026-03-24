Вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет стала психологом и берет по 50 тысяч рублей за прием

Месяц назад юная россиянка защитила диплом в РГГУ и начала консультировать клиентов

24 марта 2026, 14:52, ИА Амител

Алиса Теплякова / Фото: YouTube / Учимся с Алисой
13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, которая в 2021 году в девять лет поступила в МГУ, успешно завершила обучение в Российском государственном гуманитарном университете, получив диплом по специальности "педагог-психолог", и уже приступила к профессиональной деятельности.

Эту информацию журналистам газеты "Известия" подтвердил отец Алисы — Евгений Тепляков, который также отметил, что дочь дополнительно прошла программу профессиональной переподготовки.

Евгений Тепляков рассказал, что его дочь активно ведет консультационную практику, работая как с детьми, так и со взрослыми. Спрос на услуги юной специалистки не падает, а ее квалификация позволяет проводить приемы без каких-либо ограничений.

Стоимость консультаций варьируется — сумма за одну встречу определяется в индивидуальном порядке, при этом максимальная цена может достигать 50 тысяч рублей.

«Как вы понимаете, работать "за хлеб" у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И надеюсь, что детям никогда не придется работать "за еду", чтобы прокормить себя», — заявил отец Алисы.

Во время прохождения преддипломной практики Алиса занималась с учениками выпускного класса коррекционной школы — итогом ее работы стало то, что все подопечные успешно сдали ЕГЭ.  Защиту выпускной квалификационной работы Алиса проходила в сопровождении матери, а члены аттестационной комиссии оценили ее работу на "хорошо".

В своей исследовательской работе Алиса использовала метод факторного анализа, изучая специфику развития детей в возрасте от пяти до семи лет. Отец подчеркнул, что все приведенные в работе примеры были оформлены грамотно, без спорных формулировок.

Стоит отметить, что Алиса растет в многодетной семье — всего у Тепляковых десять детей. Евгений Тепляков утверждает, что его собственные педагогические навыки сыграли ключевую роль в развитии выдающихся способностей дочери.

Что сейчас с Алисой Тепляковой, поступившей в МГУ в 9 лет. За что судятся её родители

Алиса Теплякова — девочка-вундеркинд, чьи родители судятся за её образование
Комментарии 28

Гость

14:55:26 24-03-2026

Сломанное детство

Гость

14:57:57 24-03-2026

Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!

Гость

15:01:38 24-03-2026

Гость (14:57:57 24-03-2026) Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!... в постели надо больше времени проводить. Ей самой уже не психолог, а психиатр нужен.

Гость

15:10:30 24-03-2026

Гость (14:57:57 24-03-2026) Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!... Вы лучше почитайте об этой семейке.

Гость

15:14:38 24-03-2026

Гость (14:57:57 24-03-2026) Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!...
Натаскиваете ребенка на минимальный проходной балл по ЕГЭ, лишая его общения со сверстниками и свободного времени, оплачиваете учебу из материнского капитала в третьесортном вузе и, вуаля!, к 13 годам у вас есть цирковая обезьянка, которую можно показывать за 50 тысяч рублей в час

ыть

16:06:58 24-03-2026

Гость (15:14:38 24-03-2026) Натаскиваете ребенка на минимальный проходной балл по ЕГ... Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие-то тогда первого класса? Вы батенька, что заканчивали? Наверное, Кембридж или Гарвард?

Гость

19:50:07 24-03-2026

ыть (16:06:58 24-03-2026) Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие... В МГУ у них не пошло, в РГГУ дистант, где нет контроля, кто реально учится.

Гость

10:20:18 25-03-2026

ыть (16:06:58 24-03-2026) Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие...
В МГУ ее приняли (платно) на волне хайпа про ребенка - "гения". Когда они поняли, какую свинью сами себе подложили, то мигом поперли добровольно-принудительно.
А РГГУ на тот момент даже не входил в первые 50 мест в рейтинге вузов по России. Повыше наших алтайских, но скажем так, тоже не фонтан. Кто вообще про него что-то слышал из тех, кто живет за мкадом?

гость

15:16:19 24-03-2026

лицензия есть ?

Гость

15:33:55 24-03-2026

вот если честно, я бы к такому психологу за помощью не пошла... девочка, конечно, умница, но нет

Гость

16:37:34 24-03-2026

Гость (15:33:55 24-03-2026) вот если честно, я бы к такому психологу за помощью не пошла... Девочка не умница. Девочка лишена нормального образования, нормального общения со сверстниками и воспитана в парадигме "я гений, мне все должны". ИМХО, про эту семейку мы еще услышим, и дай бог чтобы рвануло там внутрь, а не наружу.

Гость

22:32:05 24-03-2026

Гость (16:37:34 24-03-2026) Девочка не умница. Девочка лишена нормального образования, н... Дай Бог, если все сведется к обычной домохозяйке. Это не худший расклад

Галина

20:58:13 24-03-2026

Гость (15:33:55 24-03-2026) вот если честно, я бы к такому психологу за помощью не пошла... А вот интересно, кто-то за такие деньги ходит? Наверное, чтобы посмотреть на это безумие! Сколько часов практики дал вуз?

ыть

16:12:45 24-03-2026

Представляю, как она консультирует людей в проблемах семейной жизни и спрашивает о наличии половой жизни мужа и жены и ее влиянии на кризис в семье. Или как она прорабатывает детскую травму от сексуального насилия со стороны отчима в детстве у пациентки. Серьезно? А ей не рано об этом знать? Если все "взрослые" темы убрать, то чего она там консультировать-то может?

Гость

14:42:30 30-03-2026

ыть (16:12:45 24-03-2026) Представляю, как она консультирует людей в проблемах семейно... Я, конечно, в профессии с начала века, древняя т.с.)), но тогда было такое правило - разница между клиентом и психологом должна быть мин. 5 лет, т.е. психолог на 5 лет старше, минимум. Он те базовые кризисы, в которых находится клиент - должен уже пройти. Это - правило, которое, увы, даже взрослые специалисты не соблюдают в полной мере. Она имеет право консультировать только детей с родителями максимум школьного возраста.

Гость

14:46:04 30-03-2026

Младшего школьного возраста

Гость

16:18:58 24-03-2026

Годам к 15 уйдет на пенсию!

Гость

21:09:24 24-03-2026

Гость (16:18:58 24-03-2026) Годам к 15 уйдет на пенсию!... В декрет

Гость

16:34:55 24-03-2026

ыть (16:06:58 24-03-2026) Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие... Из МГУ сабжа поперли. Папахен там даже кулаками как-то махал, помнится. А "диплом", по слухам, конечно же по слухам - с 15% оригинальности) Кстати, на те консультации, по тем же слухам, еще никто не смог попасть. Желающие были)

Гость

17:11:51 24-03-2026

Гость (16:34:55 24-03-2026) Из МГУ сабжа поперли. Папахен там даже кулаками как-то махал... мда...почитала
Хеймдалль (12 лет), Лейя (10 лет) и Терра (9 лет) - имена детей многое говорят о родителях. как они, интересно, 12-летнюю дома называют?

Гость

17:18:15 24-03-2026

Гость (17:11:51 24-03-2026) мда...почиталаХеймдалль (12 лет), Лейя (10 лет) и Терра ... Хеймдалль вообще-то мальчик)

Гость

16:47:48 24-03-2026

Тех людей которые приходят к ней на прием нужно точно к психиатору.

гость

16:51:15 24-03-2026

Налоги пусть не забудет оплатить))

Гость

16:59:03 24-03-2026

Вундеркинды только в детстве опережают развитие своих сверстников, а позже их сверстники догоняют и вундеркинды становяться обычными людьми, поэтому вындеркинд, это название развития только ребенка, во взрослом возрасте вундеркиндов нет.

Гость

17:01:08 24-03-2026

а это не ее отец старую бабушку соседку сою при детях во дворе ногами запинал? они судились долго потом
бежать девочке надо бежать куда глаза глядят подальше от такой семейки

Гость

17:20:42 24-03-2026

Гость (17:01:08 24-03-2026) а это не ее отец старую бабушку соседку сою при детях во дво... Они, они. Там и дети тогда поучаствовали. Только бежать девочке поздно. Девочка выросла, социализировать ее надо было раньше. А теперь, увы, там уже во весь рост папино воспитание.

Гость

18:11:23 24-03-2026

Психолог... Какая чушь. Бред. Если кто-то обращается за консультацией - только ради "посмотреть".

Гость

18:16:42 24-03-2026

Кто был первым клиентом можно не гадать

