Педофила, надругавшегося над десятилетним мальчиком на Алтае, заключили под стражу

Злоумышленника задержали 18 июня – на следующий день после совершения преступления

20 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае предъявили обвинение 47-летнему жителю Тальменского района за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информирует региональный СК.

Ранее сообщалось, что 17 июня мужчина заманил четвероклассника к себе домой, где пытался задушить, а затем надругался над ним. Злоумышленника ранее судили за изнасилования и грабежи.

"Обвиняемый, находясь у себя дома, совершил в отношении несовершеннолетнего, с которым незадолго до этого познакомился, преступление против половой неприкосновенности", – рассказали в ведомстве.

18 июня мужчину задержали. 20 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.