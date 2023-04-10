Партию кокаина на 6 млрд рублей обнаружили в Подмосковье

Задержали членов международного картеля

10 апреля 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Партию кокаина весом 699 кг изъяли в Подмосковье у членов международного картеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Зафиксированы попытки реализовать оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены трое иностранцев – граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию", – рассказали в ведомстве.

По оценкам специалистов, розничный сбыт изъятой партии мог принести не менее 6 млрд рублей. Оптовая стоимость на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей.

Иностранцев отправили в СИЗО, им грозит до 20 лет заключения.