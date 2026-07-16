В Барнауле планируют ввести график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей
Продолжается ежедневный мониторинг работы заправочных станций
16 июля 2026, 12:44, ИА Амител
В Барнауле прорабатывают вопрос отпуска топлива на АЗС для личного транспорта по графику, разделив его по определенным дням в зависимости от четности и нечетности государственных регистрационных номеров автомобилей, сообщает мэрия.
«Проводимый мониторинг ситуации на АЗС показывает, что очереди сохраняются», — отметили на совещании оперштаба по топливообеспечению.
Заседание оперативного штаба провел глава Барнаула Вячеслав Франк. Как доложил замглавы города по экономической политике Сергей Рябчун, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Продолжается ежедневный мониторинг работы АЗС.
По словам представителей коммунальных служб, благодаря выделению на трех АЗС города отдельных колонок для заправки коммунальной техники и пассажирского транспорта, ситуация стабилизировалась.
«Городские службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули в мэрии.
Ранее в Рубцовске ввели график заправки на АЗС по дням и номерам автомобилей. Особый порядок действует только в сети "Роснефть".
12:46:19 16-07-2026
Как долго планы в реальность будут еще воплощаться?
13:22:16 16-07-2026
Леня (12:46:19 16-07-2026) Как долго планы в реальность будут еще воплощаться?... Сейчас смотрел видео с Рубцовска ситуация не поменялась в лучшую сторону очереди такие же
15:16:35 16-07-2026
Гость (13:22:16 16-07-2026) Сейчас смотрел видео с Рубцовска ситуация не поменялась в лу... а с чего она должна поменяться, машины на заправке просто перетасовали по номерам
12:48:59 16-07-2026
И когда же они его проработают ? Сколько можно мониторить без принятия каких-либо решений ?
12:58:31 16-07-2026
пока власть мониторит-
водитель нервничает.
выхода нет-выход есть.
красенькие-в понедельник, беленькие-во вторник, зелёнинькие в среду.
грузовые на роснефти, иногородние-на объездных.
было бы желание решить проблему.
а не усугублять её, накаляя обстановку.
13:52:36 16-07-2026
найди отличия (12:58:31 16-07-2026) пока власть мониторит-водитель нервничает.выхода нет... плохой вариант. паникеры которые с канистрами затариваются и по 3 л до полного доливают, задолбаются перекрашивать машины. Вырастит спрос на краску и покрасочное оборудование. Еще в одной отрасли будет ценовой бум )))))
14:06:23 16-07-2026
Гость (13:52:36 16-07-2026) плохой вариант. паникеры которые с канистрами затариваются и... какие паникёры.
всё прекрасно понимают-не битьём, так катаньем.
мы должны..
есть/покупать, что дают.
и уже ничему не удивляться.
15:00:44 16-07-2026
таки да. (14:06:23 16-07-2026) какие паникёры.всё прекрасно понимают-не битьём, так кат... Ну не паникеры, а спекулянты. Блоги в Драйв2 и Авто.ру забиты советами "как переделать свое авто, что бы после заправки сливать бензин из бака в канистру буквально за пару минут" и можно было снова встать в очередь на заправку. А потом вечером в гаражах перепродают его по 200р/л
15:10:18 16-07-2026
Гость (15:00:44 16-07-2026) Ну не паникеры, а спекулянты. Блоги в Драйв2 и Авто.ру забит... кто довёл до этого?
15:35:27 16-07-2026
Гость (15:00:44 16-07-2026) Ну не паникеры, а спекулянты. Блоги в Драйв2 и Авто.ру забит... Да никто ни в каких гаражах ничего не продает, тем более по 200, хорош врать. Бензин слить с бака действительно не сложно, если кому то надо на триммер или лодку, об этом речь и идет у блоггеров.
16:49:04 16-07-2026
Гость (15:35:27 16-07-2026) Да никто ни в каких гаражах ничего не продает, тем более по ... По 200 уже на мелких заправках висят ценники, оглянись. И ради разового слива бензина на моторку или триммер не будут городить системы с клапанами, тройниками и подключением бензонасосов в обход штатных реле и врезанием выключателей в приборную панель, как в этих блогах показано.
17:55:42 16-07-2026
Гость (16:49:04 16-07-2026) По 200 уже на мелких заправках висят ценники, оглянись. И ра... То что он висит по 200 не значит что его покупают, это слишком дорого. И ничего там на большинстве машин врезать не надо, все гораздо проще, тебе ж не надо на постоянку эту схему делать
13:00:46 16-07-2026
Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак. Из общей очереди уходят. 3-4 АЗС только для левого бака. 3-4 АЗС только для правого бака. Остальные в прежнем режиме. Перестраивать, переделывать ни чего не прийдется. Через день все будут знать где дизель, где лево, где право, где общие. 🤷♂️
13:33:45 16-07-2026
Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... Для левого бака надо больше! Их больше чем с правым боком
13:36:21 16-07-2026
Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... И одну для электричек, пусть тоже стоят, а то ездят улыбаются прям бесят!
13:43:12 16-07-2026
Гость (13:36:21 16-07-2026) И одну для электричек, пусть тоже стоят, а то ездят улыбаютс... предлагаешь вместо тока-лить им бензин в багажник?
14:57:44 16-07-2026
давай. (13:43:12 16-07-2026) предлагаешь вместо тока-лить им бензин в багажник? ... Зачем лить? Пусть только стоят ))))
13:38:18 16-07-2026
Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... А вариант завести бензин на все заправки не рассматривается? Топливо судя по всем картам и приложениям есть только процентах на 30 заправок, а если отсеять тех кто по 200 руб ослиную мочу продает то наверное процентов 15 останется. Причем мониторя российский интернет я вижу что проблема сейчас только в Крыму и у нас с Новосибирском. Про Крым всем понятно, а на нас и Новосибирске опыты какие о проводят чтоли?
13:54:56 16-07-2026
Гость (13:38:18 16-07-2026) А вариант завести бензин на все заправки не рассматривается?... на нас всегда опыты провоядят. вспомните ограничение связи? откуда начиналось? с нас, не оглашали ничего, а просто начали и блокировали. Вот теперь возможно и с бензином на нас отрабатывают планы для дальнейшей тсратегии проблем, в центральной части.
Все ж делается ради гребаной московии, в которой русских уже толком нет. А мы все страдаем из за них
14:42:03 16-07-2026
Гость (13:54:56 16-07-2026) на нас всегда опыты провоядят. вспомните ограничение связи? ... Сепар? Говоришь как сепар
17:44:37 16-07-2026
Гость (14:42:03 16-07-2026) Сепар? Говоришь как сепар... А сепар это кто? кто властям не доверяет ?
15:08:38 17-07-2026
Гость (13:38:18 16-07-2026) А вариант завести бензин на все заправки не рассматривается?... ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить неоткуда.
15:20:47 17-07-2026
Мусик (15:08:38 17-07-2026) ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить не... Мусик, ты балбес.
16:29:59 17-07-2026
Мусик (15:20:47 17-07-2026) Мусик, ты балбес.... От Мусика слышу!
12:40:55 17-07-2026
Гость (13:00:46 16-07-2026) Вариант: 3-4 АЗС по городу только на дизель. 60 литров в бак... как это решит проблему, если в городе 10-15 рабочих заправок на которых стоят очереди гигантские то просто разбить дизель левый и правый бак будут стоять еще больше так как пропускная сопособность снизится, проще регулировать и разводить машины что бы всегда можно было подъехать а не перекрывали заправки
13:03:16 16-07-2026
хорошо бы..
13:03:22 16-07-2026
А бензин та будет? И я так понимаю как в Рубцовске Роснефть только.
13:12:06 16-07-2026
Несколько дней назад ситуация была СЛОЖНОЙ, но контролируемой. Теперь НАПРЯЖЁННАЯ, но опять же контролируемая. Боюсь за ситуацию через неделю.
13:38:43 16-07-2026
Гость (13:12:06 16-07-2026) Несколько дней назад ситуация была СЛОЖНОЙ, но контролируемо... ситуация исчезнет.
как и топливо.
13:47:46 16-07-2026
Гость (13:12:06 16-07-2026) Несколько дней назад ситуация была СЛОЖНОЙ, но контролируемо... наверно будет невыносимой,но все так же контролируемой
19:26:02 16-07-2026
Гость (13:47:46 16-07-2026) наверно будет невыносимой,но все так же контролируемой... в итоге можно будет контролировать сухие пустые затянутые паутиной заправки
05:52:45 17-07-2026
Гость (13:47:46 16-07-2026) наверно будет не выносимой, но все так же контролируемой... ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ЕЩЕ НА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
"трудный, непростой, запутанный и замысловатый. В зависимости от контекста подойдут также такие варианты, как комплексный, мудреный или нетривиальный"
11:20:42 17-07-2026
Гость (13:47:46 16-07-2026) наверно будет невыносимой,но все так же контролируемой... Их учили контролировать , что тут не понятного
13:12:22 16-07-2026
Введите такой график в Курье.
Одна заправка. Куча отдыхающих, туристов!!!
13:27:36 16-07-2026
Гость (13:12:22 16-07-2026) Введите такой график в Курье. Одна заправка. Куча отдыха... Не так. ОБЕСПЕЧЬТЕ КУРЬЮ БЕНЗИНОМ ПОЛНОСТЬЮ!!!
13:41:40 16-07-2026
Гость (13:27:36 16-07-2026) Не так. ОБЕСПЕЧЬТЕ КУРЬЮ БЕНЗИНОМ ПОЛНОСТЬЮ!!!... а может отказаться от туристов.
нехай летят в Египет.
14:25:19 16-07-2026
слушать трели соловья.. (13:41:40 16-07-2026) а может отказаться от туристов.нехай летят в Египет. ... норм идея. что в Курье делать то?
17:15:35 16-07-2026
Гость (14:25:19 16-07-2026) норм идея. что в Курье делать то?...
Озеро Белое,Моховое, гора Синюха, озеро Саввушинское(Колыванское), Колыванский музей истории камнерезного дела , музей Калашникова, Колыванский борок, гора Очаровательная и т.д.
Проезд , увы, через Курью.
19:27:01 19-07-2026
Гость (13:27:36 16-07-2026) Не так. ОБЕСПЕЧЬТЕ КУРЬЮ БЕНЗИНОМ ПОЛНОСТЬЮ!!!... Вы так договоритесь до уголовной статьи.
13:12:54 16-07-2026
Очереди не просто сохраняются, а продолжают расти...
13:18:13 16-07-2026
Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга работы АЗС, завести топливо в достаточном количестве, то очереди исчезнут.
14:32:28 16-07-2026
Гость (13:18:13 16-07-2026) Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга раб... из Индии?
15:17:37 16-07-2026
Гость (13:18:13 16-07-2026) Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга раб... вы глупый? топлива НЕТ вообще, откуда завозить-то. сейчас панически распределяют то, что осталось
15:35:21 16-07-2026
Гость (15:17:37 16-07-2026) вы глупый? топлива НЕТ вообще, откуда завозить-то. сейчас па...
Вы сами глупый. И не паникуйте, ведь всё идёт по плану.
09:11:16 17-07-2026
Гость (15:17:37 16-07-2026) вы глупый? топлива НЕТ вообще, откуда завозить-то. сейчас па... В европейской части то пишут что без проблем заправляются, как так если его нет вообще, как вы врете. А почему у нас не так ?
13:21:29 16-07-2026
Ну надо же хоть что-то делать! (с)
13:26:02 16-07-2026
мониторинг - это как в анекДоте
Интересно, думал Петя, успеет бабка добежать до автобуса или не успеет? - Не успела - решил водитель автобуса Петя, закрывая двери перед бабкой...
13:26:16 16-07-2026
Нужно дать правовую оценку незаконным действиям по ограничению продажи топлива населению. Закон надо соблюдать! Топливо продаётся за деньги в бак и в канистры! Всё! Чтобы не было очередей - торгуйте бензином на всех заправках по старым ценам!!!
15:18:17 16-07-2026
Гость (13:26:16 16-07-2026) Нужно дать правовую оценку незаконным действиям по ограничен... оччень смешно
13:30:41 16-07-2026
неделю назад за 30 й стоял 30-40 минут. Эта неделя очередь стала на 2,5 часа. Сегодня побит рекорд - пришлось стоять с 7 вечера до часа ночи. АЗС принимала периодически топливо. Боюсь представить что будет на следующей неделе. А надо то всего 50 литров 92 на неделю! Зато стоять за ним сутки !
16:35:26 16-07-2026
Гость (13:30:41 16-07-2026) неделю назад за 30 й стоял 30-40 минут. Эта неделя очередь ... не ездите на машине, катайте трамвайчиками, раз такое дело то. я вот предвидел развитие то, и в 22м перевел все машины на Газ, кайфую. каждому свое
17:12:17 16-07-2026
Гость (16:35:26 16-07-2026) не ездите на машине, катайте трамвайчиками, раз такое дело т... В село трамваи не ездят!!!
21:14:23 16-07-2026
Гость (17:12:17 16-07-2026) В село трамваи не ездят!!!... эьл аллегория
13:32:24 16-07-2026
Умные люди говорят... Да и близкие к правительству РФ уже оговаривались... Что уже не будет как раньше!
Не просто же так все эти разговоры о том что пора пересаживаться на общественный транспорт!?... Сокращение парковочных мест при увеличении личного автотранспорта!?... При чем как в центрах городов так и при строительстве новых зданий и домов!...
Чуть позже говорят будет что-то подобное с электричеством!... И не надо будет блокировать интернет. Не будет света, ни будет много чего!
Новый локдаун!
О котором тоже очень часто говорят...
13:33:57 16-07-2026
Где взять нефть, а то самогонный аппарат простаивает
13:44:46 16-07-2026
Гость (13:33:57 16-07-2026) Где взять нефть, а то самогонный аппарат простаивает... Копай во дворе!
Только ндпи заплати сначала!...
13:36:43 16-07-2026
уменьшить лимит , но при этом сделать так чтобы хотя бы на всех РН и Газпром бензин был всегда, а не эпизодически. При этом ввести по номерам по дням. Уменьшится число тех кто может заправляться именно в этот день + они смогут заправить пусть и 20л но без 3 часов в очереди.
Но все это конечно .... пока не будут привозить чуть больше , чем продавать - ничего не улучшится. Немного лишь смягчится проблема
13:36:57 16-07-2026
а когда стоящие в очереди 250-300 машин будут перекрывать дорогу всем остальным едующим машинам?
15:36:06 16-07-2026
Гость (13:36:57 16-07-2026) а когда стоящие в очереди 250-300 машин будут перекрывать до... Это в будущем!
18:10:42 16-07-2026
Гость (15:36:06 16-07-2026) Это в будущем!... Так "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)...
или уже давно где то "кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов" (с)?
"Перемен требуют наши сердца, Перемен требуют наши глаза, В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен Перемен! Мы ждем перемен" (с)
Только кажеться что все только ждут перемен... Включая краевых бонз
13:39:06 16-07-2026
> По словам представителей коммунальных служб, благодаря выделению на трех АЗС города отдельных колонок для заправки коммунальной техники и пассажирского транспорта, ситуация стабилизировалась.
по просту закрыли газпром на Калинина. и назвали это стабилизацией.
закройте тогда уж все азс и очереди исчезнут
13:51:32 16-07-2026
а там где цена по 150 нет очередей
14:02:11 16-07-2026
Гость (13:51:32 16-07-2026) а там где цена по 150 нет очередей... до поры до времени..
пока народ привыкнет к таким ценам.
начнёт заправлять по 150 р.
закроют на учёт остальные заправки.
после выборов поставят ценник 150 на всех заправках.
и приехали.
догнали в цене на бензин-Европу.
14:08:45 16-07-2026
Гость (13:51:32 16-07-2026) а там где цена по 150 нет очередей... Дак там и бензина нет, ослиная моча не в счет
13:57:05 16-07-2026
Интересно: создан ШТАБ, ежедневно мониторят ситуацию, проводят ЗАСЕДАНИЯ. Результата нет. Становится хуже. Может распустить штаб и просто завести бензин? Круглосуточные заправки закрываются по нескольку раз в день (при чем не для слива топлива). Цена на избранных заправках около 200 руб/литр. (без очередей), а ФАС нарушений не выявил-классика.
15:18:59 16-07-2026
Гость (13:57:05 16-07-2026) Интересно: создан ШТАБ, ежедневно мониторят ситуацию, провод... НЕТ бензина, что завозить-то ты собрался?!
09:21:39 17-07-2026
Гость (15:18:59 16-07-2026) НЕТ бензина, что завозить-то ты собрался?!... Для Европейской части России есть, а для нас нет ? Ты ничего не попутал, дружок ?
14:00:02 16-07-2026
Давно говорю-на ешаках ездить будем... На ешаках! В ешаке сила!
14:37:40 16-07-2026
Андрей (14:00:02 16-07-2026) Давно говорю-на ешаках ездить будем... На ешаках! В ешаке си... Ну ишаку сено надо заготавливать, да и в квартире запрещено таких держать.. нужна большая ездовая собака. зимой в санки, летом в тележку запрягать
15:07:05 16-07-2026
Гость (14:37:40 16-07-2026) Ну ишаку сено надо заготавливать, да и в квартире запрещено ... Правильно! А собаку просто выпустил на улицу вечером на самопрокорм и всё
14:11:43 16-07-2026
Операция всё ещё идёт по плану?
Бензин ладно.
Особенно интересна ситуация с Черноморским флотом - он где вообще?
14:35:07 16-07-2026
Гость (14:11:43 16-07-2026) Операция всё ещё идёт по плану?Бензин ладно.Особенно... В Черномории
16:08:28 16-07-2026
Гость (14:11:43 16-07-2026) Операция всё ещё идёт по плану?Бензин ладно.Особенно... Тебе он зачем?
14:47:18 16-07-2026
Никого не удивляет, что бензин за сутки буквально пропал? Было проблематично, но оооооооочереди за ночь выросли. Заговор? Диверсия?
14:54:01 16-07-2026
Гость (14:47:18 16-07-2026). Заговор? Диверсия? А будете шатать лодку за вами придут.
17:16:22 16-07-2026
Гость (14:54:01 16-07-2026) А будете шатать лодку за вами придут. ... Лодка перевенулась,очнитесь
17:48:18 16-07-2026
Гость (14:54:01 16-07-2026) А будете шатать лодку за вами придут. ... Она утонула!
14:52:06 16-07-2026
повезло нечётным например 31 потом 1 число
15:02:19 16-07-2026
Волк (14:52:06 16-07-2026) повезло нечётным например 31 потом 1 число... Зачем тебе заправляться каждый день?
15:06:51 16-07-2026
Вежливый человек (15:02:19 16-07-2026) Зачем тебе заправляться каждый день?... Хобби у него такое)))
15:12:21 16-07-2026
Проводимый мониторинг ситуации на АЗС показывает, что очереди сохраняются
---
вот же странно
мониторинг есть, а бензина больше не становится....
15:20:10 16-07-2026
как же я кайфую, дороги полупустые, свежий воздух, у меня нет проблем с топливом, езжу без проблем. Очень нравится. Пусть продлится подольше такое
15:35:21 16-07-2026
Гость (15:20:10 16-07-2026) как же я кайфую, дороги полупустые, свежий воздух, у меня не... Какие полупустые? Нигде не проехать, все должны на заправках стоять, а они по городу катаются
15:47:56 16-07-2026
Гость (15:20:10 16-07-2026) как же я кайфую, дороги полупустые, свежий воздух, у меня не... где это так?
как были пробки, так и есть.
только колонны авто добавились у заправок.
09:24:25 17-07-2026
интересно. (15:47:56 16-07-2026) где это так?как были пробки, так и есть.только колон... Да, и эти колонны еще большие пробки создают.
15:26:09 16-07-2026
Если бензин уровняется около 200 р, то у нас уровень Швейцарии по ценам на бензин, по ценам на продукты.
15:43:24 16-07-2026
Ig (15:26:09 16-07-2026) Если бензин уровняется около 200 р, то у нас уровень Швейцар...
Должны же мы когда-нибудь догнать и перегнать... ведь с нами бох.
14:14:42 17-07-2026
Ig (15:26:09 16-07-2026) Если бензин уровняется около 200 р, то у нас уровень Швейцар... Еще бы зарплаты как в Швейцарии...
15:33:57 16-07-2026
ситуация остается напряженной, но контролируемой///// Конкретно в чем контроль?
11:18:05 17-07-2026
Гость (15:33:57 16-07-2026) ситуация остается напряженной, но контролируемой///// Конкре... Что контролируют напряжённость , я так понял
15:39:58 16-07-2026
Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.послушал что народ думает -многие телевизор с головы сняли за эту неделю .
Власти респект ! сами себе стреляют .
Следующий шаг такое же в Москве надо .
16:05:00 16-07-2026
Гость (15:39:58 16-07-2026) Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.... А в Москве все ок, наше топливо им гонят
16:08:56 16-07-2026
Гость (15:39:58 16-07-2026) Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.... в москве весь бензин брат, в москву ехать надо (с)
не будет там дефицита
16:09:51 16-07-2026
Гость (15:39:58 16-07-2026) Это хороший тригер для населения . Сегодня 7 часов простоял.... Ты смотрю, об этом и мечтаешь?! Не дождешься
15:42:52 16-07-2026
Странно, мы и телеграм и Ютуб заблокировали, белые списки ввели, а в результате вон что. Просто не укладывается в голове
16:18:02 16-07-2026
А в сентябре выборы...
16:28:55 16-07-2026
Гость (16:18:02 16-07-2026) А в сентябре выборы......
И что? У вас имеется иллюзия по поводу результатов?
16:29:54 16-07-2026
Надо перенимать опыт Горного Алтая - 30л в сутки по предъявлению свидетельства о регистрации авто. Заправка не более 1 раза в сутки на 1 СР. И плюсом еще рубцовский опыт с первыми цифрами номера: пн - 0-1, вт - 2-3, ср - 4-5, чт - 6-7, пт - 8-9, сб - четные, вс - нечетные. В случае Барнаула нужно ввести сразу оба этих метода, причем максимально оперативно, так как ситуация деградирует с каждым днем.
17:55:45 16-07-2026
Гость (16:29:54 16-07-2026) Надо перенимать опыт Горного Алтая - 30л в сутки по предъявл... Самое правильное решение. Можно просто 30 л в сутки сделать ограничение.
16:36:18 16-07-2026
Да Господи! Надо ввести просто суточный лимит! Иначе, какая разница, какие цифры номера, если люди в истерике заправляются в 100 канистр. Поэтому очереди продвигаются медленно на АЗС. При мне подъезала машина, полный багажник канистр. И ребята (5 человек) по очереди заправлялись в эти канистры.
В Республике Алтай огромные очереди сразу пропали, как только суточный лимит ввели.
17:01:14 16-07-2026
Ирэн (16:36:18 16-07-2026) Да Господи! Надо ввести просто суточный лимит! Иначе, какая ... В канистры так то не дают заправляться либо сотрудники АЗС рискуют быть уволенными
17:40:36 16-07-2026
Гость (17:01:14 16-07-2026) В канистры так то не дают заправляться либо сотрудники АЗС р... Мы заправлялись вчера ночью на Космонавтов. При мне сначала одна машина залила по канистрам 150 л (5 человек по 30 л на каждого), а потом еще парни заливали 60 л в канистры. Не знаю, кто чем рискует.
18:23:53 16-07-2026
Ирэн (17:40:36 16-07-2026) Мы заправлялись вчера ночью на Космонавтов. При мне сначала ... Бардак потому что. Нельзя в канистры - значит нельзя. Заправщикам некоторым наплевать похоже, их руководство за этим не везде следит, власти тоже не могут обеспечить порядок на заправках. А в итоге, даже тот бензин, что все же поступает на заправки Роснефть, Газпромнефть и Лукойл, распределяется неравномерно и несправедливо. А добросовестные и законопослушные автолюбители страдают или в отчаянии едут на заправки оранжевого цвета, где бензин есть всегда, но по 200-210 руб. за литр.
08:17:48 17-07-2026
Гость (18:23:53 16-07-2026) Бардак потому что. Нельзя в канистры - значит нельзя. Заправ... Какой документ запрещает отпуск топлива в канистры?
11:11:33 20-07-2026
Гость (18:23:53 16-07-2026) Бардак потому что. Нельзя в канистры - значит нельзя. Заправ... вчера проезжал, снизил он цену до 175 руб. Очередей нет, ни одной машины, бензин есть. Равновесная цена?
01:23:31 17-07-2026
Ирэн (17:40:36 16-07-2026) Мы заправлялись вчера ночью на Космонавтов. При мне сначала ... У меня у знакомой тур в Ташанту, она везет группу, едут на микроавтобусе. такого количества туда-обратно все равно не хватит. Что делать этим людям?
15:25:17 17-07-2026
Гость (01:23:31 17-07-2026) У меня у знакомой тур в Ташанту, она везет группу, едут на м... Если знакомые не были в ташанте- то жете повозить их вокруг Барнаула. Рассказывая сказки. И им понравится и вам прибыль.
10:32:24 17-07-2026
Гость (17:01:14 16-07-2026) В канистры так то не дают заправляться либо сотрудники АЗС р... Ага, Роснефть, Строителей 56В, все поголовно впереди стоящие заливали в канистры, один я как дурак наверное только в бак. И персоналу АЗС вообще пофигу.
17:53:20 16-07-2026
Ирэн (16:36:18 16-07-2026) Да Господи! Надо ввести просто суточный лимит! Иначе, какая ... Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть говорит что пострадало всего 20% процентов производства, и вдруг нате, может дело то в чем то другом?
18:05:37 16-07-2026
Гость (17:53:20 16-07-2026) Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть го... Вы реально думаете, что это простое решение не приходило чиновникам в голову. Наверное, это не так просто, как нам кажется. Пока всю логистику перестроят и центральную часть России не насытят бензином, мы тут глотки друг другу перегрызем. Надо снять напряжение, убрать истерику. И чтобы это сделать, самое правильное - ввести ограничения на недельку-две.
14:21:09 17-07-2026
Ирэн (18:05:37 16-07-2026) Вы реально думаете, что это простое решение не приходило чин... Две недельки уже прошли, стало только хуже.
16:26:55 17-07-2026
Гость (17:53:20 16-07-2026) Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть го... ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить неоткуда.
16:45:58 17-07-2026
Гость (17:53:20 16-07-2026) Может просто топливо завести в нужном обьеме, ведь власть го... ЗавеСти можно мотор, али женщину. А вот топливо завозЗить неоткуда.
16:36:20 16-07-2026
КОГДА введут то? напишите людям доходчиво! схемыы есть, запросите в Орловской или Тульской и пр. областях, если там не можете скумекать сами
18:01:38 16-07-2026
Как перестановка машин местами изменит ситуацию? Большинство людей и сейчас больше двух раз в неделю не заправляются. Будут такие же очереди. В понедельник - из машин, номера которых начинаются на 0 и 1. Во вторник - очередь из машин, номера которых 2 и 3. И тд. В выходные очереди увеличатся кратно. Надо по документам заправлять. Одна машина - 30 л в сутки.
18:01:42 16-07-2026
Че разнылись, Европа вон уже давно дровами топит, а у нас в квартире газ!
20:17:15 16-07-2026
Гость (18:01:42 16-07-2026) Че разнылись, Европа вон уже давно дровами топит, а у нас в...
Опаньки, а я когда последний раз зомбоящик слушал, года 4 назад, обещали что они замёрзнут. Оказывается выжили и дровами топятся. Ещё тогда же слышал, что в 2026-м мы 150 полностью отечественных пассажирских самолётов соберём, а на днях прочитал что может быть один достроим из ранее недостроенных. Не поверил...
20:26:29 16-07-2026
Гордитесь своим вяличием! )))) Так вам и надо!
22:17:17 16-07-2026
Гость (20:26:29 16-07-2026) Гордитесь своим вяличием! )))) Так вам и надо!...
Этто ишшо чо тут вылезло???
21:14:57 16-07-2026
со следующей недели или КОГДА?? можете нормально написать?!
22:50:22 16-07-2026
лотерею надо сделать, допустим, сегодня выиграл в лотерею номер 777, завтра 600, и так далее
23:01:51 16-07-2026
По-моему глупость полная бороться с дефицитом таким способом. Все понимают, что бензин есть, но не везде и не всегда, просто сделайте систему понятной, грузовики отправьте на одни заправки, 92 на вторые, а 95 и выше на третьи. А то половина заправок просто простаивает, а на остальных коллапс...
01:18:35 17-07-2026
По каким ещё четным нечетным? А если человек проездом едет или по трассе, он в палатках должен сутки ночевать у каждой заправки, когда бензин заканчивается, если дата с его номером не совпадает?
09:28:45 17-07-2026
Гость (01:18:35 17-07-2026) По каким ещё четным нечетным? А если человек проездом едет и... На поезде пусть едет, нефиг болтаться по трассам. Не нравится - пусть дома сидит и не скулит
01:22:25 17-07-2026
Вот они говорят ситуация контролируемая , это конечно хорошо , но можно как нибудь контролируемо заехать куда-нибудь в городе (там где по 200 не предлагать) и спокойно контролируемо заправиться ? А то как не хочу в бак залить бензина , везде многочасовые пробки за ним контролируемо безусловно , но всё-таки стоят.
07:28:45 17-07-2026
хорошо,что не зима,можно машину заглушить и стоять,а придет дед мороз?
14:52:42 17-07-2026
Есть подозрение, что если вместо ежедневного мониторинга работы АЗС, завести топливо в достаточном количестве, то очереди исчезнут.
Вы сейчас работу чиновников опустили ниже плинтуса. Нельзя так. Они как отчитываться должны? А так пожалуйста, мол, мониторим, держим на контроле... Ведь лучше всего они умеют звиздеть.
20:30:56 17-07-2026
Тв смотреть тошно везде победа. В реальности жесть полная. Власть живёт только для себя.
17:34:44 19-07-2026
Для специальных служб и ОТ цены не отнимать, для остальных сильно поднять.
Очереди пропадут. Ситуация стабилизируется.
Я на авто раньше везде катал. Теперь только до дачи. Но есть ведь куча народу,которые не хотят менять образ жизни.
Ну так пусть платят как за полёт в космос.
20:15:50 19-07-2026
Гость (17:34:44 19-07-2026) Для специальных служб и ОТ цены не отнимать, для остальных с... тогда надо налог на безн вводить)) бюджет не резиновый
20:51:19 19-07-2026
В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием горючего на АЗС и очередями на заправках.
Согласно проанализированным «Известиями» данным о доступности бензина на сайте-локаторе АЗС Russiabase и топливных карт, очереди на АЗС заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Также ситуация улучшилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Делаем скидку на медийную повинность успокаивать плебс. Но какие то улучшения же есть. Не совсем же Известия отморожены...Бензин в стране есть. Алтайский край не может даже элементарный контроль за всепропальщиками с канистрами организовать
05:58:52 20-07-2026
Гость (20:51:19 19-07-2026) В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием ... Так Мишустин прямо сказал:
«По поручению Президента Правительство продолжает снижать долговую нагрузку тех регионов, которые на своей территории активно занимаются улучшением условий для людей и бизнеса. На системной основе мы списываем им две трети задолженности по бюджетным кредитам.
В этот раз сократим долг ещё на 8,37 млрд рублей в общей сложности. Это коснётся республик Алтай, Башкортостан и Чеченской Республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы, опорных населённых пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов, способствовали переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также наращивали поддержку промышленности и обновляли общественный транспорт».
Иными словами, снизим — но тем, кто нормально работает. Не работаете — пеняйте на себя
11:48:40 20-07-2026
мощности по производству бензина сейчас составляют лишь треть от требуемого, поэтому по всей стране дефицит. свозят в московию, область и питер. остальные регионы на подсосе.
19:27:43 20-07-2026
Подходит один высокий чиновник к другому и говорит:— Хочешь, приколемся, я кое-что скажу, а люди тут же начнут суетиться и запасаться навозом?— Шутишь?— Ничуть!— Давай!Созывает высокий чиновник пресс-конференцию и говорит:— У нас нет никаких проблем с удобрениями, ситуацию с удобрениями мы уже держим на контроле, не поддавайтесь панике!