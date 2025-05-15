"Не было умысла". Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина отказалась давать показания в суде

Так как Авдюхина отказалась отвечать на вопросы суда, прокурор зачитала ее показания, данные предварительному следствию

15 мая 2025, 08:15, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина в суде / Фото: amic.ru

Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина, которую обвиняют в хищении более 120 млн рублей у клиентов, отказалась давать показания в суде. Она воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Авдюхина не стала отвечать на вопросы о себе и не высказала позицию о своей виновности. Поэтому в суде зачитали ее показания, данные в ходе предварительного следствия, сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

"Не соответствует действительности"

Рабочий путь Людмилы Авдюхиной, как следует из ее ранних показаний, зачитанных в суде прокурором, довольно богат. Она работала в Новосибирске младшим воспитателем, фасовщицей пельменей, пекарем-кондитером, торговым представителем, менеджером и так далее. В 2011 году устроилась риелтором в новосибирский "Жилфонд". Затем стала управляющей в "Жилфонде Барнаул".

При этом в "Жилфонде Барнаул" Авдюхина работала как индивидуальный предприниматель, с ней был заключен договор управления, зачитал ее слова прокурор. Авдюхина отмечала, что намеревалась исполнять обязательства перед клиентами, заключившими договоры хранения ценных конвертов.

При этом следователей женщина уверяла, что обязательства перед клиентами несла не она, а "Жилфонд Барнаул" "в рамках гражданско-правовых отношений" по договорам хранения. По ее словам, действующий с 2014 по 2021 год "порядок реализации услуг населению по купле-продаже объектов недвижимости" был разработан еще до нее.

"Не соответствует действительности указанная в обвинении информация о том, что я фактически не намеревалась исполнять данные мной обязательства. У меня отсутствовал умысел совершать преступления. Изложенные в обвинениях обстоятельства носят не уголовно-правовой, а гражданско-правовой характер. Скрываться от следствия, препятствовать расследованию и заниматься преступной деятельностью я не намерена", – зачитала ее слова прокурор.

Людмила Авдюхина в суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Напомним, ранее на одном из заседаний суда Авдюхина высказывала свое отношение к обвинению и называла его "сказкой".

"Я читала эту сказку и не поняла, как это все связано и как до этого могло дойти следствие. Судя по обвинению, там вообще ничего не связано, там все просто. Я человек честный и порядочный, я никогда не была мошенницей и никакие деньги не похищала, как бы там все ни выглядело в СМИ", – говорила она.

"Подпись юридического значения не имела"

Авдюхина уверяла следствие, что ее супруг Егор Авдюхин (работали вместе, а потом уехали в Аргентину) в деятельность жены "никогда не вмешивался", а также "не имел отношения к денежным средствам", с которыми она работала.

"В 2021 году между мной и Авдюхиным был заключен брачный договор, по которому все имущество, в том числе доходы от предпринимательской и иной деятельности (вне зависимости от источников приобретения), является раздельной собственностью и принадлежит тому из нас, на чье имя имущество приобретено и зарегистрировано. Авиабилеты, по которым 18 декабря 2022 года мы вылетели из РФ, насколько я помню, оплачивала я со своей кредитной карты", – отметила она в разговоре со следователями.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

При этом Егор Авдюхин ставил свои подписи под документами, которые касались договоров хранения с пострадавшими Мининковым и Богаевым, но сделано это было "по настоянию самих заимодавцев", пояснила Авдюхина в показаниях.

"Как я поняла, подписи Авдюхина, подтверждающие ознакомление с договорами хранения, были необходимы Мининкову и Богаеву в качестве дополнительных гарантий исполнения гражданско-правовых обязательств. Деньги по договорам получала я как индивидуальный предприниматель Авдюхина, что подтверждается расписками. Фактически интересы Богаева и Мининкова представлял Погран. Подпись Авдюхина в ознакомлении с договором целевого займа не требовалась и юридического значения не имела", – зачитала прокурор слова Авдюхиной.

Авдюхина также утверждает, что ни она, ни Егор Авдюхин не отправляли директору новосибирского "Жилфонда" фигурирующее в деле сообщение от 31 декабря 2022 года: "Александр, не надо нас искать, мы уже завтра будем далеко, никто нас не сможет найти. У нас все продумано, и давно".

Последний свидетель

На процессе 14 мая должна была выступить последний свидетель по делу Авдюхиной – работник бухгалтерии новосибирского "Жилфонда" по фамилии Машарова. Ранее она отказывалась участвовать в процессе и несколько раз не приходила на суд. На заседание 14 мая она снова не явилась, предоставив документ о больничном до 15 мая. На звонок перед судебным заседанием Машарова не ответила. В итоге из-за "уклонения от явки" ее решено вызвать принудительно в новосибирский суд, чтобы оттуда она ответила на вопросы Индустриального районного суда Барнаула по видеосвязи. Адвокат Авдюхиной пояснил amic.ru, что Машарова "имеет значение для дела", так как "осуществляла финансовый контроль" в "Жилфонде".

Следующее заседание по делу состоится 19 мая 2025 года в 14 часов. Здесь и планируется выслушать свидетеля Машарову.

Затем суд приступит к судебным прениям, после чего вынесут приговор.

Сама Авдюхина находится в СИЗО – в марте 2025 года суд продлил ей срок пребывания под арестом до 22 июня 2025 года.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Людмилу Авдюхину?

По версии следствия, с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина, будучи директором агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул", мошенническим путем похитила у клиентов 121,3 млн рублей. Пострадавшим признан 31 житель Алтайского края. Деньги она брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, однако в итоге присвоила себе. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

Следствие считает, что, похитив деньги, Авдюхина с мужем, дочерью и свекровью отправилась в Сочи, а затем в Москву, Стамбул, Дубай и, наконец, в аргентинский Буэнос-Айрес. Ее объявили в международный розыск. В январе 2024 года сотрудники Интерпола задержали экс-главу "Жилфонда Барнаул" в Аргентине. В апреле 2024-го ее доставили в Барнаул и заключили под стражу. В сентябре 2024 года дело против Авдюхиной по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправилось в суд.