Патефоны, иностранцы и "Бессмертный полк" на лавочке. Как в Барнауле празднуют 9 Мая

Особенно людей поразил мальчик в форме солдата, которого сразу же назвали "милахой"

09 мая 2024, 14:00, ИА Амител

Жители Барнаула отмечают День Победы / Фото: amic.ru

Во всех районах Барнаула проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Корреспонденты amic.ru разошлись по городу, чтобы посмотреть, как жители отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Хоть шествие "Бессмертного полка" и отменили из соображений безопасности, некоторые барнаульцы все равно вышли на улицы с портретами своих родственников-ветеранов. Получились небольшие локальные "шествия" в разных уголках города.

В центре Барнаула мероприятия проходят практически на каждом шагу – стоит немного отойти от площадки, где проходит выставка ретроавтомобилей, и попадаешь на концерт, а чуть дальше – еще один концерт. К примеру, на данный момент работают площадки возле железнодорожного вокзала, кинотеатра "Мир", магазина "Книжный мир" и на площади Сахарова – все это (и многое другое) уместилось на относительно небольшой территории.

"Концерт на площади Сахарова. Выступают творческие коллективы города. Тысячи барнаульцев пришли", – рассказала наш корреспондент.

В парке "Лесная сказка" настолько плотная программа мероприятий, что выступление пенсионеров проходит снаружи – возле входа на территорию отдыха. Внутри – большой концерт, неподалеку от сцены люди пишут весточки солдатам на СВО, поблизости проходят мастер-классы. Всем желающим могут бесплатно нарисовать на лице, например, российский флаг или замысловатый цветочек.

Здесь же директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев проводит экскурсию: рассказал гостям об индивидуальности каждого своего питомца. Например, медведица безумно любит играть с различными пластмассовыми предметами и кушать фрукты, овощи, рыбу, мясо, кисломолочные изделия (практически все любит есть).

Ранее amic.ru подробно рассказал, какие мероприятия пройдут в парках и на главных районных площадках города.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.