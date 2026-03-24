Вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет стала психологом и берет по 50 тысяч рублей за прием
Месяц назад юная россиянка защитила диплом в РГГУ и начала консультировать клиентов
24 марта 2026, 14:52, ИА Амител
13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, которая в 2021 году в девять лет поступила в МГУ, успешно завершила обучение в Российском государственном гуманитарном университете, получив диплом по специальности "педагог-психолог", и уже приступила к профессиональной деятельности.
Эту информацию журналистам газеты "Известия" подтвердил отец Алисы — Евгений Тепляков, который также отметил, что дочь дополнительно прошла программу профессиональной переподготовки.
Евгений Тепляков рассказал, что его дочь активно ведет консультационную практику, работая как с детьми, так и со взрослыми. Спрос на услуги юной специалистки не падает, а ее квалификация позволяет проводить приемы без каких-либо ограничений.
Стоимость консультаций варьируется — сумма за одну встречу определяется в индивидуальном порядке, при этом максимальная цена может достигать 50 тысяч рублей.
«Как вы понимаете, работать "за хлеб" у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать. И надеюсь, что детям никогда не придется работать "за еду", чтобы прокормить себя», — заявил отец Алисы.
Во время прохождения преддипломной практики Алиса занималась с учениками выпускного класса коррекционной школы — итогом ее работы стало то, что все подопечные успешно сдали ЕГЭ. Защиту выпускной квалификационной работы Алиса проходила в сопровождении матери, а члены аттестационной комиссии оценили ее работу на "хорошо".
В своей исследовательской работе Алиса использовала метод факторного анализа, изучая специфику развития детей в возрасте от пяти до семи лет. Отец подчеркнул, что все приведенные в работе примеры были оформлены грамотно, без спорных формулировок.
Стоит отметить, что Алиса растет в многодетной семье — всего у Тепляковых десять детей. Евгений Тепляков утверждает, что его собственные педагогические навыки сыграли ключевую роль в развитии выдающихся способностей дочери.
14:55:26 24-03-2026
Сломанное детство
14:57:57 24-03-2026
Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!
15:01:38 24-03-2026
Гость (14:57:57 24-03-2026) Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!... в постели надо больше времени проводить. Ей самой уже не психолог, а психиатр нужен.
15:10:30 24-03-2026
Гость (14:57:57 24-03-2026) Молодцы! Как воспитали такого вундеркинда?!... Вы лучше почитайте об этой семейке.
15:14:38 24-03-2026
Натаскиваете ребенка на минимальный проходной балл по ЕГЭ, лишая его общения со сверстниками и свободного времени, оплачиваете учебу из материнского капитала в третьесортном вузе и, вуаля!, к 13 годам у вас есть цирковая обезьянка, которую можно показывать за 50 тысяч рублей в час
16:06:58 24-03-2026
Гость (15:14:38 24-03-2026) Натаскиваете ребенка на минимальный проходной балл по ЕГ... Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие-то тогда первого класса? Вы батенька, что заканчивали? Наверное, Кембридж или Гарвард?
19:50:07 24-03-2026
ыть (16:06:58 24-03-2026) Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие... В МГУ у них не пошло, в РГГУ дистант, где нет контроля, кто реально учится.
10:20:18 25-03-2026
В МГУ ее приняли (платно) на волне хайпа про ребенка - "гения". Когда они поняли, какую свинью сами себе подложили, то мигом поперли добровольно-принудительно.
А РГГУ на тот момент даже не входил в первые 50 мест в рейтинге вузов по России. Повыше наших алтайских, но скажем так, тоже не фонтан. Кто вообще про него что-то слышал из тех, кто живет за мкадом?
15:16:19 24-03-2026
лицензия есть ?
15:33:55 24-03-2026
вот если честно, я бы к такому психологу за помощью не пошла... девочка, конечно, умница, но нет
16:37:34 24-03-2026
Гость (15:33:55 24-03-2026) вот если честно, я бы к такому психологу за помощью не пошла... Девочка не умница. Девочка лишена нормального образования, нормального общения со сверстниками и воспитана в парадигме "я гений, мне все должны". ИМХО, про эту семейку мы еще услышим, и дай бог чтобы рвануло там внутрь, а не наружу.
22:32:05 24-03-2026
Гость (16:37:34 24-03-2026) Девочка не умница. Девочка лишена нормального образования, н... Дай Бог, если все сведется к обычной домохозяйке. Это не худший расклад
20:58:13 24-03-2026
Гость (15:33:55 24-03-2026) вот если честно, я бы к такому психологу за помощью не пошла... А вот интересно, кто-то за такие деньги ходит? Наверное, чтобы посмотреть на это безумие! Сколько часов практики дал вуз?
16:12:45 24-03-2026
Представляю, как она консультирует людей в проблемах семейной жизни и спрашивает о наличии половой жизни мужа и жены и ее влиянии на кризис в семье. Или как она прорабатывает детскую травму от сексуального насилия со стороны отчима в детстве у пациентки. Серьезно? А ей не рано об этом знать? Если все "взрослые" темы убрать, то чего она там консультировать-то может?
14:42:30 30-03-2026
ыть (16:12:45 24-03-2026) Представляю, как она консультирует людей в проблемах семейно... Я, конечно, в профессии с начала века, древняя т.с.)), но тогда было такое правило - разница между клиентом и психологом должна быть мин. 5 лет, т.е. психолог на 5 лет старше, минимум. Он те базовые кризисы, в которых находится клиент - должен уже пройти. Это - правило, которое, увы, даже взрослые специалисты не соблюдают в полной мере. Она имеет право консультировать только детей с родителями максимум школьного возраста.
14:46:04 30-03-2026
Младшего школьного возраста
16:18:58 24-03-2026
Годам к 15 уйдет на пенсию!
21:09:24 24-03-2026
Гость (16:18:58 24-03-2026) Годам к 15 уйдет на пенсию!... В декрет
16:34:55 24-03-2026
ыть (16:06:58 24-03-2026) Фигасе, МГУ и РГГУ третьесортные вузы? Ничоси. Это же какие... Из МГУ сабжа поперли. Папахен там даже кулаками как-то махал, помнится. А "диплом", по слухам, конечно же по слухам - с 15% оригинальности) Кстати, на те консультации, по тем же слухам, еще никто не смог попасть. Желающие были)
17:11:51 24-03-2026
Гость (16:34:55 24-03-2026) Из МГУ сабжа поперли. Папахен там даже кулаками как-то махал... мда...почитала
Хеймдалль (12 лет), Лейя (10 лет) и Терра (9 лет) - имена детей многое говорят о родителях. как они, интересно, 12-летнюю дома называют?
17:18:15 24-03-2026
Гость (17:11:51 24-03-2026) мда...почиталаХеймдалль (12 лет), Лейя (10 лет) и Терра ... Хеймдалль вообще-то мальчик)
16:47:48 24-03-2026
Тех людей которые приходят к ней на прием нужно точно к психиатору.
16:51:15 24-03-2026
Налоги пусть не забудет оплатить))
16:59:03 24-03-2026
Вундеркинды только в детстве опережают развитие своих сверстников, а позже их сверстники догоняют и вундеркинды становяться обычными людьми, поэтому вындеркинд, это название развития только ребенка, во взрослом возрасте вундеркиндов нет.
17:01:08 24-03-2026
а это не ее отец старую бабушку соседку сою при детях во дворе ногами запинал? они судились долго потом
бежать девочке надо бежать куда глаза глядят подальше от такой семейки
17:20:42 24-03-2026
Гость (17:01:08 24-03-2026) а это не ее отец старую бабушку соседку сою при детях во дво... Они, они. Там и дети тогда поучаствовали. Только бежать девочке поздно. Девочка выросла, социализировать ее надо было раньше. А теперь, увы, там уже во весь рост папино воспитание.
18:11:23 24-03-2026
Психолог... Какая чушь. Бред. Если кто-то обращается за консультацией - только ради "посмотреть".
18:16:42 24-03-2026
Кто был первым клиентом можно не гадать