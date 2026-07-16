В Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей

Продолжается ежедневный мониторинг работы заправочных станций

16 июля 2026, 12:44, ИА Амител

АЗС в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле прорабатывают вопрос отпуска топлива на АЗС для личного транспорта по графику, разделив его по определенным дням в зависимости от четности и нечетности государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщает мэрия.

«Проводимый мониторинг ситуации на АЗС показывает, что очереди сохраняются», — отметили на совещании оперштаба по топливообеспечению.

Заседание оперативного штаба провел глава Барнаула Вячеслав Франк. Как доложил замглавы города по экономической политике Сергей Рябчун, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Продолжается ежедневный мониторинг работы АЗС.

По словам представителей коммунальных служб, благодаря выделению на трех АЗС города отдельных колонок для заправки коммунальной техники и пассажирского транспорта, ситуация стабилизировалась.

«Городские службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули в мэрии.

Ранее в Рубцовске ввели график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Особый порядок действует только в сети "Роснефть".