Последнего свидетеля осталось допросить по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Сейчас сторона защиты заканчивает представлять доказательства по делу, в ближайшее время суд планирует допросить саму Авдюхину

25 апреля 2025, 08:00, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

В Индустриальном районном суде завершается допрос свидетелей по делу бывшей главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной. Выступить осталось последнему свидетелю со стороны защиты. Сторона обвинения уже закончила представлять доказательства, также полностью исследованы материалы дела. Об этом amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.

Как идет суд?

Последнее на данный момент заседание по делу Авдюхиной прошло 23 апреля 2025 года, на нем планировалось завершить допрос двух оставшихся свидетелей, а именно работников бухгалтерии новосибирского "Жилфонда" – Машаровой и Петровой. С Петровой суд побеседовал по видеосвязи из Новосибирска, а вот Машарова заболела и выйти на связь не смогла. Поэтому ее планируется допросить на следующем заседании, которое состоится 29 апреля, или же позже. На допросе Машаровой настаивает сторона защиты и лично Авдюхина, подчеркнули в суде.

После Машаровой в суде должны допросить и саму Авдюхину – это может произойти уже в мае. После начнутся судебные прения, а затем Авдюхиной вынесут приговор. В марте 2025 года обвиняемой продлили срок пребывания в СИЗО до 22 июня 2025 года. Так что, вероятно, решение по делу планируется вынести до этой даты.

Отметим, что свидетелей по делу Авдюхиной начали допрашивать еще в декабре 2024-го. С тех пор там выступил Андрей Погран, который привел нескольких клиентов к Авдюхиной, бывшие друзья обвиняемой, глава новосибирского "Жилфонда" Александр Чернокульский, принимавшая деньги кассир "Жилфонда Барнаул" Ольга Очаковская и другие свидетели.

Людмила Авдюхина на суде/ Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

По версии следствия, Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года мошенническим путем похитила у 31 жителя Алтайского края 121,3 млн рублей. Она якобы брала деньги у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость, однако в итоге забрала их себе. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

По версии следствия, взяв деньги, Авдюхина с мужем, дочерью и свекровью поехала сначала в Сочи, а потом в Москву, Стамбул, Дубай и Буэнос-Айрес. Ее объявили в международный розыск, в январе 2024 года сотрудники Интерпола задержали экс-главу "Жилфонда Барнаул". В апреле 2024-го ее доставили в Барнаул и заключили под стражу. В сентябре 2024 года дело против Авдюхиной по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправилось в суд.