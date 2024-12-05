Авдюхина сказала, что мошенницей она не является и деньги у клиентов не похищала

05 декабря 2024, 11:05, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Бывший директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина высказала свое отношение к предъявленному обвинению на суде 4 декабря 2024 года. Она назвала обвинение "сказкой" во время допроса первого свидетеля по делу Андрея Пограна. Также Авдюхина заявила, что не является мошенницей и не похищала деньги клиентов "Жилфонда".

"Я не мошенница, но подставлять никого не буду"

Авдюхина в своей речи не согласилась с обвинением и не поняла, как следствие могло дойти до своих выводов. Правда, погружаться в детали выдвинутого обвинения экс-директор "Жилфонда" пока не стала.

"Я читала эту сказку и не поняла, как это все связано и как до этого могло дойти следствие. Судя по обвинению, там вообще ничего не связано, там все просто. Я человек честный и порядочный, я никогда не была мошенницей и никакие деньги не похищала, как бы там все ни выглядело в СМИ. По показаниям Пограна создается впечатление, что я что-то у кого-то взяла, что я мошенница. Я не мошенница, но подставлять никого не буду. Сейчас некоторые дают против меня показания, не оценивая объективно ситуацию, не думая, что все для меня имеет значение, забывая, что хорошего я делала, что я реально строила бизнес честно, порядочно, со всеми была честна, от первого до последнего клиента "Жилфонда", – отметила она.

По словам Авдюхиной, против нее сейчас дают "странные показания" по личной инициативе, поверив слухам, от обиды или из-за финансовых проблем. При этом потерпевшие и свидетели защищают собственные интересы и не понимают, что каждое их слово может пойти ей во вред, подчеркнула обвиняемая.

"Я понимаю, что если я скажу хоть что-то даже в собственную защиту, это может вылиться другим людям в минус. Я не буду этого делать, даже если меня посадят на долгий срок. Я не буду давать показания, которые можно двояко трактовать. Я видела обвинение, которое мне предъявляют, и это сказка. И я слышала доводы следствия, как они это трактовали. Я поняла, что я чего-то в мире не понимаю, что не по тем законам совести и чести жила, потому что юридически можно инкриминировать все по-другому. Поэтому теперь, понимая, что это может вылиться во что-то другое, я не буду давать никаких показаний, которые можно перевернуть. Даже если я буду за это сидеть", – рассказала экс-директор барнаульского "Жилфонда".

Авдюхина произнесла речь после допроса свидетеля Андрея Пограна – рекламщика, который делал для "Жилфонда" баннеры, нашел для Авдюхиной несколько клиентов и передавал деньги по процентам им от Авдюхиной. Также он брал крупные суммы якобы в долг у Авдюхиной по распискам. Сама экс-директор "Жилфонда Барнаул" на суде заявила, что Погран должен ей денег, и от этого "зависит ее срок". При этом, отметила подсудимая, Погран создавал в суде впечатление, что Авдюхина "странно себя вела". Погран же не смог на суде ни подтвердить, ни опровергнуть наличие долга перед Авдюхиной. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Отметим, что Андрей Погран стал первым допрошенным в суде свидетелем по делу. Всего их более 90, однако опрашивать всех не будут, по некоторым зачитают ранее данные следствию показания. Допрос потерпевших же почти закончен, последний из них выступит на суде после 9 декабря, рассказали amic.ru в Индустриальном районном суде.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

Людмилу Авдюхину обвиняют по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Людмила Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила у 31 клиента "Жилфонда" 121,3 млн рублей, которые давались директору компании на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. В итоге свои обязательства Авдюхина не выполнила и присвоила деньги себе, чем нанесла ущерб клиентам "Жилфонда" и его репутации, уверены следователи. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

Забрав деньги, Людмила Авдюхина с мужем, дочерью и свекровью уехала сначала в Сочи, потом в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и в Буэнос-Айрес (Аргентина), указано в обвинении. Ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года задержали в Буэнос-Айресе, а потом экстрадировали в Россию. 29 февраля экс-директора "Жилфонда Барнаул" привезли в Москву, а в апреле 2024 года доставили в Барнаул. В Центральном районном суде ей несколько раз продлевали срок заключения в СИЗО. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.