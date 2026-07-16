НОВОСТИТранспорт

В Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей

Продолжается ежедневный мониторинг работы заправочных станций

16 июля 2026, 12:44, ИА Амител

АЗС в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
АЗС в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле прорабатывают вопрос отпуска топлива на АЗС для личного транспорта по графику, разделив его по определенным дням в зависимости от четности и нечетности государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщает мэрия.

«Проводимый мониторинг ситуации на АЗС показывает, что очереди сохраняются», — отметили на совещании оперштаба по топливообеспечению.

Заседание оперативного штаба провел глава Барнаула Вячеслав Франк. Как доложил замглавы города по экономической политике Сергей Рябчун, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Продолжается ежедневный мониторинг работы АЗС.

По словам представителей коммунальных служб, благодаря выделению на трех АЗС города отдельных колонок для заправки коммунальной техники и пассажирского транспорта, ситуация стабилизировалась.

«Городские службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули в мэрии.

Ранее в Рубцовске ввели график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Особый порядок действует только в сети "Роснефть".

Очередь на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России будут отменять штрафы водителям, которые вынужденно стояли в очереди на АЗС

Такое решение будет приниматься с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Топливо
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Комментарии 134

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Леня

12:46:19 16-07-2026

Как долго планы в реальность будут еще воплощаться?

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Гость

13:22:16 16-07-2026

Леня (12:46:19 16-07-2026) Как долго планы в реальность будут еще воплощаться?... Сейчас смотрел видео с Рубцовска ситуация не поменялась в лучшую сторону очереди такие же

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Гость

15:16:35 16-07-2026

Гость (13:22:16 16-07-2026) Сейчас смотрел видео с Рубцовска ситуация не поменялась в лу... а с чего она должна поменяться, машины на заправке просто перетасовали по номерам

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Гость

12:48:59 16-07-2026

И когда же они его проработают ? Сколько можно мониторить без принятия каких-либо решений ?

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найди отличия

12:58:31 16-07-2026

пока власть мониторит-
водитель нервничает.
выхода нет-выход есть.
красенькие-в понедельник, беленькие-во вторник, зелёнинькие в среду.
грузовые на роснефти, иногородние-на объездных.
было бы желание решить проблему.
а не усугублять её, накаляя обстановку.

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Гость

13:52:36 16-07-2026

найди отличия (12:58:31 16-07-2026) пока власть мониторит-водитель нервничает.выхода нет... плохой вариант. паникеры которые с канистрами затариваются и по 3 л до полного доливают, задолбаются перекрашивать машины. Вырастит спрос на краску и покрасочное оборудование. Еще в одной отрасли будет ценовой бум )))))

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таки да.

14:06:23 16-07-2026

Гость (13:52:36 16-07-2026) плохой вариант. паникеры которые с канистрами затариваются и... какие паникёры.
всё прекрасно понимают-не битьём, так катаньем.
мы должны..
есть/покупать, что дают.
и уже ничему не удивляться.

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Гость

15:00:44 16-07-2026

таки да. (14:06:23 16-07-2026) какие паникёры.всё прекрасно понимают-не битьём, так кат... Ну не паникеры, а спекулянты. Блоги в Драйв2 и Авто.ру забиты советами "как переделать свое авто, что бы после заправки сливать бензин из бака в канистру буквально за пару минут" и можно было снова встать в очередь на заправку. А потом вечером в гаражах перепродают его по 200р/л

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зри в корень.

15:10:18 16-07-2026

Гость (15:00:44 16-07-2026) Ну не паникеры, а спекулянты. Блоги в Драйв2 и Авто.ру забит... кто довёл до этого?

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Гость

15:35:27 16-07-2026

Гость (15:00:44 16-07-2026) Ну не паникеры, а спекулянты. Блоги в Драйв2 и Авто.ру забит... Да никто ни в каких гаражах ничего не продает, тем более по 200, хорош врать. Бензин слить с бака действительно не сложно, если кому то надо на триммер или лодку, об этом речь и идет у блоггеров.

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Гость

16:49:04 16-07-2026

Гость (15:35:27 16-07-2026) Да никто ни в каких гаражах ничего не продает, тем более по ... По 200 уже на мелких заправках висят ценники, оглянись. И ради разового слива бензина на моторку или триммер не будут городить системы с клапанами, тройниками и подключением бензонасосов в обход штатных реле и врезанием выключателей в приборную панель, как в этих блогах показано.

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Гость

17:55:42 16-07-2026

Гость (16:49:04 16-07-2026) По 200 уже на мелких заправках висят ценники, оглянись. И ра... То что он висит по 200 не значит что его покупают, это слишком дорого. И ничего там на большинстве машин врезать не надо, все гораздо проще, тебе ж не надо на постоянку эту схему делать

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Гость

13:00:46 16-07-2026

Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак. Из общей очереди уходят. 3-4 АЗС только для левого бака. 3-4 АЗС только для правого бака. Остальные в прежнем режиме. Перестраивать, переделывать ни чего не прийдется. Через день все будут знать где дизель, где лево, где право, где общие. 🤷‍♂️

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Гость

13:33:45 16-07-2026

Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... Для левого бака надо больше! Их больше чем с правым боком

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Гость

13:36:21 16-07-2026

Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... И одну для электричек, пусть тоже стоят, а то ездят улыбаются прям бесят!

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давай.

13:43:12 16-07-2026

Гость (13:36:21 16-07-2026) И одну для электричек, пусть тоже стоят, а то ездят улыбаютс... предлагаешь вместо тока-лить им бензин в багажник?

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Гость

14:57:44 16-07-2026

давай. (13:43:12 16-07-2026) предлагаешь вместо тока-лить им бензин в багажник? ... Зачем лить? Пусть только стоят ))))

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Гость

13:38:18 16-07-2026

Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... А вариант завести бензин на все заправки не рассматривается? Топливо судя по всем картам и приложениям есть только процентах на 30 заправок, а если отсеять тех кто по 200 руб ослиную мочу продает то наверное процентов 15 останется. Причем мониторя российский интернет я вижу что проблема сейчас только в Крыму и у нас с Новосибирском. Про Крым всем понятно, а на нас и Новосибирске опыты какие о проводят чтоли?

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Гость

13:54:56 16-07-2026

Гость (13:38:18 16-07-2026) А вариант завести бензин на все заправки не рассматривается?... на нас всегда опыты провоядят. вспомните ограничение связи? откуда начиналось? с нас, не оглашали ничего, а просто начали и блокировали. Вот теперь возможно и с бензином на нас отрабатывают планы для дальнейшей тсратегии проблем, в центральной части.
Все ж делается ради гребаной московии, в которой русских уже толком нет. А мы все страдаем из за них

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Гость

14:42:03 16-07-2026

Гость (13:54:56 16-07-2026) на нас всегда опыты провоядят. вспомните ограничение связи? ... Сепар? Говоришь как сепар

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Гость

17:44:37 16-07-2026

Гость (14:42:03 16-07-2026) Сепар? Говоришь как сепар... А сепар это кто? кто властям не доверяет ?

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Мусик

15:08:38 17-07-2026

Гость (13:38:18 16-07-2026) А вариант завести бензин на все заправки не рассматривается?... ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить неоткуда.

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Мусик

15:20:47 17-07-2026

Мусик (15:08:38 17-07-2026) ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить не... Мусик, ты балбес.

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Мусик

16:29:59 17-07-2026

Мусик (15:20:47 17-07-2026) Мусик, ты балбес.... От Мусика слышу!

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Гость

12:40:55 17-07-2026

Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... как это решит проблему, если в городе 10-15 рабочих заправок на которых стоят очереди гигантские то просто разбить дизель левый и правый бак будут стоять еще больше так как пропускная сопособность снизится, проще регулировать и разводить машины что бы всегда можно было подъехать а не перекрывали заправки

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Гость

13:03:16 16-07-2026

хорошо бы..

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Гость

13:03:22 16-07-2026

А бензин та будет? И я так понимаю как в Рубцовске Роснефть только.

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Гость

13:12:06 16-07-2026

Несколько дней назад ситуация была СЛОЖНОЙ, но контролируемой. Теперь НАПРЯЖЁННАЯ, но опять же контролируемая. Боюсь за ситуацию через неделю.

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шутка за шуткой

13:38:43 16-07-2026

Гость (13:12:06 16-07-2026) Несколько дней назад ситуация была СЛОЖНОЙ, но контролируемо... ситуация исчезнет.
как и топливо.

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Гость

13:47:46 16-07-2026

Гость (13:12:06 16-07-2026) Несколько дней назад ситуация была СЛОЖНОЙ, но контролируемо... наверно будет невыносимой,но все так же контролируемой

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Гость

19:26:02 16-07-2026

Гость (13:47:46 16-07-2026) наверно будет невыносимой,но все так же контролируемой... в итоге можно будет контролировать сухие пустые затянутые паутиной заправки

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Гость

05:52:45 17-07-2026

Гость (13:47:46 16-07-2026) наверно будет не выносимой, но все так же контролируемой... ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЕЩЕ НА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
"трудный, непростой, запутанный и замысловатый. В зависимости от контекста подойдут также такие варианты, как комплексный, мудреный или нетривиальный"

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Гость

11:20:42 17-07-2026

Гость (13:47:46 16-07-2026) наверно будет невыносимой,но все так же контролируемой... Их учили контролировать , что тут не понятного

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Гость

13:12:22 16-07-2026

Введите такой график в Курье.
Одна заправка. Куча отдыхающих, туристов!!!

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Гость

13:27:36 16-07-2026

Гость (13:12:22 16-07-2026) Введите такой график в Курье. Одна заправка. Куча отдыха... Не так. ОБЕСПЕЧЬТЕ КУРЬЮ БЕНЗИНОМ ПОЛНОСТЬЮ!!!

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слушать трели соловья..

13:41:40 16-07-2026

Гость (13:27:36 16-07-2026) Не так. ОБЕСПЕЧЬТЕ КУРЬЮ БЕНЗИНОМ ПОЛНОСТЬЮ!!!... а может отказаться от туристов.
нехай летят в Египет.

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Гость

14:25:19 16-07-2026

слушать трели соловья.. (13:41:40 16-07-2026) а может отказаться от туристов.нехай летят в Египет. ... норм идея. что в Курье делать то?

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Гость

17:15:35 16-07-2026

Гость (14:25:19 16-07-2026) норм идея. что в Курье делать то?...
Озеро Белое,Моховое, гора Синюха, озеро Саввушинское(Колыванское), Колыванский музей истории камнерезного дела , музей Калашникова, Колыванский борок, гора Очаровательная и т.д.
Проезд , увы, через Курью.

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Гость

19:27:01 19-07-2026

Гость (13:27:36 16-07-2026) Не так. ОБЕСПЕЧЬТЕ КУРЬЮ БЕНЗИНОМ ПОЛНОСТЬЮ!!!... Вы так договоритесь до уголовной статьи.

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Гость

13:12:54 16-07-2026

Очереди не просто сохраняются, а продолжают расти...

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Гость

13:18:13 16-07-2026

Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга работы АЗС, завести топливо в достаточном количестве, то очереди исчезнут.

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Гость

14:32:28 16-07-2026

Гость (13:18:13 16-07-2026) Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга раб... из Индии?

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Гость

15:17:37 16-07-2026

Гость (13:18:13 16-07-2026) Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга раб... вы глупый? топлива НЕТ вообще, откуда завозить-то. сейчас панически распределяют то, что осталось

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Гость

15:35:21 16-07-2026

Гость (15:17:37 16-07-2026) вы глупый? топлива НЕТ вообще, откуда завозить-то. сейчас па...
Вы сами глупый. И не паникуйте, ведь всё идёт по плану.

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Гость

09:11:16 17-07-2026

Гость (15:17:37 16-07-2026) вы глупый? топлива НЕТ вообще, откуда завозить-то. сейчас па... В европейской части то пишут что без проблем заправляются, как так если его нет вообще, как вы врете. А почему у нас не так ?

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Гость

13:21:29 16-07-2026

Ну надо же хоть что-то делать! (с)

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слон

13:26:02 16-07-2026

мониторинг - это как в анекДоте
Интересно, думал Петя, успеет бабка добежать до автобуса или не успеет? - Не успела - решил водитель автобуса Петя, закрывая двери перед бабкой...

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Гость

13:26:16 16-07-2026

Нужно дать правовую оценку незаконным действиям по ограничению продажи топлива населению. Закон надо соблюдать! Топливо продаётся за деньги в бак и в канистры! Всё! Чтобы не было очередей - торгуйте бензином на всех заправках по старым ценам!!!

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Гость

15:18:17 16-07-2026

Гость (13:26:16 16-07-2026) Нужно дать правовую оценку незаконным действиям по ограничен... оччень смешно

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Гость

13:30:41 16-07-2026

неделю назад за 30 й стоял 30-40 минут. Эта неделя очередь стала на 2,5 часа. Сегодня побит рекорд - пришлось стоять с 7 вечера до часа ночи. АЗС принимала периодически топливо. Боюсь представить что будет на следующей неделе. А надо то всего 50 литров 92 на неделю! Зато стоять за ним сутки !

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Гость

16:35:26 16-07-2026

Гость (13:30:41 16-07-2026) неделю назад за 30 й стоял 30-40 минут. Эта неделя очередь ... не ездите на машине, катайте трамвайчиками, раз такое дело то. я вот предвидел развитие то, и в 22м перевел все машины на Газ, кайфую. каждому свое

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Гость

17:12:17 16-07-2026

Гость (16:35:26 16-07-2026) не ездите на машине, катайте трамвайчиками, раз такое дело т... В село трамваи не ездят!!!

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Гость

21:14:23 16-07-2026

Гость (17:12:17 16-07-2026) В село трамваи не ездят!!!... эьл аллегория

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Гость

13:32:24 16-07-2026

Умные люди говорят... Да и близкие к правительству РФ уже оговаривались... Что уже не будет как раньше!
Не просто же так все эти разговоры о том что пора пересаживаться на общественный транспорт!?... Сокращение парковочных мест при увеличении личного автотранспорта!?... При чем как в центрах городов так и при строительстве новых зданий и домов!...
Чуть позже говорят будет что-то подобное с электричеством!... И не надо будет блокировать интернет. Не будет света, ни будет много чего!
Новый локдаун!
О котором тоже очень часто говорят...

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Гость

13:33:57 16-07-2026

Где взять нефть, а то самогонный аппарат простаивает

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Гость

13:44:46 16-07-2026

Гость (13:33:57 16-07-2026) Где взять нефть, а то самогонный аппарат простаивает... Копай во дворе!
Только ндпи заплати сначала!...

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ю

13:36:43 16-07-2026

уменьшить лимит , но при этом сделать так чтобы хотя бы на всех РН и Газпром бензин был всегда, а не эпизодически. При этом ввести по номерам по дням. Уменьшится число тех кто может заправляться именно в этот день + они смогут заправить пусть и 20л но без 3 часов в очереди.
Но все это конечно .... пока не будут привозить чуть больше , чем продавать - ничего не улучшится. Немного лишь смягчится проблема

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Гость

13:36:57 16-07-2026

а когда стоящие в очереди 250-300 машин будут перекрывать дорогу всем остальным едующим машинам?

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Гость

15:36:06 16-07-2026

Гость (13:36:57 16-07-2026) а когда стоящие в очереди 250-300 машин будут перекрывать до... Это в будущем!

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поэт-песенник

18:10:42 16-07-2026

Гость (15:36:06 16-07-2026) Это в будущем!... Так "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)...
или уже давно где то "кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов" (с)?
"Перемен требуют наши сердца, Перемен требуют наши глаза, В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен Перемен! Мы ждем перемен" (с)

Только кажеться что все только ждут перемен... Включая краевых бонз

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Гость

13:39:06 16-07-2026

> По словам представителей коммунальных служб, благодаря выделению на трех АЗС города отдельных колонок для заправки коммунальной техники и пассажирского транспорта, ситуация стабилизировалась.

по просту закрыли газпром на Калинина. и назвали это стабилизацией.
закройте тогда уж все азс и очереди исчезнут

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Гость

13:51:32 16-07-2026

а там где цена по 150 нет очередей

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так точно.

14:02:11 16-07-2026

Гость (13:51:32 16-07-2026) а там где цена по 150 нет очередей... до поры до времени..
пока народ привыкнет к таким ценам.
начнёт заправлять по 150 р.
закроют на учёт остальные заправки.
после выборов поставят ценник 150 на всех заправках.
и приехали.
догнали в цене на бензин-Европу.

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Гость

14:08:45 16-07-2026

Гость (13:51:32 16-07-2026) а там где цена по 150 нет очередей... Дак там и бензина нет, ослиная моча не в счет

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Гость

13:57:05 16-07-2026

Интересно: создан ШТАБ, ежедневно мониторят ситуацию, проводят ЗАСЕДАНИЯ. Результата нет. Становится хуже. Может распустить штаб и просто завести бензин? Круглосуточные заправки закрываются по нескольку раз в день (при чем не для слива топлива). Цена на избранных заправках около 200 руб/литр. (без очередей), а ФАС нарушений не выявил-классика.

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Гость

15:18:59 16-07-2026

Гость (13:57:05 16-07-2026) Интересно: создан ШТАБ, ежедневно мониторят ситуацию, провод... НЕТ бензина, что завозить-то ты собрался?!

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Гость

09:21:39 17-07-2026

Гость (15:18:59 16-07-2026) НЕТ бензина, что завозить-то ты собрался?!... Для Европейской части России есть, а для нас нет ? Ты ничего не попутал, дружок ?

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Андрей

14:00:02 16-07-2026

Давно говорю-на ешаках ездить будем... На ешаках! В ешаке сила!

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Гость

14:37:40 16-07-2026

Андрей (14:00:02 16-07-2026) Давно говорю-на ешаках ездить будем... На ешаках! В ешаке си... Ну ишаку сено надо заготавливать, да и в квартире запрещено таких держать.. нужна большая ездовая собака. зимой в санки, летом в тележку запрягать

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Гость

15:07:05 16-07-2026

Гость (14:37:40 16-07-2026) Ну ишаку сено надо заготавливать, да и в квартире запрещено ... Правильно! А собаку просто выпустил на улицу вечером на самопрокорм и всё

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Гость

14:11:43 16-07-2026

Операция всё ещё идёт по плану?
Бензин ладно.
Особенно интересна ситуация с Черноморским флотом - он где вообще?

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Гость

14:35:07 16-07-2026

Гость (14:11:43 16-07-2026) Операция всё ещё идёт по плану?Бензин ладно.Особенно... В Черномории

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Гость

16:08:28 16-07-2026

Гость (14:11:43 16-07-2026) Операция всё ещё идёт по плану?Бензин ладно.Особенно... Тебе он зачем?

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Гость

14:47:18 16-07-2026

Никого не удивляет, что бензин за сутки буквально пропал? Было проблематично, но оооооооочереди за ночь выросли. Заговор? Диверсия?

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Гость

14:54:01 16-07-2026

Гость (14:47:18 16-07-2026). Заговор? Диверсия? А будете шатать лодку за вами придут.

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Гость

17:16:22 16-07-2026

Гость (14:54:01 16-07-2026) А будете шатать лодку за вами придут. ... Лодка перевенулась,очнитесь

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Гость

17:48:18 16-07-2026

Гость (14:54:01 16-07-2026) А будете шатать лодку за вами придут. ... Она утонула!

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Волк

14:52:06 16-07-2026

повезло нечётным например 31 потом 1 число

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Вежливый человек

15:02:19 16-07-2026

Волк (14:52:06 16-07-2026) повезло нечётным например 31 потом 1 число... Зачем тебе заправляться каждый день?

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Гость

15:06:51 16-07-2026

Вежливый человек (15:02:19 16-07-2026) Зачем тебе заправляться каждый день?... Хобби у него такое)))

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Гость

15:12:21 16-07-2026

Проводимый мониторинг ситуации на АЗС показывает, что очереди сохраняются
---
вот же странно
мониторинг есть, а бензина больше не становится....

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Гость

15:20:10 16-07-2026

как же я кайфую, дороги полупустые, свежий воздух, у меня нет проблем с топливом, езжу без проблем. Очень нравится. Пусть продлится подольше такое

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Гость

15:35:21 16-07-2026

Гость (15:20:10 16-07-2026) как же я кайфую, дороги полупустые, свежий воздух, у меня не... Какие полупустые? Нигде не проехать, все должны на заправках стоять, а они по городу катаются

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интересно.

15:47:56 16-07-2026

Гость (15:20:10 16-07-2026) как же я кайфую, дороги полупустые, свежий воздух, у меня не... где это так?
как были пробки, так и есть.
только колонны авто добавились у заправок.

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Гость

09:24:25 17-07-2026

интересно. (15:47:56 16-07-2026) где это так?как были пробки, так и есть.только колон... Да, и эти колонны еще большие пробки создают.

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Ig

15:26:09 16-07-2026

Если бензин уровняется около 200 р, то у нас уровень Швейцарии по ценам на бензин, по ценам на продукты.

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Гость

15:43:24 16-07-2026

Ig (15:26:09 16-07-2026) Если бензин уровняется около 200 р, то у нас уровень Швейцар...
Должны же мы когда-нибудь догнать и перегнать... ведь с нами бох.

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ник

14:14:42 17-07-2026

Ig (15:26:09 16-07-2026) Если бензин уровняется около 200 р, то у нас уровень Швейцар... Еще бы зарплаты как в Швейцарии...

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Гость

15:33:57 16-07-2026

ситуация остается напряженной, но контролируемой///// Конкретно в чем контроль?

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Гость

11:18:05 17-07-2026

Гость (15:33:57 16-07-2026) ситуация остается напряженной, но контролируемой///// Конкре... Что контролируют напряжённость , я так понял

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Гость

15:39:58 16-07-2026

Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.послушал что народ думает -многие телевизор с головы сняли за эту неделю .
Власти респект ! сами себе стреляют .
Следующий шаг такое же в Москве надо .

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Гость

16:05:00 16-07-2026

Гость (15:39:58 16-07-2026) Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.... А в Москве все ок, наше топливо им гонят

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Гость

16:08:56 16-07-2026

Гость (15:39:58 16-07-2026) Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.... в москве весь бензин брат, в москву ехать надо (с)
не будет там дефицита

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Гость

16:09:51 16-07-2026

Гость (15:39:58 16-07-2026) Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.... Ты смотрю, об этом и мечтаешь?! Не дождешься

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Гость

15:42:52 16-07-2026

Странно, мы и телеграм и Ютуб заблокировали, белые списки ввели, а в результате вон что. Просто не укладывается в голове

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Гость

16:18:02 16-07-2026

А в сентябре выборы...

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Гость

16:28:55 16-07-2026

Гость (16:18:02 16-07-2026) А в сентябре выборы......
И что? У вас имеется иллюзия по поводу результатов?

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Гость

16:29:54 16-07-2026

Надо перенимать опыт Горного Алтая - 30л в сутки по предъявлению свидетельства о регистрации авто. Заправка не более 1 раза в сутки на 1 СР. И плюсом еще рубцовский опыт с первыми цифрами номера: пн - 0-1, вт - 2-3, ср - 4-5, чт - 6-7, пт - 8-9, сб - четные, вс - нечетные. В случае Барнаула нужно ввести сразу оба этих метода, причем максимально оперативно, так как ситуация деградирует с каждым днем.

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Подтверждаю

17:55:45 16-07-2026

Гость (16:29:54 16-07-2026) Надо перенимать опыт Горного Алтая - 30л в сутки по предъявл... Самое правильное решение. Можно просто 30 л в сутки сделать ограничение.

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Ирэн

16:36:18 16-07-2026

Да Господи! Надо ввести просто суточный лимит! Иначе, какая разница, какие цифры номера, если люди в истерике заправляются в 100 канистр. Поэтому очереди продвигаются медленно на АЗС. При мне подъезала машина, полный багажник канистр. И ребята (5 человек) по очереди заправлялись в эти канистры.

В Республике Алтай огромные очереди сразу пропали, как только суточный лимит ввели.

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Гость

17:01:14 16-07-2026

Ирэн (16:36:18 16-07-2026) Да Господи! Надо ввести просто суточный лимит! Иначе, какая ... В канистры так то не дают заправляться либо сотрудники АЗС рискуют быть уволенными

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Ирэн

17:40:36 16-07-2026

Гость (17:01:14 16-07-2026) В канистры так то не дают заправляться либо сотрудники АЗС р... Мы заправлялись вчера ночью на Космонавтов. При мне сначала одна машина залила по канистрам 150 л (5 человек по 30 л на каждого), а потом еще парни заливали 60 л в канистры. Не знаю, кто чем рискует.

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Гость

18:23:53 16-07-2026

Ирэн (17:40:36 16-07-2026) Мы заправлялись вчера ночью на Космонавтов. При мне сначала ... Бардак потому что. Нельзя в канистры - значит нельзя. Заправщикам некоторым наплевать похоже, их руководство за этим не везде следит, власти тоже не могут обеспечить порядок на заправках. А в итоге, даже тот бензин, что все же поступает на заправки Роснефть, Газпромнефть и Лукойл, распределяется неравномерно и несправедливо. А добросовестные и законопослушные автолюбители страдают или в отчаянии едут на заправки оранжевого цвета, где бензин есть всегда, но по 200-210 руб. за литр.

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Гость

08:17:48 17-07-2026

Гость (18:23:53 16-07-2026) Бардак потому что. Нельзя в канистры - значит нельзя. Заправ... Какой документ запрещает отпуск топлива в канистры?

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Гость

11:11:33 20-07-2026

Гость (18:23:53 16-07-2026) Бардак потому что. Нельзя в канистры - значит нельзя. Заправ... вчера проезжал, снизил он цену до 175 руб. Очередей нет, ни одной машины, бензин есть. Равновесная цена?

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Гость

01:23:31 17-07-2026

Ирэн (17:40:36 16-07-2026) Мы заправлялись вчера ночью на Космонавтов. При мне сначала ... У меня у знакомой тур в Ташанту, она везет группу, едут на микроавтобусе. такого количества туда-обратно все равно не хватит. Что делать этим людям?

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Мусик

15:25:17 17-07-2026

Гость (01:23:31 17-07-2026) У меня у знакомой тур в Ташанту, она везет группу, едут на м... Если знакомые не были в ташанте- то жете повозить их вокруг Барнаула. Рассказывая сказки. И им понравится и вам прибыль.

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Гость

10:32:24 17-07-2026

Гость (17:01:14 16-07-2026) В канистры так то не дают заправляться либо сотрудники АЗС р... Ага, Роснефть, Строителей 56В, все поголовно впереди стоящие заливали в канистры, один я как дурак наверное только в бак. И персоналу АЗС вообще пофигу.

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Гость

17:53:20 16-07-2026

Ирэн (16:36:18 16-07-2026) Да Господи! Надо ввести просто суточный лимит! Иначе, какая ... Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть говорит что пострадало всего 20% процентов производства, и вдруг нате, может дело то в чем то другом?

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Ирэн

18:05:37 16-07-2026

Гость (17:53:20 16-07-2026) Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть го... Вы реально думаете, что это простое решение не приходило чиновникам в голову. Наверное, это не так просто, как нам кажется. Пока всю логистику перестроят и центральную часть России не насытят бензином, мы тут глотки друг другу перегрызем. Надо снять напряжение, убрать истерику. И чтобы это сделать, самое правильное - ввести ограничения на недельку-две.

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ник

14:21:09 17-07-2026

Ирэн (18:05:37 16-07-2026) Вы реально думаете, что это простое решение не приходило чин... Две недельки уже прошли, стало только хуже.

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Гость

16:26:55 17-07-2026

Гость (17:53:20 16-07-2026) Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть го... ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить неоткуда.

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Мусик

16:45:58 17-07-2026

Гость (17:53:20 16-07-2026) Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть го... ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить неоткуда.

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Гость

16:36:20 16-07-2026

КОГДА введут то? напишите людям доходчиво! схемыы есть, запросите в Орловской или Тульской и пр. областях, если там не можете скумекать сами

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Гость

18:01:38 16-07-2026

Как перестановка машин местами изменит ситуацию? Большинство людей и сейчас больше двух раз в неделю не заправляются. Будут такие же очереди. В понедельник - из машин, номера которых начинаются на 0 и 1. Во вторник - очередь из машин, номера которых 2 и 3. И тд. В выходные очереди увеличатся кратно. Надо по документам заправлять. Одна машина - 30 л в сутки.

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Гость

18:01:42 16-07-2026

Че разнылись, Европа вон уже давно дровами топит, а у нас в квартире газ!

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Гость

20:17:15 16-07-2026

Гость (18:01:42 16-07-2026) Че разнылись, Европа вон уже давно дровами топит, а у нас в...
Опаньки, а я когда последний раз зомбоящик слушал, года 4 назад, обещали что они замёрзнут. Оказывается выжили и дровами топятся. Ещё тогда же слышал, что в 2026-м мы 150 полностью отечественных пассажирских самолётов соберём, а на днях прочитал что может быть один достроим из ранее недостроенных. Не поверил...

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Гость

20:26:29 16-07-2026

Гордитесь своим вяличием! )))) Так вам и надо!

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Гость

22:17:17 16-07-2026

Гость (20:26:29 16-07-2026) Гордитесь своим вяличием! )))) Так вам и надо!...
Этто ишшо чо тут вылезло???

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Гость

21:14:57 16-07-2026

со следующей недели или КОГДА?? можете нормально написать?!

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Гость

22:50:22 16-07-2026

лотерею надо сделать, допустим, сегодня выиграл в лотерею номер 777, завтра 600, и так далее

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Гость

23:01:51 16-07-2026

По-моему глупость полная бороться с дефицитом таким способом. Все понимают, что бензин есть, но не везде и не всегда, просто сделайте систему понятной, грузовики отправьте на одни заправки, 92 на вторые, а 95 и выше на третьи. А то половина заправок просто простаивает, а на остальных коллапс...

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Гость

01:18:35 17-07-2026

По каким ещё четным нечетным? А если человек проездом едет или по трассе, он в палатках должен сутки ночевать у каждой заправки, когда бензин заканчивается, если дата с его номером не совпадает?

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Гость

09:28:45 17-07-2026

Гость (01:18:35 17-07-2026) По каким ещё четным нечетным? А если человек проездом едет и... На поезде пусть едет, нефиг болтаться по трассам. Не нравится - пусть дома сидит и не скулит

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Гость

01:22:25 17-07-2026

Вот они говорят ситуация контролируемая , это конечно хорошо , но можно как нибудь контролируемо заехать куда-нибудь в городе (там где по 200 не предлагать) и спокойно контролируемо заправиться ? А то как не хочу в бак залить бензина , везде многочасовые пробки за ним контролируемо безусловно , но всё-таки стоят.

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Гость

07:28:45 17-07-2026

хорошо,что не зима,можно машину заглушить и стоять,а придет дед мороз?

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гость

14:52:42 17-07-2026

Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга работы АЗС, завести топливо в достаточном количестве, то очереди исчезнут.

Вы сейчас работу чиновников опустили ниже плинтуса. Нельзя так. Они как отчитываться должны? А так пожалуйста, мол, мониторим, держим на контроле... Ведь лучше всего они умеют звиздеть.

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Александр

20:30:56 17-07-2026

Тв смотреть тошно везде победа. В реальности жесть полная. Власть живёт только для себя.

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Гость

17:34:44 19-07-2026

Для специальных служб и ОТ цены не отнимать, для остальных сильно поднять.
Очереди пропадут. Ситуация стабилизируется.
Я на авто раньше везде катал. Теперь только до дачи. Но есть ведь куча народу,которые не хотят менять образ жизни.
Ну так пусть платят как за полёт в космос.

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Гость

20:15:50 19-07-2026

Гость (17:34:44 19-07-2026) Для специальных служб и ОТ цены не отнимать, для остальных с... тогда надо налог на безн вводить)) бюджет не резиновый

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Гость

20:51:19 19-07-2026

В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием горючего на АЗС и очередями на заправках.
Согласно проанализированным «Известиями» данным о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт, очереди на АЗС заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Также ситуация улучшилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Делаем скидку на медийную повинность успокаивать плебс. Но какие то улучшения же есть. Не совсем же Известия отморожены...Бензин в стране есть. Алтайский край не может даже элементарный контроль за всепропальщиками с канистрами организовать

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Гость

05:58:52 20-07-2026

Гость (20:51:19 19-07-2026) В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием ... Так Мишустин прямо сказал:
«По поручению Президента Правительство продолжает снижать долговую нагрузку тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для людей и бизнеса. На системной основе мы списываем им две трети задолженности по бюджетным кредитам.

В этот раз сократим долг ещё на 8,37 млрд рублей в общей сложности. Это коснётся республик Алтай, Башкортостан и Чеченской Республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы, опорных населённых пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов, способствовали переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также наращивали поддержку промышленности и обновляли общественный транспорт».

Иными словами, снизим — но тем, кто нормально работает. Не работаете — пеняйте на себя

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гость

11:48:40 20-07-2026

мощности по производству бензина сейчас составляют лишь треть от требуемого, поэтому по всей стране дефицит. свозят в московию, область и питер. остальные регионы на подсосе.

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высокий чиновник

19:27:43 20-07-2026

Подходит один высокий чиновник к другому и говорит:— Хочешь, приколемся, я кое-что скажу, а люди тут же начнут суетиться и запасаться навозом?— Шутишь?— Ничуть!— Давай!Созывает высокий чиновник пресс-конференцию и говорит:— У нас нет никаких проблем с удобрениями, ситуацию с удобрениями мы уже держим на контроле, не поддавайтесь панике!

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