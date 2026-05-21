НОВОСТИТранспорт

Почему новые автобусы не решили транспортную проблему в Горно-Алтайске

Республике Алтай удалось то, что казалось невозможным: они обновили автобусы и заставили их ходить четко по расписанию, соблюдая график

21 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Автобус в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru
Автобус в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края смотрят на соседей с завистью: ведь здесь транспортный коллапс до сих пор нерешенная проблема. Впрочем, и в республике не все так хорошо, как было совсем недавно. Обновить автобусы — лишь половина дела. Сложнее оказалось избавиться от хамства. И когда уехали домой вежливые "варяги"-экипажи, вместе с местными водителями и кондукторами в новенький транспорт пришли грязь, грубость и наплевательское отношение к работе и людям.

Неужели вот это и есть особая "сибирская черта"? Или все-таки с этим можно бороться? Разбирался amic.ru.

Проблема транспорта все же решаема?

Истории с транспортным коллапсом в Горно-Алтайске много лет. В 2022–2023 годах здесь резко "исчезли" водители — кого-то переманил "Манжерок", другие уехали на заработки на другие территории, автобусы стали ходить с большими перебоями. Некому было сесть за руль, да и самой техники катастрофически не хватало. Время ожидания своего маршрута на остановке растягивалось на часы. 

Решить проблему властям не удавалось, пока в 2024 году республику не возглавил Андрей Турчак. Он пообещал жителям транспортную реформу. Жители привычно не поверили, но чиновник непривычно не обманул. 1 сентября прошлого года на городские маршруты вышел новый перевозчик, доставили в регион и новенькие красивые автобусы. 

«Пацан сказал — пацан сделал», «Красавчик, все бы чиновники так слово держали», «Мы не верили, но видим, что ошибались, признаем», — радостно писали в соцсетях горожане. 

Оказывается, решить вопрос было можно, если действительно взяться за дело? Турчак жителям Республики Алтай показал — даже такую "застарелую" болячку лечат. И сверхъестественных лекарств, каких-то чудо-пилюль для этого не требуется.

Автобус в Горно-Алтайске / Фото: Антон Черников

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Интеллигентные и чужеродные 

Вместе с новыми автобусами в Горно-Алтайск "на вахту" привезли водителей и кондукторов из других регионов. Это было временное решение кадрового голода, пока Волгоградский автобусный парк набирал и обучал местных.

"Варягов", как их тут же прозвали, было видно издалека — и не только по цвету автобусов. В то время как конкурирующий перевозчик, Горно-Алтайский городской союз индивидуальных автопредпринимателей, продолжал колесить по пригороду на старых ржавых ПАЗиках, новые экипажи выглядели как пришельцы.

«Опрятные, безукоризненно вежливые, вид такой, знаете, интеллигентный какой-то. В салонах чистота, экипаж здоровается, встречает с улыбкой. Инопланетянами казались», — рассказала amic.ru одна из местных жительниц. 

Эти слова эхом подхватывали другие горожане. В соцсетях вместо привычных жалоб и ругани воцарилась атмосфера восторга. А вот "союзовцы" (как окрестили работников старого перевозчика) смотрели на происходящее с ревностью и злостью. Они мрачно предрекали: «Уедут — наплачетесь. Вспомните нас еще добрым словом».

Ворчанием дело не ограничилось. Между "старичками" на ПАЗиках и "новичками" на новеньких автобусах разгорелась настоящая война на дорогах. Здесь amic.ru рассказывал об этом подробно. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору — небывалое для любого региона явление.

Вахта приезжих сотрудников закончилась, и они уехали домой. Но автобусы не встали "на прикол". На смену "инопланетянам" заступили местные кадры. И тут "союзовцев" действительно вспомнили. Не то чтобы добрым словом. 

Автобусы в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

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Черного кобеля… 

Оказалось, что поговорка про черного кобеля, отмыть которого невозможно, ситуацию с автобусами в Горно-Алтайске иллюстрирует превосходно. Потому что про учтивость, вежливость и интеллигентность в общественном транспорте пришлось быстро забыть. 

Экипажи для "бирюзовых" набрали из местных жителей. Кто-то перешел из союза, кто-то переобучился с другой профессии. Дефицит кадров остался в прошлом. Но новые-старые проблемы, не связанные с техникой, встали в полный рост. 

«Снова курят в салонах водители, не все, но встречается. Снова вместо синих и белых рубашек (их выдает всем сотрудникам перевозчик. — Прим. ред.) на водителях какие-то непонятные свитеры и душегрейки. Кондукторы тоже кто во что горазд — кто в леопардовых лосинах, кто как с огородных работ только что. Встречаются исключения, конечно. Но это именно исключения», — поделился с amic.ru один из горожан. 

Но еще хуже грубость и хамство, за которые жители многие годы упрекали сотрудников союза. Теперь такая манера общения "перекочевала" и в полюбившиеся горноалтайцам бирюзовые автобусы. 

«Наорать на ребенка, у которого не работает транспортная карта, нахамить замешкавшемуся пассажиру, высадить кого-то, у кого не прошла оплата по карте, даже если это школьник, — все это снова "за здрасьте". Мне иногда кажется, что эти люди особые курсы "быдловедения" заканчивали», — добавил в разговоре с amic.ru собеседник. 

Конечно, так ведут себя не 100% экипажей. Но то, что вопросы об этом все чаще поднимаются в соцсетях, — показательно. Ни одного подобного упрека в адрес "варягов", когда они работали здесь, не поступало. 

Жители задаются вопросом: почему, получив все инструменты и ресурсы для решения проблемы, нужно наступать на те же грабли? Почему нельзя устроить все по продемонстрированному "образу и подобию"? Перенять лучшее, а не тащить за собой прицепом старые пороки и привычки? Почему не показать — мы действительно можем быть лучше, делать лучше?

«Мне кажется, это лень, нежелание что-то менять. Идут по накатанной — и так сойдет. Зачем что-то менять в себе, если за то, как есть, хоть и осудят, поругают, но ничего толком не сделают. Ни оштрафуют, ни выговор не объявят. А к ругани в комментариях все привыкли давно, их она не волнует», — рассуждает один из горожан. 

Жители, кстати, заметили, что с отъездом "варягов" и автобусы новые будто поникли — пыльные, грязные, как внутри, так и снаружи. А еще экипажи начали вольно обращаться с графиками, руководствуясь не технической необходимостью, а собственными "хотелками". 

«Захотели перерыв — остались на конечной или в беляшную завернули. И все равно, что где-то именно этот автобус ждут, кто-то на работу, смену опоздает», — сетует житель. 

Население задается вопросом, почему контролирующие органы не принимают никаких мер — мониторинг комментариев в соцсетях проводят все, даже если не поступает прямых жалоб в ведомства от людей, привычно не ожидающих от надзорщиков никакой реакции. 

Снова ждут Турчака, который придет и наругает за грязь, бесчеловечность и хамство? Он может, наверное. Вот только уровень ли это губернатора? И чем занимаются те, кто должен контролировать эти вопросы? 

Автобус в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

Все равно лучше

Плюсы транспортной реформы Республики Алтай безусловны: 28 новых автобусов в дополнение к оставшимся на ходу старым, относительно отлаженный график, сократившиеся опоздания. Технические мелочи, конечно, остались, в том числе переполненные салоны в утренние часы. Наверное, с тем, что было, оставшиеся "шероховатости" — мелочи.

Сейчас жители республики очень ждут, когда Турчак исполнит вторую часть обещания и распространит транспортную реформу на пригородные маршруты, где автобусы "держатся на честном слове", а также на районы, где-то общественного транспорта нет вовсе. Но хорошее начало положено. 

Напомним, в Барнауле дефицит водителей и кондукторов общественного транспорта достигает 40%. И это несмотря на заметно выросшие зарплаты. Власти края также занялись обучением персонала. Но, как показывает опыт республики, нужны более кардинальные меры.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Комментарии 2

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Гость

08:34:25 21-05-2026

И диверсантов не надо, одной ямкой на Павловском весь город раком поставили

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Гость

14:40:03 21-05-2026

ЖАль что ведь можно и когда захотят всё делают хорошо, а свои для себя не хотят

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