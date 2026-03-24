Вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет стала психологом и берет по 50 тысяч рублей за прием

Месяц назад юная россиянка защитила диплом в РГГУ и начала консультировать клиентов

24 марта 2026, 14:52, ИА Амител

Алиса Теплякова / Фото: YouTube / Учимся с Алисой

13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, которая в 2021 году в девять лет поступила в МГУ, успешно завершила обучение в Российском государственном гуманитарном университете, получив диплом по специальности "педагог-психолог", и уже приступила к профессиональной деятельности.

Эту информацию журналистам газеты "Известия" подтвердил отец Алисы — Евгений Тепляков, который также отметил, что дочь дополнительно прошла программу профессиональной переподготовки.

Евгений Тепляков рассказал, что его дочь активно ведет консультационную практику, работая как с детьми, так и со взрослыми. Спрос на услуги юной специалистки не падает, а ее квалификация позволяет проводить приемы без каких-либо ограничений.

Стоимость консультаций варьируется — сумма за одну встречу определяется в индивидуальном порядке, при этом максимальная цена может достигать 50 тысяч рублей.

«Как вы понимаете, работать "за хлеб" у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И надеюсь, что детям никогда не придется работать "за еду", чтобы прокормить себя», — заявил отец Алисы.

Во время прохождения преддипломной практики Алиса занималась с учениками выпускного класса коррекционной школы — итогом ее работы стало то, что все подопечные успешно сдали ЕГЭ. Защиту выпускной квалификационной работы Алиса проходила в сопровождении матери, а члены аттестационной комиссии оценили ее работу на "хорошо".

В своей исследовательской работе Алиса использовала метод факторного анализа, изучая специфику развития детей в возрасте от пяти до семи лет. Отец подчеркнул, что все приведенные в работе примеры были оформлены грамотно, без спорных формулировок.

Стоит отметить, что Алиса растет в многодетной семье — всего у Тепляковых десять детей. Евгений Тепляков утверждает, что его собственные педагогические навыки сыграли ключевую роль в развитии выдающихся способностей дочери.