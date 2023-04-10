Партию кокаина на 6 млрд рублей обнаружили в Подмосковье
Задержали членов международного картеля
10 апреля 2023, 15:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Партию кокаина весом 699 кг изъяли в Подмосковье у членов международного картеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
"Зафиксированы попытки реализовать оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены трое иностранцев – граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию", – рассказали в ведомстве.
По оценкам специалистов, розничный сбыт изъятой партии мог принести не менее 6 млрд рублей. Оптовая стоимость на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей.
Иностранцев отправили в СИЗО, им грозит до 20 лет заключения.
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