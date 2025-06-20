Педофила, надругавшегося над десятилетним мальчиком на Алтае, заключили под стражу
Злоумышленника задержали 18 июня – на следующий день после совершения преступления
20 июня 2025, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае предъявили обвинение 47-летнему жителю Тальменского района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информирует региональный СК.
Ранее сообщалось, что 17 июня мужчина заманил четвероклассника к себе домой, где пытался задушить, а затем надругался над ним. Злоумышленника ранее судили за изнасилования и грабежи.
"Обвиняемый, находясь у себя дома, совершил в отношении несовершеннолетнего, с которым незадолго до этого познакомился, преступление против половой неприкосновенности", – рассказали в ведомстве.
18 июня мужчину задержали. 20 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
15:42:36 20-06-2025
Самого удушить надо.
16:01:09 20-06-2025
половые органы надо ему отрезать и глаза выколоть а то он так и будет насиловать всех
16:28:31 20-06-2025
в хостел же хороший вариант монетизации был.
сфотать и на аукцион.
аренда заброшки будет стоить недорого, кусачки, пилы и молотки - тоже три копейки.
ну смысл его 20 лет охранять и кормить