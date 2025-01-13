Песков рассказал, обсуждают ли в Кремле вопрос отмены ЕГЭ

По мнению пресс-секретаря, в первую очередь этой темой должны заниматься в Минобрнауки

13 января 2025, 17:51, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тема отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или введение альтернативы ему в Кремле не обсуждается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эту тему должны обсуждать в правительстве, а в частности – в Минобрнауки. Кремль же не является участником этой дискуссии.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия в скором времени откажется от ЕГЭ. По его словам, этот процесс уже начался, о чем говорит пересмотр некоторых правил его сдачи, а также начало дискуссии об интегральной системе оценки знаний.