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Педофила, надругавшегося над десятилетним мальчиком на Алтае, заключили под стражу

Злоумышленника задержали 18 июня – на следующий день после совершения преступления

20 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае предъявили обвинение 47-летнему жителю Тальменского района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информирует региональный СК.

Ранее сообщалось, что 17 июня мужчина заманил четвероклассника к себе домой, где пытался задушить, а затем надругался над ним. Злоумышленника ранее судили за изнасилования и грабежи.

"Обвиняемый, находясь у себя дома, совершил в отношении несовершеннолетнего, с которым незадолго до этого познакомился, преступление против половой неприкосновенности", – рассказали в ведомстве.

18 июня мужчину задержали. 20 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: vk.com/nina.ostanina

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Алтайский край Криминал дети

Комментарии 3

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Гость

15:42:36 20-06-2025

Самого удушить надо.

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Гость

16:01:09 20-06-2025

половые органы надо ему отрезать и глаза выколоть а то он так и будет насиловать всех

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Гость

16:28:31 20-06-2025

в хостел же хороший вариант монетизации был.
сфотать и на аукцион.
аренда заброшки будет стоить недорого, кусачки, пилы и молотки - тоже три копейки.
ну смысл его 20 лет охранять и кормить

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